Трижды менял фамилию: как оренбуржец бегал от судебных приставов

Орск, Оренбургская область, , 17:27 — REGNUM В Оренбургской области житель Орска трижды менял фамилию. Однако это не помогла скрыться от судебных приставов, сообщили к корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФССП по региону.

Мужчина игнорировал свои родительские обязанности по содержанию ребенка и не выплачивал алименты. Кроме того, в копилке долгов — штраф за управлением автомобилем не нетрезвом виде. В общей сложности задолженность составила 100 тыс. рублей.

Когда приставы начали работу по поступившему исполнительному производству. то выяснили, что должник не проживает по месту регистрации, имущества за ним не числится. Тогда орчанин был объявлен в розыск.

Выяснилось, что интерес к должнику имеют и полицейские. Мужчина подозревается в совершении преступления.

Стоит отметить, что на начало июня 2018 года в регионе числилось более 11 тыс. родителей, которые должны выплачивать алименты на содержание детей. Однако не все эти граждане добропорядочные и выполняют свои обязанности.

На конец 2017 года сумма общего долга по алиментам составляла более 1,7 млн рублей. В начале августа в розыск объявили около 700 алиментщиков, игнорирующих свои обязанности.