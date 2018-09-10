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Владимирский губернатор проиграла выборы в половине районов

Политика

Максимальный результат Светлана Орлова показала в Гороховецком районе – 47,99%

Владимирский губернатор проиграла выборы в половине районов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Единая Россия

Владимир, 10 сентября 2018, 07:57 — REGNUM  Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова проиграла выборы в девяти избирательных округах из 23. Самый высокий результат кандидат от «Единой России» показала в Гороховецком районе. Здесь за главу области проголосовали 47,99% избирателей. Самый низкий процент — 26,57% в Ленинском районе Владимира.

Светлана Орлова проиграла выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину во всем Владимире, в Коврове, Кольчугино, Селивановском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

Самые высокие результаты у Светланы Орловой в Гороховецком районе, а также в Меленковском (46,47%) и Камешковском (45,12%). Ни в одном районе Светлана Орлова не смогла показать результат выше 50%.

ИА REGNUM напоминает, по предварительным данным, Светлана Орлова набирает в регионе 36,39% голосов. Второе место занимает кандидат от ЛЛПР Владимир Сипягин, за которого проголосовали 31,4% избирателей. В области ожидается второй тур выборов, предположительно, он пройдет 23 сентября.

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Выборы губернатора Владимирской области — 2018
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