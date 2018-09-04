Губернатор и неизвестные: выборы во Владимирской области

Анна Кумицкая, , 17:00 — REGNUM

9 сентября во Владимирской области завершается избирательная кампания по выборам губернатора. Жителям региона предстоит выбрать главу области из четырех кандидатов, преодолевших муниципальный фильтр и дошедших до дня голосования. Как проходит кампания, какие оценки дают политологи — в материале ИА REGNUM.

Интриги были, но сплыли

Выборы губернатора Владимирской области были назначены депутатами регионального заксобрания в начале июня 2018 года. Но задолго до этого в регионе начались предвыборные гадания. Самый первый и главный вопрос — об участии губернатора Светланы Орловой в выборах, возник ещё в 2017 году и долгое время не имел ответа. Так, некоторые эксперты предсказывали отставку главы области, говоря, что причинами этого могут быть конфликты и противостояние с правоохранителями, множественные уголовные дела о коррупции в команде губернатора и неразрешенные проблемы с мусором и здравоохранением. Сама Светлана Орлова тоже до последнего сохраняла интригу. Ни в декабре 2017 года, ни позже она не делала заявлений о том, будет ли баллотироваться на новый срок. Ясность появилась только в мае 2018 года, когда Светлана Орлова была выдвинута участником предварительного голосования партии «Единая Россия». Сомнений в том, что глава области выиграет праймериз, не оставалось. 16 июня «ЕР» выдвинула Светлану Орлову на пост губернатора.

В это же время с кандидатами на пост губернатора определились и другие партии. Всего документы в избирком подали восемь человек. Это Светлана Орлова, а также Владимир Сипягин (ЛДПР), Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости), Алексей Леонтьев («Народ против коррупции»), Максим Шевченко (КПРФ), Олег Павлецов («Гражданская инициатива»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Сергей Бирюков («Справедливая Россия»). За неделю до голосования осталось всего четыре кандидата.

Первое «урезание» списка кандидатов произошло 23 июля. Представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов отказался участвовать в выборах, сославшись на личные обстоятельства. 26 июля из гонки выбыл представитель партии «Народ против коррупции» Алексей Леонтьев, который не смог собрать необходимое количество подписей местных депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр. Позже стало известно, что не смог пройти фильтр и коммунист Максим Шевченко, которому эксперты пророчили если не второй тур, то второе место точно. На этом и исчезла вторая интрига, а равно и надежды на хоть сколь-нибудь конкурентные выборы.

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«Одна из особенностей этой избирательной кампании состоит в том, что большая роль была отдана муниципальному фильтру, — считает владимирский политолог Роман Евстифеев. — К сожалению, те, кто имеет возможность регулировать его использование — ведет подсчет подписей, являются главными героями и антигероями, которые по сути решают судьбу выборов за избирателей. Сама идея муниципального фильтра мешает тому, чтобы выборы были настоящими выборами, где решение делают избиратели, голосуя за кандидатов. Получилось, что один из самых ярких кандидатов, Максим Шевченко, не смог пройти муниципальный фильтр. Соответственно, вся избирательная кампания ушла в другой вид выборов, где все предопределено».

Примечательно, что муниципальный фильтр смогли пройти кандидаты от партий, которые даже не представлены в региональном заксобрании или горсовете Владимира, а вот претендент от КПРФ — партии, которая занимает второе место по численности региональных депутатов, этот барьер не преодолел. Это показалось странным не только экспертам, но и самим коммунистам, которые начали активную борьбу с избиркомом и «главным кандидатом» в судах. Сначала Максим Шевченко подал заявление в СКР, в котором сообщил о давлении на местных депутатов, а после попытался восстановиться на выборах в суде. Не помогло.

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Но и это, как оказалось, была не последняя потеря в списке претендентов на кресло губернатора. За считанные дни до выборов с гонки снялся кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов. Решение выглядело странным не только потому что явных предпосылок для этого не было, но и потому что права на участие в выборах Ивану Алтухову тоже пришлось добиваться в суде: отменить его регистрацию требовали представители КПРФ, которые настаивали, что кандидат имеет членство сразу в двух партиях. В суде это доказано не было. А последующее снятие кандидата нисколько не повлияло на расклад сил.

Кто все эти люди

Таким образом, за пять дней до голосования в списке кандидатов — четыре человека. Это действующий губернатор Светлана Орлова, возглавившая регион в 2013 году и имеющая достаточно низкий рейтинг среди населения. Также в списке кандидат от «Справедливой России» Сергей Бирюков, фактически заменивший сенатора Антона Белякова, которому пророчили место кандидата. Сергей Бирюков явно имеет меньшую узнаваемость в регионе. Он занимает пост председателя совета реготдления партии. Еще один кандидат — представитель «Патриотов России» Сергей Глумов, являющийся индивидуальным предпринимателем.

Четвертый претендент на пост губернатора — представитель ЛДПР и депутат заксобрания Владимир Сипягин. Он уже баллотировался на пост губернатора в 2013 году, но занял тогда третье место, уступив и Светлане Орловой, и коммунисту Анатолию Боброву. Но сейчас, в отсутствие реальных конкурентов, Владимира Сипягина называют главным соперником действующего губернатора. Некоторые эксперты и вовсе предполагают, что в регионе может дойти до второго тура.

«Я не думаю, что это кандидат, который доставит неприятности победителю. На мой взгляд, кандидат от ЛДПР содержательно слабоват, — считает Роман Евстифеев. — Он проявляет некую активность, но она заканчивается там, где нужно делать какие-то конкретные предложения. Это обычные слова, которые оказывают, что партия и кандидат не знают, что делать с проблемами, а может быть, не надеются на успех».

Низкая содержательность вообще стала одной из особенностей этой кампании, уверен Роман Евстифеев. По мнению политолога, ни один из кандидатов, оппозиционных губернатору, не смог предложить каких-либо новых идей.

«Избирательная кампания во Владимирской области не получилась содержательной. Не было никаких новых идей и предложений, и, соответственно, конкуренции идей тоже никакой не получилось. Даже там, где были какие-то яркие события, за внешним эффектом содержания было маловато. Вся яркость этой кампании была в появлении на нашем горизонте фигуры Максима Шевченко, это действительно придало некоторую динамику, но содержательно тоже было слабовато. На мой взгляд, владимирцы не услышали ничего нового».

Кроме того, партии не смогли выдвинуть сколько-нибудь ярких кандидатов, считает собеседник ИА REGNUM : даже парламентские партии выдвинули малоизвестных претендентов, которые не пользуются популярностью и никаких идей не высказывают.

«Некая предопределенность делает эти выборами скучными, соответственно, и явка на них будет такая же, чтобы соответствовать этой скучности», — сказал Роман Евстифеев.

Что касается действующего губернатора, то Светлана Орлова максимально использует свои ресурсы. Причем основной упор делается на проблемные районы — Киржачский, Александровский и Петушинский, в которых происходят активные протесты против мусорных проблем и политики региональных властей в этой сфере. Так, в июле 2018 года из администрации поступила новость, что именно в этих районах медикам поднимут зарплаты. Официальная причина такого решения — для этих мест характерен дефицит кадров, связанный с близостью Москвы.

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Кроме того, уже в сентябре стало известно, что Минтранс рассматривает проект строительства объездных дорог вокруг Александрова и Киржача. Но в целом губернатор не забывает и про другие территории: проходят концерты, где с известными артистами поет и сама Светлана Орлова, важные встречи с федеральными политиками и населением.

Отметим, что также 9 сентября во Владимирской области выберут депутатов заксобрания. Списки партий на них возглавили почти все те же люди. Так, Светлана Орлова ведет «Единую Россию». Сергей Бирюков — «Справедливую Россию», Максим Шевченко — КПРФ. Только ЛДПР не стала использовать кандидата в губернаторы, предпочтя ему лидера партии Владимира Жириновского.

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