Как накопить долг по алиментам в размере 8 миллионов рублей и избавиться от него за один день? Как, имея стабильный доход в 12 миллионов рублей за два года и достаточное материальное положение, уклоняться от содержания своих детей? Если вы вдруг не желаете содержать своих детей и оплачивать установленные законом алименты, если вам действительно плевать на закон, обратитесь в Пермский районный суд Пермского края и мировой суд Пермского судебного района, возможно, там вам помогут.

Иван Шилов ИА REGNUM Долг

Но для начала оговорим, что весной 2018 года из СМИ стало известно о выявленных Верховным судом Российской Федерации нарушениях рекордным количеством высокопоставленных судей. Нарушения были допущены при рассмотрении гражданских дел в Мосгорсуде, ВС Карелии и нижестоящих судах этих регионов. Три частных определения, вынесенные в адрес 18 (!) высокопоставленных судей являются беспрецедентными в истории Верховного суда России. Сообщалось, что, вероятно, очень скоро за грубейшие нарушения в ходе рассмотрения гражданских дел судей начнут лишать мантии.

Можно ли в ряд подобных случаев поместить историю с районным и мировым судом, когда жительница Пермского района Пермского края Эльнара Куштанова проиграла суд, пытаясь взыскать с бывшего гражданского мужа многомиллионный долг по алиментам — вопрос открытый. Но история крайне интересная.

В июле 2018 года решением мирового судьи судебного участка №3 Пермского судебного района Пермского края бывший гражданский муж Эльнары — отец общих с ней дочерей — был полностью освобожден от выплат по алиментам, долг по которым за четыре года (с учетом неустойки) должен был составить 8 млн руб. (данные предоставлены матерью, взяты из материалов судебного дела о взыскании алименто по состоянию на июль 2018 года).

Уильям Хогарт. Суд. 1758

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Итак, в мае 2013 года, то есть пять лет назад, после того, как отец бросил семью, воспитывая двух малолетних дочерей — 2012 и 2005 года рождения, — Эльнара Куштанова получила у мирового судьи судебный приказ о взыскании алиментов в размере 1/3 части доходов с бывшего гражданского мужа. Но отец, как это, к сожалению, бывает довольно часто, содержать своих детей не собирался, и к концу 2015 года он был должен уже 185 370 рублей!

К сожалению, не подкованная в тонкостях юриспруденции одинокая мать не подозревала, что согласно п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ она имеет полное право требовать взыскания неустойки в размере 0,5% за каждый день просрочки сверх невыплаченных алиментов. Однако подобные нюансы Эльнаре Куштановой не удосужился подсказать ни судебный пристав, ни адвокат, к которому обратилась Эльнара за правовой помощью и была уверена в том, что он ей поможет: защитит ее права и добьется отказа в удовлетворении исковых требований в части определения места жительства с отцом детей. Однако сделано этого не было и беспроигрышное дело было вчистую проиграно. Но это лишь небольшой штрих к общей картине происходящего.

По факту задолженности службой судебных приставов Пермского района Пермского края была инициирована процедура взыскания долга по алиментам, запахло уголовным процессом по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 9 декабря 2015 года эту информацию подробно донесли до должника в службе судебных приставов. Осознав свое положение, отец детей обратился за помощью к юристам, и они помогли найти ему выход из ситуации.

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29 декабря 2015 года он подал в Пермский районный суд Пермского края исковое заявление об определении места жительства детей. Уже 30 марта 2016 года решением Пермского районного суда Пермского края место жительства старшей, десятилетней дочери было определено именно с отцом. На тот момент родители — и мать и отец — проживали в одном доме, в соседних парадных, и переехавшая в соседнюю квартиру десятилетняя девочка не подозревала, что этот переезд хоть как-то скажется на её отношениях со своими родителями.

Нам были бы не так интересны все семейные разбирательства данного дела, если бы не один весьма спорный нюанс судебного производства — в решении Пермского районного суда от 30 марта 2016 года алиментные и кредитные обязательства отца детей были попросту проигнорированы.

За комментарием по поводу данного обстоятельства мы обратились к профессиональному юристу Дмитрию Анкудинову.

«Обыватель думает, что если есть родитель, то и алименты он должен уплачивать, что тут нет ничего сложного: обратился к мировому судье, получил судебный приказ, отдал его судебным приставам, а они уже занимаются истребованием долгов по алиментам. Если долго не платить алименты, то должника могут привлечь к административной и уголовной ответственности, уйти от уплаты алиментов практически невозможно, и так думает обычный российский обыватель. Но, как всегда у нашего человека, воспитанного в России, присуща смекалка на различного рода ухищрения, особенно на то, чтобы платить по обязательствам как можно меньше, а лучше и вообще не платить. Желание есть, есть добровольные помощники — юристы, адвокаты, которые за отдельную плату помогут в этом обратившемуся к ним гражданину. А если еще и сотрудники суда и судьи, приставы и иные чиновники в этом помогут, то и долги можно списать. На мой взгляд, именно такой случай изобретательности, полнейшего разгильдяйства и халатности произошел в Пермском районе Пермского края», — высказал своё мнение юрист.

Он добавил, что при наличии задолженности по алиментам забрать ребенка себе бывает сложно, а порою попросту невозможно. Однако председательствующий судья на судебном процессе при вынесении решения 30 марта 2016 года принял решение разделить малолетних детей между родителями. Принятое решение впоследствии было оставлено в силе апелляционной инстанцией.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

После того как отец успешно заполучил старшую дочь, он подал мировому судье следующий иск, теперь — о пересмотре размеров выплат по алиментам. Он попросил освободить его от уплаты алиментов за старшую дочь и обязать выплачивать эти деньги мать. Ну, а для себя предложил оставить выплаты в размере ¼ от дохода за младшую дочь, оставшуюся проживать с матерью. С точки зрения буквы закона все довольно логично. Но логику закона грубейшим образом нарушил не кто-нибудь, а сам суд: а именно — мировой судья Судебного участка №3 Пермского судебного района Ирина Тонкова. По какой-то причине судья значительно вышла за границы иска об изменении порядка уплаты алиментов и, внимание, освободила отца от всех обязательств по алиментам. Отметим, что данные действия мирового судьи противоречат статье 198 Гражданского процессуального кодекса РФ, по которой мировой судья должен был полностью или частично либо удовлетворить исковые требования стороны, либо в удовлетворении отказать (полностью или частично): «Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью или в части».

Эльнара Куштанова упоминает про еще один пример халатного отношения к своим должностным обязанностям судебного пристава-исполнителя, который значительно погасил долг злостного неплательщика (внимание!), получив ворох «чеков» с указанием неких детских вещей, якобы купленных отцом для старшей дочери. Согласитесь, весьма своеобразный способ откупиться от алиментов.

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Говоря формальным языком, в нарушение действующего порядка судебным приставом-исполнителем ОСП по Пермскому району УФССП России по Пермскому краю была уменьшена сумма, без фактической оплаты с суммы задолженности около 185 тыс. рублей (по состоянию на 31.12.2015 года), до суммы около 72 тыс. рублей (по состоянию на 20.06.2016 года). Каких-либо постановлений о причинах снижения суммы задолженности по алиментам пристав не издавала, действия свои не обосновывала, а попросту заменила алиментные обязательства, выраженные в денежном виде, на материальный и нематериальный характер — вещи для детей, оплата отдыха старшей дочери. При этом, со слов самой Э. Куштановой, каких-либо документов о том, принимала ли она эти затраты от отца детей или нет, в исполнительном деле не имеется.

Примечательно, что в последнем Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 26.12.2017 года №56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов», п. 36 абз. 1 вообще указывается, что «если при исполнении судебного приказа или решения суда о взыскании алиментов ребенок, на которого они были присуждены, перешел на воспитание и содержание к родителю, выплачивающему на него алименты, а взыскатель не отказался от их получения, освобождение от уплаты алиментов, а также от задолженности по алиментам производится не в порядке исполнения решения , а путем предъявления этим родителем соответствующего иска, поскольку в силу закона вопросы взыскания алиментов и освобождения от их уплаты при наличии спора решаются судом в порядке искового производства».

При этом за всё время исполнительного производства судебный пристав-исполнитель так ни разу должника к административной ответственности не привлек.

Итак, 9 августа 2016 года мировым судьей судебного участка №3 Пермского судебного района Пермского края Ириной Тонковой было принято решение об освобождении отца от уплаты алиментов на содержании детей. Еще раз: полное освобождение от уплаты алиментов на всех детей! Самое время задаться справедливым вопросом: как можно расценить подобные действия судьи? Как случайную ошибку? Ведь если это не было ошибкой, тогда судья либо попросту некомпетентна и должна покинуть свой пост, либо она сознательно нарушила действующее законодательство России и нормы международного права (п. 4 ст. 15; п. 2 ст. 38 Конституции РФ; п. 4 ст. 27 «Конвенции о правах ребенка»; п. 1 ст. 114 СК РФ, п. 2 ст. 114 СК РФ и другие).

Как мы уже писали, первый адвокат Эльнары Куштановой сокрушительно проиграл беспроигрышное дело. Сознательное ли это было решение или временное помутнение рассудка — вопрос открытый.

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На смену ему пришел другой юрист. Он подготовил и подал в первой половине апреля 2018 года иск на взыскание алиментов с отца. В ходе судебного процесса внезапно выяснилось, что ответчик — отец детей — имеет весьма внушительные доходы.

По данным, предоставленным мировому судье Федеральной налоговой службой России по Пермскому району, следует, что отец детей является индивидуальным предпринимателем, участником и директором со ста процентной долей в уставном капитале некой строительной фирмы. На основании представленных налоговых деклараций доход отца детей за 2016 год составил 4,5 млн рублей, за 2017 — 7,5 млн рублей. Для читателей, проживающих за пределами Перми, на всякий случай поясним, что сумма дохода в 12 миллионов рублей за два года для поселка Юго-Камский Пермского края, мягко говоря, огромна.

Вскоре после этого, в параллельном от разбирательств по алиментам процессе, отец стал требовать отнять у матери теперь уже младшую дочь и определить её место жительства с ним, ссылаясь на свою способность содержать детей. Однако в случае, когда дело касалось алиментов, он предпочитал умалчивать о своих возможностях. Так, важным штрихом к портрету везучего должника является его патологическое нежелание предоставлять на суде какие-либо документы о своих доходах: ни книгу учета доходов и расходов, ни документы о поступлении денежных средств и произведенных расходах. Почему же, при таких суммах доходов, индивидуальный предприниматель не только не ведет учет доходов, но и не имеет каких бы то ни было хозяйственных документов? Ведь если бы все это было, то в любом виде могло быть представлено в суде.

Суд

Как уже было сказано в начале статьи, всё это не помешало суду вновь освободить отца от огромного долга, сославшись на прежнее решение от 2016 года.

Итак, по странному стечению обстоятельств, задолженность по алиментам и иные долги перед кредиторами из решения суда были полностью изъяты, отец детей вдруг оказался не имеющим никаких долгов.

Как это может быть — тема для отдельного рассуждения. Можно только гадать, кто или что этому способствовало. Но вот вопросы в том, куда смотрел председательствующий судья, куда смотрели органы опеки и попечительства Пермского района Пермского края, и, наконец, куда смотрел первый адвокат Эльнары Куштановой, — остаются открытыми.