Люди и власть устали: что привело ко второму туру на выборах во Владимире

Владимир, , 15:16 — REGNUM Второй тур на выборах губернатора Владимирской области стал следствием усталости населения от главы области, которая не оправдала надежд, и усталости муниципальных властей. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По мнению эксперта, только соединение этих двух факторов могло привести к тому, что действующий губернатор Светлана Орлова не смогла заручиться поддержкой абсолютного большинства избирателей.

«В свое время Орлову во Владимирской области очень сильно полюбили, потому что она нарисовала привлекательный образ будущего, подняла планку ожиданий. От нее действительно ожидали очень многого, но ожидания не оправдались, а «владимирского прорыва» не случилось. Вместо этого в регионе накопились претензии к губернатору», — считает политолог.

По словам Константина Калачева, это недовольство могли бы нивелировать усилия местных чиновников и руководителей предприятий, которые бы были готовы поддержать губернатора, но и их поддержкой Светлана Орлова не заручилась.

«Всего этого не произошло бы, если бы не было конфликта с местными элитами. Во Владимирской области и до Орловой была непростая ситуация, но, видимо, новую эффективную элиту губернатор за эти годы не смогла создать. Мы понимаем, что недовольство населения может компенсировать готовность глав муниципальных образований, руководителей предприятий пускаться во все тяжкие, чтобы натянуть результат любимого руководителя. У человека может быть невысокий рейтинг или даже высокий антирейтинг, но если выстроена система управления, а в бизнес-сообществе и муниципальных органах власти есть люди, которые готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы помочь, то народное недовольство можно нивелировать. Но во Владимирской области, на мой взгляд, проблема еще и в том, что местная элита тоже устала», — сказал Константин Калачев.

При этом, по мнению эксперта, кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, который прорвался во второй тур, во время кампании выглядел как технический кандидат. На его месте должен был быть представитель КПРФ Максим Шевченко, который не был допущен до выборов. Возможно, что в случае с прорывом кандидата от ЛДПР роль сыграло желание проголосовать против Светланы Орловой. Шансы Владимира Сипягина на победу во втором туре, по мнению политолога, невысоки.

«Я бы не стал делать какие-либо прогнозы, многое зависит от того, сможет ли прорвавшийся во второй тур кандидат создать вокруг себя широкую коалицию и готова ли будет ЛДПР помочь ему по полной программе, и сможет ли он сам договариваться с другими политическими силами и игроками. Сможет ли он убедить муниципальные власти, что он будет для них приемлем. Зарекаться не буду. Но я бы сказал, что в Хабаровском крае у кандидата от ЛДПР куда больше шансов на победу», — сказал Константин Калачев.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области состоялись 9 сентября. На них пришли менее 33% жителей региона. Ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов, поэтому в области пройдет второй тур, назначенный на 23 сентября. В нём примут участие Светлана Орлова, набравшая 36,42%, и Владимир Сипягин, которого поддержали 31,19% избирателей. Оба кандидата уже заявили о желании участвовать во втором туре.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидат от ЛДПР не будет сниматься со второго тура во Владимирской области