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Власти Италии подтвердили намерение заблокировать бюджет ЕС

Политика

Вице-премьер Луиджи Ди Майо назвал заявление еврокомиссара Эттингера «лицемерным»

Власти Италии подтвердили намерение заблокировать бюджет ЕС
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Здание Европарламента

Рим, 29 августа 2018, 18:51 — REGNUM  Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо подтвердил намерение заблокировать отчисления страны в бюджет ЕС, а также заблокировать принятие бюджета самого ЕС на 2021−2027 годы, если Брюссель не пойдет навстречу Италии в вопросах нелегальной миграции и изменений итальянской экономической политики, сообщает La Repubblica в среду, 29 августа.

Ранее в среду еврокомиссар по бюджетным вопросам Гюнтер Эттингер заявил, что все государства-члены ЕС должны перечислять членские взносы в бюджет союза в установленные сроки, в противном случае они будут оштрафованы.

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Эттингер также предложил итальянскому правительству «не смешивать» вопрос о нелегальной миграции, по которому ЕС оказывает Италии «поддержку», с вопросом о членских взносах в бюджет Евросоюза.

Ди Майо в ответ назвал еврокомиссара «лицемером» и отметил, что в те же дни, когда тот и другие еврочиновники рассуждали о «поддержке Италии», они не оказали никакой реальной помощи в истории с кораблем береговой охраны Diciotti.

Если в ближайшие недели в ЕС все-таки вспомнят, что такое подлинная солидарность, «то тогда и поговорим», резюмировал вице-премьер.

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