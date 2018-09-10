10 сентября 2018 года ИА REGNUM опубликовало обращение Пермского отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» по поводу новой ювенальной инициативы краевой Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП), которое повергло в шок родителей Перми и Пермского края.

Иван Шилов ИА REGNUM Органы местного самоуправления

В школах и детсадах им вдруг начали раздавать различные анкеты с вопросами, касающимися всех сфер семейной жизни, некие документы «информированного согласия» на «социально-психологическое обследование» или «психологическое сопровождение» ребёнка. В анкетах присутствуют просто неприличные вопросы, а что по поводу остального — многие люди даже не подозревают, на что соглашаются.

Обо всём этом более подробно можно почитать в обращении РВС, а я хотел бы сейчас разобрать некоторые моменты самого постановления пермской краевой КДНиЗП от 15 августа 2018 года, поговорить о позиции краевых властей и привести цитаты из вала личных сообщений от родителей, которые я получил в последние дни.

Мне задают вопросы о том, что вообще происходит, что делать и как отвечать на требования, которые гражданам сегодня предъявляют в образовательных и прочих учреждениях. Родители присылают мне копии различных бланков и анкет, эмоционально рассказывают о том, что им говорят в школах, детсадах и иных организациях. Делают они это, порой не стесняясь в выражениях.

Теофиль-Эммануэль Дюверже. Школа непослушных детей

Пермский край — это особая территория. Пилотный проект по построению ювенальной системы официально реализуется тут с 2008 года. Власти неоднократно заявляли, что речь идёт только о проекте ювенальной юстиции как правосудии для несовершеннолетних, они всячески открещивались от того, что также выстраивается система по тотальному вмешательству в дела семьи. Мы неоднократно говорили о том, что это ложь: обе части ювенальной системы попросту невозможно вводить по отдельности, поскольку обе они построены на базе принципа приоритета прав детей.

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А уж в 2018 году слышать от пермских чиновников слова о том, что «ювенальная юстиция» и «ювенальная система» — это лишь страшилки от РВС, просто смешно. Вдвойне смешно после того, как подавляющее большинство пермских родителей уже в реальной жизни столкнулись с теми или иными проявлениями работы этой системы. Очередным (и стоит отметить — самым ярким) таким проявлением стало то самое постановление краевой КДНиЗП.

Не буду сейчас подробно расписывать те основные принципы, на которых построена западная ювенальная система (их можно выделить около шести), скажу лишь, что в их число входят принцип тотального контроля над всеми сферами жизни семьи и принцип презумпции виновности родителей в нарушении прав детей.

В России и в Пермском крае в частности эти принципы породили такое понятие, как «раннее выявление». У многих возникает вопрос — что это такое? Если называть вещи своими именами, то это вмешательство в жизнь семьи и личную жизнь граждан в тот момент, когда в ней ещё ничего не случилось. Это тот самый тотальный контроль над всеми сферами жизни семьи, который, между прочим, вступает в противоречие с Конституцией и законами Российской федерации, если семью к этому принуждают без каких-либо на то оснований.

Цитата из кф «Тотальная слежка» реж Клод Зиди. 1991. Франция Слежка

Я предлагаю всем родителям внимательно изучить текст постановления краевой КДНиЗП, принятого 15 августа 2018 года. Позже я выпущу его подробный разбор, но сейчас хочу обратить внимание читателей на следующий пункт:

«Раннее выявление фактов детского и семейного неблагополучия осуществляют все субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее — субъекты системы профилактики), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края (далее — органы местного самоуправления), общественные и иные организации, физические лица (граждане)».

Отмечу, в соответствии с Законом Пермского края от 10 мая 2017 года № 91-ПК субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пермском крае в том числе являются медицинские и образовательные организации. Также сразу обращаю внимание читателей на то, какой широкий круг лиц должен заниматься этим «ранним выявлением». Краевая КДНиЗП дала полномочия даже неким «физическим лицам (гражданам)». Что это за граждане — одному богу ведомо, более в документе об этом нет ни слова.

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Это далеко не первый подобный документ пермской краевой КДНиЗП, такие постановления Комиссия выпускала периодически. Поскольку я неоднократно задавал чиновникам различные вопросы по поводу этих «регламентов» и «порядков», я примерно представляю себе то, какую официальную позицию они могут занять.

Во-первых, мы можем услышать о том, что документ составлен на основании российских законов, в частности, что в нём используются понятия, соответствующие закону № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Собственно, это указано в Приложении №1 к документу. Однако наши юристы с ходу сказали, что такие термины, как «раннее выявление», «риск» и «неблагополучие», в ФЗ №120 отсутствуют. В законе также идут ссылки на два закона Пермского края, но даже в них, к примеру, нет понятия «раннего выявления».

Во-вторых, вполне возможно, мы услышим, что работа органов системы профилактики будет осуществляться на принципе добровольности, а следовательно — нечего панику разводить. Нечто подобное чиновники говорили мне и ранее. Но поскольку я более шести лет изучал работу системы, я с уверенностью могу сказать, что эта «добровольность» в реальной жизни сродни предложению «добровольно» купить кирпич, как в известном анекдоте.

Цитата из к/ф «Жмурки». реж Алексей Октябринович Балабанов. 2005. Россия Бандиты

Слово «добровольность» употребляется в 119-страничном постановлении ровно один раз в пункте 1.3:

«Организация работы по Порядку. Организация раннего выявления фактов детского и семейного неблагополучия и проведение индивидуальной профилактической работы осуществляется на основе принципов персонификации, конфиденциальности, приоритета интересов ребенка и семьи, добровольности семьи <…>».

И первое, что бросается в глаза, — это проблема с русским языком в данном пункте документа. Как будто специально написано так, чтобы было совершенно непонятно о чём идёт речь. Что такое «принцип добровольности семьи»? Может быть, речь идёт о том, что семья создаётся добровольно? Пребывая в сомнении, я обратился за консультацией к профессиональному филологу. Он прочитал текст и сказал, что сформулировано действительно неграмотно, в этом контексте и в таком виде добровольность — это все члены семьи являются её членами по своей воле. Никакого добровольного согласия на обработку данных, социальное сопровождение и прочее тут не заложено.

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В любом случае сотрудники, для которых написан этот регламент, ничего об этой добровольности не знают.

В постановлении ни слова не сказано про то, что будет, если семья откажется от сотрудничества с «субъектами системы профилактики», например от ответов на вопросы в анкетах, от подписания различных «согласий» на психологические обследования и сопровождения или от визитов учителей на дом с целью составления актов обследования жилищно-бытовых условий.

Ни слова не сказано о том, могут ли родители согласиться с постановкой семьи на учёт в так называемую «группу риска социально опасного положения» или их никто об этом спрашивать не будет. Зато прописаны весьма интересные критерии такой постановки, позволяющие присвоить подобный статус буквально любой семье.

Также в документе нет ничего о том, как должны вести себя сотрудники тех же медицинских или образовательных организаций в случае, если семья вежливо откажется от вмешательства в её дела.

Но мы прекрасно знаем ответы на эти вопросы, поскольку нам их дала сама реальность. Я сейчас приведу некоторые высказывания людей, которые присылали мне личные сообщения (все имена, конечно же, изменены).

«Сейчас спросила у знакомого педагога, что будет с теми, кто не впустил к себе в дом с осмотром классного руководителя? Ответ убил: «Просто передадут акты в ОДН!!!» А дальше, видимо, как и пророчат учителя, не впустите нас — к вам придет опека с полицией», — пишет Алёна.

«Учитель попросила заполнить самим, по Вайберу выслать фото детской комнаты, кухни, холодильника. И сказала, что выборочно пойдет по квартирам, — сообщает Юлия, добавляя, — она сказала, что все эти бумажки будут собирать в досье на ребенка, в папочку».

«Алексей, добрый вечер! Сегодня ребенок принес из школы сей интересный документ. Как правильней ответить школе, чтобы не пострадал ребенок (мы в этом году перешли в другую школу)? Заполнять не хочу и не буду», — задаёт мне вопрос Ольга про некую анкету.

«Вот такую бумажку вручили. Директор в речи заявила, что если вы согласились, а потом отказались, это повод обратить на вас пристальное внимание», — пишет Любовь.

Альберт Эдельфельт. Детский рабочий дом, Хельсинки. 1885

Также интересно послушать мнение новоявленных исполнителей, тех самых учителей и воспитателей, которым краевая КДНиЗП внезапно решила добавить работы и фактически поставила между молотом и наковальней (между чиновниками и родителями). Вот что пишет сотрудник одного детсада по имени Виктория про ту самую «добровольность»:

"Ага, у нас прям везде добровольность. А рядом принудиловка, про которую они умалчивают. На наших спинах за бесплатно решили все семьи закабалить. В садах и школах даже соцпедагогов практически нет, либо за мизерную доплату за эту работу (бумажки строчат, а на другое времени нет, делает учитель или воспитатель). Во многих учреждениях даже психологи — совместители. Они свою-то работу нормально делать не успевают. Детей много, да ещё и инклюзия всех душит. Зачем КДНиЗП и опека будут помогать и работать по-человечески, лучше они на нас всё свалят. А потом по беспределу детей будут отбирать, семьи разрушать».

Другой представитель системы дошкольного образования, Екатерина, сообщает:

«А по поводу всей этой движухи по выявлению Вы моё мнение знаете. Это будет очередным бумагомарательством и заполнением электронных таблиц. Реальной работы с семьями не будет, и помощь им никто не окажет, потому что у нас нет выделенных специалистов и ресурсов на это. Педагоги опять будут крайними. И мы вообще не понимаем, чем занимаются КДН и опека, за что они зарплату получают, если сейчас всё свалилось на нас. Я нигде ни разу не слышала, чтобы они помогали родителям на работу устраиваться и детей развивать при отсутствии средств у родителей. Они ведь только детей изымают и констатируют факты за государственные деньги. А мы за одну зарплату должны на все фронты вкалывать и за всё отвечать».

А вот что написала педагог Надежда в одной из групп соцсети «ВКонтакте»:

"Это не личное желание школы и педагогов, эти бумаги, что нам дают на подпись, спускают именно из Минобра! Это то, что придумывают наши чиновники и спускают нам на головы в обязательном порядке!!! Кто-кто, а учителя от этого тоже не в восторге, мы тоже люди, и у нас тоже есть своя личная жизнь!!!»

Кроме того, наши источники сообщили нам, что в Минобре специалисты заявляют руководящим сотрудникам образовательных организаций, что если у них число семей в «группе риска» меньше 10% или 15% — то они «плохо работают». Вот такая «добровольность» существует в реальной жизни.

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Теперь пару слов про те самые критерии, по которым семьи должны ставить на учет. Во-первых, «Постановка на внутриведомственный учет семьи, имеющей детей, находящихся в группе риска, осуществляется в соответствии с приказом образовательной или медицинской организации <…>».

Во вторых, «Основанием для постановки на учет в группу риска и начала реализации ИПК (Индивидуальной программы коррекции — ИА REGNUM ) является оценка существующего риска не менее 30 баллов, что может сложиться по совокупности минимальных рисков или при наличии одного индикатора».

Семья

Соответствующие «Индикаторы» перечислены в таблице, приведенной в пункте 1.4 документа. Им стоит посвятить отдельную статью, это просто какая-то «песнь ювенала». Как высказался ещё один родитель в личном сообщении:

«Индикаторы — это вообще что-то с чем-то… Всю страну кроме Думы можно баллами обкладывать и колючкой обносить».

Полностью поддерживая основную мысль, не могу согласиться с тем, что семьи народных избранников под них не попадут. Перебрав в голове все знакомые мне семьи, я пришёл к выводу, что по данным «индикаторам» насчитать эти 30 баллов не составляет вообще никакого труда, под «группу риска» можно подвести вообще любую семью.

Но и это ещё не всё. Согласно пункту 1.5.8. «При установлении суммарного уровня риска свыше 200 баллов» консилиумом субъекта системы профилактики, ответственного за реализацию ИПК, принимается решение о направлении ходатайства в районную комиссию для принятия решения о признании семьи находящейся в социально опасном положении».

Если речь идёт о средней пермской семье, при особом желании насчитать даже 200 баллов вполне возможно, особенно если учесть, что некоторые «индикаторы» весьма размыты. То, что под ударом находятся буквально все малоимущие семьи, даже и говорить не стоит.

Сказки про то, что никакой ювенальной системы нет, а всё это касается только неблагополучных семей, чиновникам рассказывать всё сложнее. Особенно на фоне того, что в пермских СМИ уже появилась информация — работать по данным регламентам обязали и сотрудников весьма статусных пермских школ.