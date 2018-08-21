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В Челябинске запустили программу повышения «квалификации» мам и нянечек

Общество

«Высококвалифицированные специалисты» расскажут родителям о гендерном воспитании

Челябинск, 21 августа 2018, 09:45 — REGNUM  Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Челябинского государственного университета (ЧелГУ) запустил программу профессиональной переподготовки «Обучение, досуг и уход за детьми дошкольного возраста», сообщает пресс-служба вуза.

Из сообщения следует, что в течение 4−5 месяцев мам научат быть «самыми ответственными в мире» и сделать уход за детьми «любимой профессией». Обучение будет проходить по профессиональному стандарту «няня (работник по присмотру и уходу за детьми)».

В программе обучения предусмотрено проведение мастер-классов по темам: «Зелёный детский сад», «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста «Путешествие в страну девочек и мальчиков», «Здоровьесбережение дошкольников: профилактика и лечение гриппа и ОРВИ», «Пирожки по рецепту няни А. С. Пушкина» и другим.

В качестве лекторов на курсах профессиональной переподготовки выступят «высококвалифицированные специалисты: психологи-практики, медицинские работники и эксперты».

Добавим, что предложенная в Челябинске программа — очередное проявление в сфере интенсивного материнства. Оно адресовано к чувствам и желаниям матерей, желающим блага своим детям, а потому готовым ориентироваться на навязанные им «стандарты». Однако эксперты не раз подчеркивали, что такая технология вредна, она подменяет собой многие естественные процессы в семье, живые отношения между ребенком и родителем и помимо прочего приводит к неврозу и депрессиям у взрослых.

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