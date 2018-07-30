Должникам по алиментам пока решили не запрещать сдавать на права

Москва, , 10:24 — REGNUM Граждан РФ, имеющих задолженность по выплате алиментов, пока не лишат права сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. Такое решение приняли в Министерстве юстиции России.

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В ведомстве отметили, что по ранее разрабатываемым проектам были высказаны «замечания концептуального характера, исключающие возможность дальнейшей работы», пишет ТАСС. Они и стали основанием для отказа от идеи запрещать неплательщикам алиментов сдавать на права.

Напомним, ранее тех, кто не платит алименты, судебные приставы лишали права выезда за границу, а с 2015 года также имеют право лишать водительских прав. На данный момент в Государственной думе рассматривается законопроект, предусматривающий запрет должникам-алиментщикам регистрировать автомобили и получать водительские права.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня свыше 830 тыс. должников по алиментам временно лишились права выезжать за границу. За пять месяцев 2018 года благодаря этой мере было взыскано свыше 240 млн рублей.

Добавим, что в России самым злостным неплательщиком алиментов, по данным ФССП, является 50-летний житель Москвы. Своей бывшей жене и их общим детям он задолжал 118 млн рублей. Добровольно свои алиментные обязательства он не выполняет. Судебные приставы уже применили к нему весь комплекс мер принудительного исполнения.

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