Уральцы создали петицию в защиту наказавшего сына «бати» из Первоуральска

Первоуральск, Свердловская область, , 10:37 — REGNUM В сети интернет появилась петиция в защиту жителя Первоуральска Свердловской области, которому грозит уголовная ответственность за воспитание сына. Авторы обращения считают уголовное преследование мужчины избыточным и адресуют петицию следственным органам Первоуральска, передаёт корреспондент ИА REGNUM,

«Да, «батя» (в интернете его так теперь называют) переборщил, но кто не оступается? Вникните в саму ситуацию, мужик узнает, что его семилетнюю дочь во дворе пинают четырнадцатилетние подростки, и идет заступаться за нее. В ходе диалога (отмечу, без мата и агрессии), оказывается, что и его сын тоже ведет себя неподобающе. Да, прилюдно дал ремня сыну, спору нет, неправильно это… Но… Факт, что он вышел решать конфликт, не трогал чужих детей (хотя не знаю, как бы вы себя повели, узнав, что вашу маленькую дочку пинают подростки), вызвал их родителей! А не сидел дома у телевизора и попивал пивко. То есть родитель он не такой и плохой, чтобы уголовное дело заводить против него», — написал автор петиции.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как в интернете появилось видео, на котором видно, как этот гражданин нанёс несколько подзатыльников и ударов ремнём своему сыну за недостойное поведение.

Напомним, что мужчина вышел во двор и поймал двух подростков, которые накануне побили его детей. Он сделал выговор ребятам и договорился о встрече с родителями одного из них, чтобы пояснить ситуацию. Однако в ходе разбирательств выяснилось, что его собственный сын вёл себя недостойно и ругался нецензурной бранью в отношении других девочек во дворе дома. Тогда разгневанный отец отстегал собственного ребёнка, причём сделал это прилюдно.

Ситуация вызвала неоднозначную реакцию среди граждан. Одни считают, что отец сделал всё правильно, другие, наоборот, уверены в недопустимости физических наказаний за проступки.

Отметим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

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