В Литве отвергают требования Латвии о компенсации за разобранные ЖД-пути

Вильнюс, , 16:23 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 4 сентября, заявил, что Литва не согласна с претензиями Латвии в связи с разобранными в 2008 году железнодорожными путями в Реньге и требованиями выплатить многомилионные компенсации, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 сентября.

Латвия требует от Литвы заплатить 57 млн евро недополученной прибыли из-за недействующей ЖД-ветки, которая, в том числе и по мнению Еврокомиссии, была умышленно разобрана Литвой ради невозможности транзита грузов в латвийские порты.

«Это непонятно, совершенно необоснованно, претензия, который не подкреплена юридическими основами», — заявил Сквернялис.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, другой штраф — в размере 27,82 млн евро Литва должна заплатить за то, что в 2008 году было принято решение разобрать на территории Литвы железнодорожные пути на участке Мажейкяй — Реньге. В пояснительном документе ЕК отмечает, что таким образом Литва нарушила условия конкуренции, остановив грузовой поток в порты Латвии. Штраф подразумевает также, что Вильнюс должен не только погасить его, но и восстановить разобранный участок. В Литве уже начались работы по восстановлению участка.

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