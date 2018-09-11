Польша намерена увеличить поставки грузов по литовским железным дорогам

Иван Шилов ИА REGNUM Атомный ледокол «Ямал»

Польша планирует увеличить объем грузов, перевозимых госкомпанией «Литовские железные дороги» (Lietuvos geležinkeliai) с литовского нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяе, находящегося в управлении польского нефтяного концерна Orlen. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на BNS.

«Насколько меня проинформировали, польская сторона планирует значительно увеличить перевозки с Мажейкяйского НПЗ в сторону Польши по литовским железным дорогам. Условия мы обсудим», — заявил Сквернялис на прошлой неделе во время своего визита в Польшу.

Напомним, что в марте 2018 года литовское правительство и руководство польской нефтеперерабатывающей компании Orlen подписали декларацию, предусматривающую, что польская компания инвестирует в литовский НПЗ, не сокращая при этом количество рабочих мест, а литовское правительство, в свою очередь, пересмотрит для компании тарифы на услуги, отвечающие общественным интересам, а также рассмотрит возможность прокладки газопровода в Клайпеду.

По словам Сквернялиса, рассмотреть предлагается проект прокладки газопровода из Мажейкяя в Клайпедский порт, через который Orlen Lietuva и экспортирует в настоящее время значительную часть своих продуктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Литве решается вопрос о восстановлении разобранного ею же в 2008 году железнодорожного участка между литовским городом Мажейкяй и латвийским Реньге. Закрытие этого 20-километрового участка фактически лишило Оrlen Lietuva альтернативы поставок и потребовало от компании дополнительных затрат, а «Литовским железным дорогам» позволило стать монополистом и устанавливать высокие тарифы на услуги нефтетранзита.

2017 году Еврокомиссия обязала Lietuvos geležinkeliai выплатить штраф за недобросовестную конкуренцию в размере 28 млн евро, а теперь и Латвия требует от Литвы заплатить еще 57 млн евро недополученной прибыли из-за недействующей ЖД-ветки. Литовское правительство требования Латвии отвергает.

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Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2»: Германия не может позволить себе подчиниться диктату США

Новые санкции Вашингтона против России обеспокоили представителей немецкого бизнеса. Особую тревогу вызвали планы, связанные с введением ограничений в отношении проекта «Северный поток — 2». Предложенные меры немецкий бизнес назвал «чудовищной мешаниной», отмечает немецкая ежедневная деловая газета Handelsblatt.

«Лицо санкционной политики США — дружелюбное и совершенно не соответствует той жесткости, с которой правительство США пытается навязать другим государствам свою волю», — отмечают авторы Handelsblatt Клаус Стратман и Моритц Кох, подчеркивая также, что американские санкционные законы бьют как по врагам, так и по друзьям.

Есть чего бояться и немецким компаниям, так как экономика Германии беспокоится прежде всего за свой бизнес с Россией. «Немецкая энергетика ориентирована на Россию как поставщика энергоресурсов. А теперь, когда даже миллиардный проект «Северный поток — 2» в опасности, Германия рискует стать побочной жертвой американской внутренней политики», — отмечает издание.

Ту санкционную политику, которая сейчас проводится Вашингтоном, авторы немецкого делового издания назвали «чудовищной мешаниной». Согласно утверждениям экономистов, подобная политика не является ни эффективной, ни даже сколько-нибудь серьезной: «США и сами используют санкционные угрозы иногда как бы «не всерьез», а уже принятые санкции часто не реализуются», — отмечает Handelsblatt.

По мнению экспертов, сенаторы США устроили настоящую гонку по разработке санкций, и именно поэтому сейчас особенно важно, чтобы в «Северном потоке — 2» все оставались на своих местах.

Сама федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер не являются ярыми поклонниками проекта, однако они хорошо понимают, что ни в коем случае не могут себе позволить подчиниться диктату США в энергетической политике, заключают Стратман и Кох.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии по дну Балтийского моря. Проложить трубопровод планируется рядом с уже действующим на данный момент «Северным потоком». Его маршрут пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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Помимо Дании, против реализации проекта выступает ряд других стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие собственные амбициозные планы экспорта СПГ в Европу.

Gov39.ru Евразийский транзитный форум. Калининград, 5-6 сентября 2018 года

Старая сказка на новый лад: как Калининград встроился в «Новый шёлковый путь»

Калининград намерен использовать свое преимущество в железнодорожном транзите китайских товаров в Европу: именно там есть возможность перегрузки товаров из вагонов узкой европейской колеи в вагоны широкой российской, пишет Sputnik Латвия.

«Нам необходимо развивать еще один путь. Мы активно рассматриваем возможности перевозок по маршруту Китай — Европа и исследуем новые логистические решения. Это станет драйвером роста для развития экономики Калининградской области, а также для развития европейско-китайской торговли», — заявил директор Китайской коммуникационной транспортной ассоциации Ву Цзинюй в ходе Евразийского транзитного форума, который прошел 5−6 сентября в Калининграде.

В качестве одного из ключевых преимуществ калининградского транзита Ву Цзинюй выделил возможность перегрузки из вагонов узкой европейской колеи в вагоны широкой российской. По словам губернатора Калининградской области Антона Алиханова, развитие такого транспортного пути даст возможность и местным производителям присоединиться к транзитному потоку.

«Для наших производителей, в том числе сельхозпродукции, это возможность получить доступ на китайский рынок. Мы всячески подталкиваем наши бизнес-ассоциации к сотрудничеству с Калининградской железной дорогой (КЖД), чтобы они как можно более активно свои грузы отправляли в сторону Азии, там действительно большой рынок, который имеет свои ниши, которые нам нужно занимать», — подчеркнул Алиханов.

Начальник Калининградской железной дороги Виктор Голомолзин, в свою очередь, выступая на форуме, заявил, что к 2024 году объем транзитных контейнерных перевозок через Калининград может достигнуть 1,2 миллиона контейнеров.

В транзите китайских грузов заинтересованы многие государства, включая страны Прибалтики, однако особых успехов на этом направлении там пока нет. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день до Латвии добрались всего три грузовых поезда из Китая, и загружены они были в основном пищевыми добавками, которые затем поставлялись в Роттердам по морю. Первый же и единственный на данный момент контейнерный поезд в обратном направлении отправился в мае прошлого года.

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President.kg VI саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Тюркский совет и Венгрия продвигают китайские инициативы

Официальные лица Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), известного также как Тюркский совет, заявили о своей готовности поддержать китайский транспортный и логистический мегапроект «Один пояс, один путь» (BRI), в рамках которого планируется соединить Восточную Азию, Африку и Европу сетью железнодорожных, автомобильных и морских маршрутов, сообщает Caspian News.

Инициатива BRI и смежные с ней проекты оказались центральной темой повестки дня VI саммита ССТГ, состоявшегося на прошлой неделе в киргизском городе Чолпон-Ата.

«Мы готовы приложить все наши усилия для успешной реализации проекта «Новый шёлковый путь», который также охватывает Азербайджан, Турцию, Казахстан и Кыргызстан», — заявил, выступая на саммите, президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Членами Тюркского совета — международной организации, основанной в 2009 году — на данный момент являются 5 государств: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан.

Однако в этом году саммит стран Тюркского совета посетил также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. С 2010 года венгерское правительство реализует внешнеполитическую доктрину под названием «Восточное открытие», в сущности представляющую собой попытку нивелировать зависимость от Европейского союза и укрепить связи с Китаем и Центральной Азией. Началось это с учреждения частных Венгерских торговых домов сначала в Баку, Москве и Астане в 2012 году, а затем в Стамбуле в 2013. Год спустя Венгрия уже получила статус наблюдателя при Генеральной ассамблее Совета сотрудничества тюкоязычных стран, а в 2017 году она стала первой европейской страной, присоединившейся к BRI.

Помимо выраженной смены приоритетов Венгрии, эксперты отдельно отмечают всё большую вовлеченность традиционно изоляционистского Узбекистана в центральноазиатские процессы. По их мнению, этот фактор может повлиять на динамику развития региона, равно как и на динамику реализации проекта «Один пояс, один путь».

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Располагаясь на пересечении большинства маршрутов между Китаем и Европой, страны ССТГ возлагают большие надежды на проект «Один пояс, один путь», а сам Пекин тем временем уже включил их в экономический коридор Китай-Центральная Азия-Западная Азия (CCWAEC) — один из шести коридоров, соединяющих Азию, Европу и Африку. Оставшиеся 5 включают в себя: экономический коридор Китай-Монголия-Россия, Новый Евразийский континентальный мост, экономический коридор Китай-Индокитайский полуостров, Китайско-пакистанский экономический коридор и экономический коридор Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма.

С 2013 года, когда китайский лидер Си Цзиньпин объявил о запуске проекта, Пекин заключил более 100 соглашений с 86 странами, а также инвестировал свыше 50 миллиардов долларов в 24 страны, через территории которых должны будут проходить основные торговые маршруты, создав тем самым 75 промышленных и торгово-экономических зон и порядка 200 000 рабочих мест.

Rosatom.ru Лихтеровоз «Севморпуть»

Северный морской путь — альтернатива Суэцкому каналу?

Благодаря глобальному потеплению Северный морской путь (СМП) может стать для России собственным «Суэцким каналом», пишет The Washington Post.

Севморпуть является главной арктической судоходной магистралью России и одновременно кратчайшим водным маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью страны, связывающим порты Арктики и крупные реки Северного региона.

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