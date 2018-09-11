За последний месяц итальянские министры дважды в одном и том же стиле ответили на претензии со стороны международных организаций. Претензии, с их точки зрения, были необоснованными, а ответ звучал так: поскольку вы не помогаете нам, а только критикуете и мешаете, то мы подумаем, стоит ли вам за это платить.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишель Бачелет

Поскольку в одном случае речь шла о членстве в ЕС, а в другом — о членстве в ООН, то переход от слов к делу, от угроз к прекращению финансирования, в общем, маловероятен. Интересно другое: Италия пытается восстановить давно разрушенную связь между оплатой участия в международных организациях — и выполнением этими организациями своих прямых обязанностей в общих интересах и в интересах собственных участников.

ООН

В понедельник, 10 сентября, комиссар ООН по правам человека Мишель Башле заговорила о «расизме в Италии». Она недовольна прежде всего действиями правительства по ограничению потока нелегальных мигрантов, а также намерением правительства «переписать» итальянских цыган, то есть ввести их в правовое поле. ООН намерена направить в Италию своих инспекторов.

Chatham House Мишель Бачелет

Министр иностранных дел Энцо Моаверо Миланезе ответил комиссару очень мягко и всего лишь посетовал на несправедливость обвинений. Гораздо жёстче прозвучало высказывание вице-премьера Маттео Сальвини. Он назвал ООН «предубежденной, дезинформированной и бессмысленно дорогой» организацией и пообещал, что если ООН не откажется от «чтения нотаций», то в правительстве подумают, стоят ли такие лекции ста миллионов евро в год.

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Под «расизмом» в отношении мигрантов комиссар подразумевала введенные правительством ограничительные меры. То есть ситуацию, при которой Запад развязывает в этом регионе войны, нечистоплотные бизнесмены зарабатывают на транзите мигрантов, которые потом живут в Европе в бараках и тоже отнюдь не платят налогов, в ООН считают нормальной. В Италии считают совершенно иначе. Помогать мигрантам надо, но совсем другими способами. И не в Европе, а у них дома.

Сальвини добавил, что в ООН почему-то не замечают куда более серьезных проблем в некоторых других странах, где распространены смертные казни, пытки и целый ряд других негуманных практик. Проблему видят только в Италии. Причем за счет самих же итальянцев. И вместо того, чтобы помогать Италии разрешать миграционный кризис — мешают это делать.

Цитата из х/ф «Скромное обаяние буржуазии». Реж. Луис Бунюэль. 1972. Франция Пытка в полиции

ЕС

Месяцем ранее схожая полемика развернулась между «экономическим» вице-премьером Италии Луиджи Ди Майо и еврокомиссаром Гюнтером Эттингером. Масла в огонь подливали и напоминания о том, что Эттингер — тот самый человек, который после смены власти в Италии (и прихода к власти «евроскептиков») вслух злорадствовал по поводу падения итальянских биржевых индексов, отмечая, что это «научит их голосовать как следует».

Еврокомиссия, как и власти Евросоюза в целом, не оказывают Италии ни малейшей поддержки в том же мигрантском вопросе. Первые лица союза (эту «партию» возглавляет Эммануэль Макрон) регулярно делают красивые заявления о необходимости помогать мигрантам, после чего отказываются принимать их в своих странах, зато требуют, чтобы это делала Италия. Тем более что они, по географическому принципу, плывут обычно именно туда.

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Лаг между риторикой и практикой достигает невероятных размеров. В июне 2018 года новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заставил своих коллег по Совету ЕС заседать до половины пятого утра и всё же включить в декларацию саммита пункт о совместной работе по преодолению миграционного кризиса — без этого он отказывался подписывать документы. Пункт был включен, после чего Макрон, едва выйдя из комнаты, заявил, что Франция никак не будет пересматривать свою политику.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

В конце августа 2018 года Ди Майо сказал, что если ЕС не перейдет от слов к делу, то Италия приостановит платежи в бюджет ЕС. А дальше, если ситуация не изменится, заблокирует заодно и принятие бюджета ЕС на 2021−2027 годы. В ответ Эттингер пригрозил Италии санкциями.

До дела пока не дошло, некоторое время стороны потратили на выяснения, кто кому сколько платит. Как выяснилось, Италия перечисляет в ЕС на 2−2,5 млрд евро в год больше, чем получает обратно. К тому же «туда» идут чистые деньги, «обратно» — помощь фондов, что не совсем то же самое. Но вопрос, вне зависимости от суммы, тот же: мы платим вам за то, чтобы проблемы решались эффективнее, а вы не только не помогаете нам их решать, но еще и создаете новые.

Перетягивание бюджетного каната всё еще продолжается. Принимать все финансовые документы в ЕС будут в течение осени. Но если приостановление платежей в ООН еще имеет какую-то призрачную перспективу, то платить ЕС Италия вряд ли перестанет. Иначе речь пойдет о санкциях и фактическом выходе из Союза. Скорее, мы увидим продолжение взаимного давления.

Перетягивание каната

За что платим?

Тем не менее прецедент создан. В последние годы многие международные организации, включая в данном случае и ЕС, и ООН, полностью потеряли берега, то есть утратили связь между «общим благом», своими «кормильцами» и своей работой.

«Надгосударственный» интерес ЕС довольно часто совпадает с интересами Германии и Франции, довольно редко — с интересами других стран, а в большинстве случаев евробюрократы и вовсе преследуют собственные интересы, прямо противоречащие интересам большинства стран-участниц, зато весьма близкие интересам крупного международного бизнеса.

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В отношении ООН Италия решила применить тот же подход. «Скидываться» на общее дело — это правильно. Но когда вместо общего дела наблюдается дискретная слепота и столь же дискретные «озарения», это вызывает вопросы.

Когда главным из прав человека оказывается право поставлять в Европу дешевую рабочую силу и бросать ее жить в гетто, это может вызвать радость только у работодателей (падает стоимость рабочей силы) и у международных магнатов (ослабляется авторитет государств), но никак не у политиков и не у граждан.

В правительстве Италии на данном этапе, вероятно, ограничатся острой критикой. Там ждут новых выборов в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года. В правительстве «евроскептиков» уверены, что их единомышленники, сторонники национальных суверенитетов и традиционных ценностей, получат в новом составе гораздо более широкое представительство. Вот тогда вопросы перед ЕС (и далее, через запятую, и перед ООН) можно будет поставить снова.