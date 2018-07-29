ФССП назвала самого злостного неплательщика алиментов в России

Москва, , 10:13 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов России выявила гражданина, который является самым злостным неплательщиком алиментов в стране. Об этом сегодня, 29 июля, сообщает телеканал RT.

Согласно данным ФССП, самым злостным неплательщиком алиментов в России является гражданин В. Ему 50 лет и он проживает в Москве. Своей бывшей жене и их общим детям он задолжал 118 млн рублей.

Добровольно свои алиментные обязательства он не выполняет.

Судебные приставы уже применили к нему весь комплекс мер принудительного исполнения.

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