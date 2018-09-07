Единая Газета и Коллективный журналист: СМИ и политика Европейского союза

Антонио Соччи, , 20:07 — REGNUM

Итальянские средства массовой информации почти в полном составе представляются чем-то вроде Единой Газеты, которую пишет Коллективный журналист. Они представляют оппозиционную нашему правительству партию. Но, прежде всего, Единая Газета — это предвзятая и лобовая оппозиция к Маттео Сальвини.

Это Единая Газета элит, истеблишмента, который сейчас теряет часть своей власти, который ежедневно обрушивается на провинциальных варваров, который представляет собой идеологического космополита. Единая Газета — голос Партии, чьи интересы противоположны интересам Италии.

Эта Единая Газета боготворит Европейский союз и боготворит Рынки, в то же самое время дискредитируя Италию и «забывая» о национальных интересах. Эти элиты исповедуют глобализм. Упоминание итальянской нации и Родины вызывает у них раздражение.

Они говорят о «проблеме фашизма в Италии», но не о том, что с переходом на евро мы потеряли 20 процентов промышленного производства, что за восемь лет закрылись 158 тысяч предприятий малого бизнеса, что число бедных удвоилось, что за пять лет приехали 600 тысяч мигрантов и что молодежная безработица подскочила до 35 процентов.

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Наши «прогрессисты» совершают паломничества к кораблю Diciotti с мигрантами, но их не видели среди итальянцев Аматриче и в зонах землетрясений, которые до сих пор погребены под обломками. (А потом они еще удивляются, что в Генуе их освистывают).

Эти газеты и левые партии (Демократическая партия Италии — прим. ИА REGNUM ), когда речь идет об истории Diciotti, не предъявляют претензий тем европейским странам, которые, как Франция, говорят о своем гуманизме, а потом закрывают границы и хотят, чтобы мигранты заполнили Италию. Нет. Претензии они предъявляют к нашему правительству, которое отказывается превращать Италию в громадный «лагерь беженцев» всей Европы.

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Больше всего меня беспокоит Единое Мышление Единой Газеты — и его антиитальянские коннотации. Единая Газета существует не для того, чтобы информировать граждан. (Между прочим, всего за несколько лет от них ушли почти три четверти читателей). Как и правящий класс Демократической партии, они, кажется, живут в каком-то воздушном пузыре на огромном расстоянии от земли и от реальной жизни «плебса».

Мне кажется невыносимым этот антиитальянский хор множества СМИ. Вместо того чтобы критиковать те прежние итальянские правительства, что подчинялись немцам и французам (Евросоюзу), они нападают на нынешнее правительство, которое пытается вернуть Италии суверенитет. Эти просвещенные считают, что нами должны управлять заграница и рынки, потому что (как они говорят) того требует современность. (Если верить их мнению, мы — народ, который не способен управляться самостоятельно).

В ближайшие недели мы увидим, будет ли эта антиитальянская партия «болеть» за падение итальянских котировок, которая дает им надежду на падение правительства гадкого Сальвини и пришествие нового Монти в лице Коттарелли (Марио Монти — премьер-министр Италии в 2011—2013 годах, Карло Коттарелли — итальянский политик, экономист, был выдвинут президентом Италии Серджо Маттареллой на пост технического премьер-министра в период формирования нынешнего коалиционного правительства — прим. ИА REGNUM ). То есть того, кто будет избран не итальянцами, а «рынками».

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Этот самый Коттарелли вчера (2 сентября — прим. ИА REGNUM ) в газете La Stampa говорил о «рынках» как о капризных божествах греческого Олимпа, которым нужно подчиняться молча, чтобы избежать громов и молний.

В нормальной стране, где действует демократия, правители спрашивали бы, что нужно сделать в интересах итальянцев и как получить поддержку избирателей. Но в перевернутом мире новейшей религии рыночников Коттарелли вместо этого спрашивает: «Что требуется, чтобы успокоить финансовые рынки?» А еще напоминает о том, что «мы обещали это Европе», и призывает на нас европейские санкции.

В общем правительство-де должно отвечать не интересам итальянцев, а интересам Господина Рынка и Европейского союза. А несколько дней назад агентство Fitch подтвердило рейтинг гособлигаций Италии, но пересмотрело прогноз со стабильного на негативный ввиду возможных досрочных выборов. Голосование граждан понимается как риск. Как опасная переменная.

Без всяких объяснений прежние власти отдали суверенитет Италии от ее граждан к рынкам и Евросоюзу. Почему? Они отвечают: из-за государственного долга. Но государственный долг Италии рванул вверх в 1981 году именно из-за подчинения рынкам, этого подчинения требовал запуск проекта единой валюты. Он вырос вовсе не из-за грехов итальянцев, которые, мол, живут не по средствам (как повторяет нам Единая Газета). Так на нашей шее оказалась петля.

Никто не говорит об этом, но как раз в Италии одна из лучших в Европе финансовых политик. Но страна истекает кровью из-за процентных ставок, которые мы платим по кредитам. И чем больше мы приносим жертв, тем больше увеличивается наш долг. Именно так произошло с правительством Монти.

В языке Единой Газеты есть множество околокоммунистических слоганов. К примеру, вчера (2 сентября — прим. ИА REGNUM ) в редакционной антисальвинистской колонке в газете Corriere della Sera можно было прочитать о том, что Европейский союз «дал нам семьдесят лет мира».

Да что вы говорите? Европейский союз родился в Маастрихте в 1992 году. То есть 26 лет назад. Как они превратились в семьдесят?

Прежде Европейского союза существовало Европейское сообщество. Это была совсем другая история, с правилами, которые могли бы понравиться и нынешним сторонникам суверенитетов в ЕС. В любом случае в период с 1945 по 1990 годы мир в Европе гарантировало не Европейское экономическое сообщество, а баланс угроз между НАТО и Варшавским блоком.

Ценой этого баланса были войны за пределами нашего континента — в Корее, Вьетнаме, Африке. И репрессии в Восточной Европе — Венгрии, Польше, Чехословакии. А вот когда пала Берлинская стена и рождался Европейский союз (реальность полностью противоположна утверждениям Corriere) — вот тогда и вернулись в Европу настоящие войны. Югославская, которая продолжалась все девяностые. Украинская. И та, которую европейцы устроили в Ливии, дестабилизировав там все.

А еще с появлением Европейского союза началась экономическая война. Германия ее выигрывает. А Италия в результате этой войны раздавлена. Таковы факты.

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