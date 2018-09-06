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Эксперт: Узбекистан может поднять значимость Тюркского совета

Политика

Страны региона признают политическую значимость Узбекистана

Ташкент, 6 сентября 2018, 14:16 — REGNUM  Вступление Узбекистана в Совет сотрудничества тюркоязычных государств повысит геополитический вес международной организации, сообщает 6 сентября издание «Подробно.uz» со ссылкой на главу клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгара Велзаде.

По его словам, страны региона признают политическую значимость Узбекистана. Эксперт добавил, что вступление республики в Тюркский совет напрямую повлияет на активизацию работы организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Киргизии состоялся VI саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В мероприятии приняли участие главы Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Венгрии Виктор Орбан.

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