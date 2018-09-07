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Пушков: Дания и Швеция — не помеха «Северному потоку — 2»

Политика

Их сопротивление продиктовано США

Москва, 7 сентября 2018, 02:31 — REGNUM  Сопротивление политиков Швеции и Дании не сможет сорвать реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

«Вряд ли сопротивление Дании и политических партий Швеции способно сорвать сооружение «Северного поток — 2». Оживление антироссийской риторики в Швеции связано с грядущими выборами плюс усилиями США по мобилизации части стран ЕС против проекта. Но соотношение сил — в пользу проекта», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1037637656124051456

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители некоторых парламентских партий Швеции заявили о желании «заблокировать» возведение газопровода «Северный поток — 2» и отозвать выданное разрешение на строительство. Свое решение они мотивировали проблемой «зависимости от России» и «экологии». По словам ряда экспертов, эти заявления являются исключительно политическими.

Читайте ранее в этом сюжете: Железняк: Шведские политики пытаются навязать дорогой американский газ

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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