В МИД Италии недовольны обвинениями со стороны ООН

Рим, , 13:48 — REGNUM Министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланезе «огорчен» заявлениями комиссара ООН по правам человека Мишель Башле о якобы имеющей место распространенности расизма в Италии, сообщает La Repubblica во вторник, 11 сентября.

Использованные комиссаром эпитеты «не подходят» для описания реальной ситуации, они «не обоснованы», а столь быстрый переход к столь острой критике вызывает удивление, добавил министр.

Как сообщалось ранее, Мишель Башле заявила, что в Италии растет число проявлений расизма в отношении выходцев из Африки и цыган, а действия правительства по ограничению нелегальной миграции неприемлемы. ООН намерена направить в Италию своих инспекторов.

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Ответ министра иностранных дел звучал гораздо мягче реплики главы МВД Маттео Сальвини, который заявил, что ООН — «предубежденная, дезинформированная и бессмысленно дорогая» организация и пригрозил пересмотреть расходы Италии на членские взносы в ООН, которые, по словам Сальвини, составляют около 100 млн евро в год.

«Агрессия правительства» в отношении цыган сводится к намерению Сальвини «пересчитать» их, то есть ввести в правовое поле, а «агрессия» в отношении мигрантов — к намерению остановить поток нелегальной миграции.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в шесть раз. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.