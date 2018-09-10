«Нет вторжению в семью!»: обращение Пермского отделения РВС к родителям

Алексей Мазуров, , 10:17 — REGNUM

Уважаемые родители Перми и Пермского края! Многие из вас, наверное, уже видели некие бланки согласия на «социально-психологическое тестирование» ребёнка, которые вас просят подписать в школах. Некоторые из вас обнаружили такие бланки в дневнике ребёнка. В них указано, что подобное согласие собирается с родителей в соответствии с постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав Пермского края от 15.08.2018 № 15 «Об утверждении Порядка работы субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему выявлению фактов детского и семейного неблагополучия …».

Также многим из вас в школах сообщали, что сейчас учителя будут ходить по квартирам учеников и составлять акты обследования жилищно-бытовых условий. Кроме того, вам могли выдавать на руки некие анкеты с вопросами, которые вызывают у вас справедливое возмущение, или документы согласия на «психолого-педагогическое сопровождение ребёнка». Вдобавок вы могли видеть иные документы или бланки, существование которых подразумевает возможность вмешательства в дела вашей семьи.

Сообщаем вам:

1. Вышеописанное постановление пермской краевой КДНиЗП и какие-либо другие постановления этого ведомства, в которых описываются некие механизмы «раннего выявления фактов детского и семейного неблагополучия» являются очередной незаконной ювенальной инициативой и грубо противоречат российскому законодательству. Краевая КДНиЗП, давно привыкшая работать в рамках ювенальной модели, внедряемой в Пермском крае уже более 10 лет, выпускает такие документы регулярно и уже давно не считается с законами РФ (такую же позицию занимает и Министерство социального развития Пермского края). Как показала практика взаимодействия Пермского отделения РВС с краевой КДНиЗП, некоторые члены комиссии весьма вольно трактуют российское законодательство, не понимают буквального толкования многих законов и не уважают их. Не уважают они и право семьи на невмешательство в её дела (гарантированное статьями 25 и 23 Конституции РФ). Комиссия выпускает противоречащие российскому законодательству документы, которые регламентируют работу сотрудников соцслужб и сотрудников всех учреждений, входящих в так называемую систему «межведомственного взаимодействия», в действительности являющуюся одним из инструментов западной ювенальной системы. Подобная позиция оправдывается заботой о детях, хотя в действительности она никакого отношения к этой заботе не имеет.

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2. Вы должны знать: вы не обязаны исполнять противоправные требования сотрудников организаций, входящих в эту систему «межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного неблагополучия». Дело в том, что сама идея раннего выявления семейного неблагополучия, то есть вмешательство в семью без повода, когда ничего не случилось — противоречит закону. Не может быть никаких превентивных обследований семьи. Вы вправе отказаться выполнять требования тех, кто попытается вмешаться в дела вашей семьи без законных оснований. Вас могут попытаться убедить, что такие основания есть, служащие порой сами верят в то, что они имеют право вторгаться в семью, если у них возникли «подозрения». Но ещё раз подчеркнём, что подобная практика не имеет никакого отношения к законам РФ.

3. Никто не может заставить Вас подписать различные «информированные согласия» на психологические тестирования или «психологическое сопровождение». Согласно п. 3.6 ст. 44 №273 «Об образовании в Российской Федерации» без согласия родителей образовательные учреждения не могут проводить такие обследования. Сам факт того, что от вас требуют согласия, говорит о том, что вы его давать не обязаны.

Мы знаем, что некоторые родители соглашаются подписать бланки. К сожалению, они не понимают, что они дают в руки ювенальной машины Пермского края карт-бланш против своей семьи. Один родитель, обратившийся к нам, подписал документ. Когда он спросил в школе о том, зачем всё это нужно, сотрудники учреждения ему сказали, что это «согласие на психологический тест ребёнка, который покажет, как ребёнок себя чувствует и к чему у него лежит душа». Дать должную оценку этой лжи любой внимательный родитель сможет после изучения того самого Постановления пермской краевой КДНиЗП от 15.08.2018, о котором идёт речь в «информированном согласии». Традиционно найти текст постановления на сайте правительства Пермского края невозможно (интересно, что на это скажет прокуратура?), но нам удалось заполучить этот документ.

Например, однажды подобные тесты могут показать, что вполне нормальные люди, любящие своего ребёнка, являются чуть ли не монстрами и садистами, применяющими к нему насилие и недолжные методы воспитания. Ведь сегодня ювенально ориентированные психологи любят выделять разные виды насилия: психологическое, физическое, эмоциональное, экономическое и т. д. В результате семья внезапно может обнаружить, что она поставлена в так называемую «группу риска» (возможны варианты и похуже).

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Из достоверных источников стало известно — на совещаниях, проводимых в краевом Минобре, говорится: в каждом детском саду на учет в «группу риска» должно быть поставлено не менее 15% семей. То есть сотрудников детсадов обязывают присваивать семьям статус только потому, что какому-то чиновнику нужно выполнить план. Не будем говорить о том, что согласно размытым критериям нового регламента по работе с детьми и семьями группы риска, который выпустил Департамент образования г. Перми, этот статус при желании может быть присвоен буквально любой семье. Более того, согласно этому же регламенту, руководители детсадов должны далее передавать информацию в школу и психологический центр. Специалисты, которые передали нам эту информацию, не желают просто так ставить клеймо на семьях и подводить их под удар, но они жалуются на то, что сегодня они вынуждены это делать под страхом привлечением к ответственности в случае какого-либо инцидента.

Также один из обратившихся к нам рассказал: когда в классе его ребёнка раздали бланки согласия, многие родители их подписали. Впоследствии директор школы заявил, что если после подписания родители откажутся от согласия, то это станет поводом для обращения на семьи пристального внимания. В очередной раз скажем, что подобные заявления не имеют никакого отношения к действующим российским законам. Знайте — вы можете спокойно отозвать любое согласие. Если после этого вы начнёте испытывать давление со стороны соцслужб — обращайтесь в РВС.

4. Знайте — вы абсолютно спокойно можете отказать сотруднику школы в визите в ваш дом для составления каких-либо актов. Если постановление КДНиЗП или других органов власти обязывают их это делать, то это является нарушением закона как со стороны КДНиЗП, так и со стороны директора учреждения. Во-первых, это не входит в должностные обязанности учителей (более того, им самим это совершенно не нужно). Во-вторых, осуществление учителями подобной функции формально возможно по Постановлению Правительства РФ от 18.05.2009 N 423. Если грубо описать изложенное в нём, то в случае, если у органов опеки не хватает в штате людей, тогда они объявляют конкурс школ-помощников. Школа подаёт заявку и получает такое право. Но дело даже не в том, что эта сложная процедура в данном случае не соблюдена, а в том, что речь идёт о делегировании школе полномочий органов опеки и о «выявлении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства». Но и это ещё не всё. Само данное постановление противоречит статье № 121 Семейного кодекса РФ, которая гласит, что «Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается».

5. Вы имеете полное право игнорировать требования заполнить в анкетах какие-либо поля, если вы считаете, что указанные там вопросы неуместны или что та информация, которую от Вас хотят получить, не имеет отношения к образовательному процессу.

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В последние годы в Пермском крае произошел ряд громких трагедий, которые в том числе унесли жизни детей: инцидент в школе № 127, случай в Краснокамске, ряд других громких случаев…

Во-первых, ответственность за состояние общества всегда несёт власть. Все трагические громкие случаи, выходящие далеко за рамки обычной жизни, являются результатом той политики, которую осуществляли и продолжают осуществлять пермские власти в социальной, образовательной, культурной и иных сферах.

Во-вторых, вместо того чтобы сделать выводы из провальной практики и по-настоящему начать решать социальные проблемы, пермские чиновники не могут придумать ничего лучше, как поместить людей в условия тюрьмы и психбольницы. То есть они буквально перекладывают ответственность с себя на народ, заставляя его страдать и тем самым поднимая градус социального недовольства, который в последнее время и так достаточно высок.

В школах ставятся сложнейшие системы безопасности, что автоматически превращает их в режимные объекты наподобие тюрем. А когда происходит совершенно ненормальный, вопиющий случай, подобный трагедиям в Краснокамске или Кировском районе, чиновники используют его как повод для дальнейшего «закручивания гаек» ювенальной системы и вмешательства в семьи (чем и является очередное постановление пермской краевой КДНиЗП). Хотя любой психически здоровый человек понимает, что вопиющий случай по определению является ярким отклонением от нормы и что по нему никак нельзя судить о более чем 99% общества (согласно данным ГИАЦ МВД РФ, за 2016 год доля российских семей, в которых несовершеннолетние дети пострадали от рук родителей, ничтожно мала, она равна 0,047%).

Но отказавшаяся от ответственности система сходит сходит с ума и тащит за собой в психбольницу всё общество. Из каждого такого случая раздувается истерия, после чего принимаются решения, результаты которых превращают жизнь обычных и нормальных людей в форменный ювенальный ад. Чиновники министерств и департаментов также превращают в ад жизнь сотрудников соцслужб и образовательных учреждений, те, опасаясь ответственности и потери должности, начинают работать по противозаконным инструкциям и регламентам.

По итогу шестилетней деятельности Пермское отделение РВС пришло к следующему выводу: дальнейшее выстраивание властями Пермского края ювенальной системы начинает напрямую угрожать позитивной семейной жизни обычных граждан. Пришла пора противостоять ювенальному беззаконию, но сделать это родители могут только вместе. Если вы столкнулись с неправомерным вмешательством в дела вашей семьи — обращайтесь в РВС, а еще лучше — вступайте в наши ряды. Мы будем вместе противостоять беззаконию всеми способами, в рамках закона и конституции.

Пермское отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление».

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