Владимирский губернатор проиграла выборы в половине районов

Владимир, , 07:57 — REGNUM Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова проиграла выборы в девяти избирательных округах из 23. Самый высокий результат кандидат от «Единой России» показала в Гороховецком районе. Здесь за главу области проголосовали 47,99% избирателей. Самый низкий процент — 26,57% в Ленинском районе Владимира.

Светлана Орлова проиграла выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину во всем Владимире, в Коврове, Кольчугино, Селивановском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.

Самые высокие результаты у Светланы Орловой в Гороховецком районе, а также в Меленковском (46,47%) и Камешковском (45,12%). Ни в одном районе Светлана Орлова не смогла показать результат выше 50%.

ИА REGNUM напоминает, по предварительным данным, Светлана Орлова набирает в регионе 36,39% голосов. Второе место занимает кандидат от ЛЛПР Владимир Сипягин, за которого проголосовали 31,4% избирателей. В области ожидается второй тур выборов, предположительно, он пройдет 23 сентября.

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