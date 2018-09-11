В начале сентября 2018 года московские социологи сделали, казалось бы, невероятный прогноз: в трех регионах России, считая Владимирскую область, возможен второй тур на выборах губернатора. Тогда большинство политологов и местных жителей лишь пожали плечами, недоумевающе усмехнулись: многие помнят 2013 год, когда Владимирская область прославилась многочисленными нарушениями на выборах, многие понимали, что конкурентов у действующего губернатора в списке просто нет. Но в ночь на 10 сентября смелый прогноз сбылся. О том, что привело к такому исходу, — в материале ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Администрация Владимирской области

Черный экран, бодрый губернатор

9 сентября. В 21:00 владимирские журналисты собирались в избиркоме Владимирской области, чтобы из первых уст узнать новости из районов. Сотрудники СМИ собирались в помещении, где был установлен большой экран, но члены избиркома не спешили его включать — журналисты долгое время наблюдали черный прямоугольник. В это время на шестом этаже этого же здания губернатор Светлана Орлова общалась с журналистом федерального телеканала. Глава области была «бодра и весела».

Экран в облизбиркоме включился только в 22:30. К тому моменту о первых результатах на выборах губернатора сообщила уже даже глава ЦИК Элла Памфилова. Владимирский избирком начал сразу с данных, полученных по итогам обработки почти 10% протоколов: у Светланы Орловой — 39,35%, у Владимира Сипягина — 29,24%. Члены избиркома предупредили журналистов, что говорить о каких-то более понятных результатах можно будет только тогда, когда число обработанных документов достигнет 30−40%. Данные, и правда, поменялись. Но не в лучшую для Светланы Орловой сторону. Итоговые цифры: явка — 32,96%, у Светланы Орловой — 36,42%, у Владимира Сипягина — 31,19%. Второму туру — быть.

Бывалые соперники, отсеянные конкуренты

Фамилии Орлова и Сипягин уже встречались в одних бюллетенях на выборах губернатора Владимирской области. В 2013 году представитель ЛДПР пытался составить конкуренцию кандидату от «Единой России» и тогдашнему врио губернатора. Но серьезных опасений либерал-демократ не вызывал, в отличие от кандидата «Справедливой России» Антона Белякова. Команда губернатора легко избавилась от опасного соперника — была заключена договоренность со «Справедливой Россией», от которой баллотировался Антон Беляков, а сам он после победы Светланы Орловой на пять лет стал сенатором от Владимирской области. В итоге врио губернатора при явке в 28% смогла забрать более 74,7% голосов избирателей. Владимир Сипягин остался далеко позади — на третьем месте с 3,9% голосов.

В 2018 году во Владимирской области тоже был отсеян видный соперник губернатора — представитель КПРФ Максим Шевченко. Он не смог пройти муниципальный фильтр, что послужило поводом для обращения в СКР с заявлением о давлении на местных депутатов. А отказ в регистрации был оспорен сначала в областном, а затем и в Верховном суде. Но ничего Максиму Шевченко эти действия не дали. А вот Светлана Орлова шла на выборы в компании соперников, сильно смахивающих на технических кандидатов.

«Я не думаю, что это кандидат, который доставит неприятности победителю. На мой взгляд, кандидат от ЛДПР содержательно слабоват, — говорил владимирский политолог Роман Евстифеев. — Он проявляет некую активность, но она заканчивается там, где нужно делать какие-то конкретные предложения. Это обычные слова, которые доказывают, что партия и кандидат не знают, что делать с проблемами, а может быть, не надеются на успех».

Но в этот раз что-то пошло не так. Несмотря на то, что Владимир Сипягин не казался сильным конкурентом, люди сделали свое дело и пошли голосовать против действующего губернатора. Как считает политологКонстантин Калачев, в регионе сошлись два фактора — от губернатора устали люди, а среди местной элиты не нашлось ярых сторонников главы области.

«Мы понимаем, что недовольство населения может компенсировать готовность глав муниципальных образований, руководителей предприятий пускаться во все тяжкие, чтобы натянуть результат любимого руководителя. У человека может быть невысокий рейтинг или даже высокий антирейтинг, но если выстроена система управления, а в бизнес-сообществе и муниципальных органах власти есть люди, которые готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы помочь, то народное недовольство можно нивелировать», — говорил Константин Калачев.

При этом, по мнению наблюдателей, ярые поклонники все-таки нашлись. Например, в приглаженном в честь юбилея Гороховце. Здесь и явка оказалась самая высокая — 50,6%, и результат Орловой — 47,99%. Но даже неплохо работающий, по данным источников, административный ресурс, не дал Светлане Орловой желаемых 50% + один голос.

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Несмотря на отсутствие громких нарушений, шероховатости на выборах были. Например, на одном из участков в урне оказалось на один бюллетень больше, чем было выдано — видно, что речь идет об ошибке кого-то из членов комиссии. Где-то вряд ли можно говорить о небрежности. Например, до ЦИКа дошла информация, что на одном из участков член комиссии, выезжавший на дом к избирателям, принес в урне намного больше бюллетеней, чем было подано заявлений о голосовании на дому. За кого были эти бюллетени, в ЦИКе не сообщили.

Дела еще расскажут

Второй тур губернаторских выборов состоится 23 сентября. Оба кандидата, вышедшие в него, уже сообщили о желании бороться до конца. Партии тоже поддержали своих претендентов.

«Партия уже начала подготовку ко второму туру на выборах губернатора. Впереди две недели работы в каждой территории Владимирской области. Уверены, что Светлана Юрьевна Орлова одержит победу 23 сентября», — сообщили в пресс-службе «Единой России».

Подключились к продолжающейся борьбе и другие силы. Например, партия «Патриоты России», представитель которой занял последнее место, заявила, что поддержит действующего губернатора. По словам главы регионального отделения партии Игоря Шубникова, Владимир Сипягин — «выскочка».

"Из этих двух человек один не подготовлен абсолютно, без связей и просто, извините, выскочка. Это Сипягин»,— сказал глава отделения партии (цитата — «Коммерсантъ»).

А вот представители КПРФ вообще никого не будут поддерживать. Еще в ночь подсчета голосов Максим Шевченко емко выразил свою позицию: чума на оба ваши дома. Позже в КПРФ сообщили, что партия хочет попросить президента отменить выборы и назначить врио, которому предстоит избираться в 2019 году. Петиция с подобным предложением Владимиру Путину уже опубликована в интернете.

«Второй тур выборов 23 сентября т. г. окончательно обрушит репутацию г-жи Орловой и подорвет доверие к федеральным органам власти. Мало того, итоги избирательной кампании могут привести к непредсказуемым последствиям, поскольку она обоснованно пройдет под лозунгом «Только не за Орлову!», — призывают авторы документа.

Без прогнозов

Отметим, что эксперты не рискуют прогнозировать результаты второго тура. С одной стороны, действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова выигрывает у соперника в опыте и политических возможностях. Но, с другой стороны, за двух кандидатов, которые не прошли во второй тур, — Сергея Бирюкова и Сергея Глумова, проголосовали в общей сложности почти 24,3% избирателей, пришедших на участки. Совсем не ясно, сколько из этих голосов было отдано за кандидата, а сколько — против Орловой. Например, в Киржачском районе, одном из самых проблемных для губернатора, за представителя «Справедливой России» Сергея Бирюкова было отдано 24,5% голосов (за Светлану Орлову — 27,2%, за Сипягина — 25,9%). Кому перейдет эта четверть голосов — увидим 23 сентября.