Итоги участия Тульской области в форуме «Армия-2018», борьба с Москвой за кадры, а также о том, как выборы мэра Москвы касаются Тульской области, читайте в обзоре событий, произошедших в Тульской области за неделю с 20 по 26 августа, составленном ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Новые перспективы и новые заказы

Одним из главных событий минувшей недели стало участие делегации Тульской области в Международном форуме «Армия-2018». Форум открылся 21 августа в подмосковной Кубинке. Участие тульской делегации в мероприятии закономерно — именно Тульская область является исконно оружейным регионом, а сегодня — производителем самого современного оружия. Достаточно лишь сказать, что на выставке вооружения, военной и специальной техники была представлена продукция 12 тульских предприятий.

«У нашей продукции отличные тактико-технические характеристики, и это залог ее успешной реализации. Многие из изделий тульских оборонщиков уже доказали свою эффективность. Они завоевали авторитет и прочные позиции на российском и международном рынках вооружения и военной техники. Рассчитываю, что форум позволит нашим предприятиям достойно представить свои изделия, наладить контакты с новыми заказчиками», — прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Kremlin.ru Алексей Дюмин

Читайте также обзор ИА REGNUM: «Армия-2018» — что нового мы узнали о развитии Вооружённых сил России?

На форуме был представлен и новый проект, который реализуется в регионе, — проект создания инновационного научно-технологического центра «Композитная долина: новые материалы и технологии конструирования». Презентацию проекта в рамках круглого стола на тему «Химические технологии и новые материалы для развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» провел министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев.

Выборы близко

Крупных избирательных кампаний в этом году в Тульской области не будет, но даже муниципальные выборы, по данным председателя избирательной комиссии Павла Веселова, которые он привел на встрече с губернатором 20 августа, охватят 42% тульских избирателей. А это значит, что работы у избирательных комиссий много.

Выборы пройдут по 168 многомандатным округам, по итогам должно быть замещено 732 депутатских мандата. На них претендуют 1383 зарегистрированных кандидата. На избирательных участках (а в выборах задействовано 19 территориальных избирательных комиссий и 592 участковые) ждут 42% от общего числа избирателей региона.

В избиркоме отмечают: по сравнению с аналогичным электоральным циклом выросло число кандидатов-самовыдвиженцев и при этом сократилось число случаев отказа в регистрации: если на прошлых выборах было отказано более чем сотне кандидатов, то сейчас лишь 31 выдвиженцу.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование на выборах

А также: Выборы на грядке: «Мобильный избиратель» активнее в Тульской области

9 сентября на территории Тульской области также будут работать и избирательные участки, на которых москвичи, имеющие дачи на территории региона, смогут проголосовать на выборах мэра столицы. Открыто пять таких участков, проголосовать на них уже пожелали около 3,7 тыс. москвичей.

Рост инвестиций

На прошлой неделе в правительстве Тульской области подвели итоги социально-экономического развития региона за первое полугодие этого года. Судя по приведенным данным, экономика региона демонстрирует динамичный рост, а многие показатели выше среднероссийских.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области — министра экономического развития Григория Лаврухина, по оценке ведомства, валовой региональный продукт (ВРП) за 2017 год составит 533,3 млрд рублей, валовой внутренний продукт (ВВП) за 2017 год — 92 037,2 млрд рублей, рост составит 1,5%. В первом полугодии консолидированный бюджет по доходам исполнен в сумме 39,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличились почти на 6% и составили 34 млрд рублей, причем рост продемонстрирован практически по всем видам налогов и сборов, кроме акцизов на пиво и транспортного налога.

Инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2018 года составили 62,6 млрд рублей, а это 134,8% к тому же периоду 2017 года. По этому показателю Тульская область занимает первое место в ЦФО и десятое место в России. Впрочем, это неудивительно — Тульская область стабильно попадает в пятерку регионов — лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности, который составляется Агентством стратегических инициатив.

Markgraf-Ave Инвестиции

Более чем на 9% вырос и внешнеторговый оборот региона — он составил за первые полгода 2 млрд долларов США. Экспорт увеличился на 8,6% и составил 1 541,9 млн долларов США. При этом экспорт товаров из Тульской области по стоимости превышает объемы импорта в регион в три раза.

Единственный отрицательный показатель — индекс промышленного производства: его объемы по сравнению с первым полугодием 2017 года составили 93,9%. Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев вместе с тем пояснил, что по итогам года этот показатель будет доведен до 104% — как и прогнозировалось. Вместе с тем производство сельхозпродукции в регионе выросло сразу на 7,6%, за счет увеличения производства продукции животноводства. Существенно выросли показатели производства в строительстве: темп ввода жилых домов в области за отчетный период увеличился на 63,4%. Растет и оборот розничной торговли: по итогам первого полугодия он составил 136,1 млрд рублей и увеличился в товарной массе на 3,6%.

Читайте также: В Тульской области ввод жилья за полгода вырос на 63%

Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2018 года в регионе составил 0,48%. Это четвертое место в ЦФО и 11-е место в РФ. Темпы роста среднемесячной зарплаты в регионе опережают темпы роста инфляции: средняя зарплата в регионе составляет 33 тыс. 486,6 рубля, с начала года реальный рост показателя составил 5,9%.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Устройство на работу

Проблемой, впрочем, как и для большинства российских регионов, остается демография. Коэффициент рождаемости за полгода снизился на 7,8%, правда, и коэффициент смертности снизился — на 2,3%. Заместитель председателя правительства области Марина Левина пояснила, что снижение коэффициента рождаемости связано с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста. Для решения проблемы в регионе принят комплекс мер поддержки. Принимаются меры материального стимулирования, направленные на повышение рождаемости, снижение смертности, а также продление активного долголетия.

Кадры настоящего и будущего

Уровень регистрируемой безработицы в Тульской области сегодня — самый низкий за последние годы. Регион входит в число лидеров среди субъектов ЦФО по уровню безработицы, кроме того, показатель существенно ниже общероссийского. Число вакансий в разы превышает число соискателей. Лишь с начала года работу через центры занятости получили более 10 тыс. человек. Работа по мониторингу состояния рынка труда ведется постоянно. Готовы помогать в региональном министерстве труда и соцзащиты и тем безработным, которые решились открыть собственное дело — в этом году консультации получили уже 350 человек, а 78 стали предпринимателями. Более 1,7 тыс. жителей Тульской области, потерявшие работу, сейчас получают новую профессию, более востребованную на рынке труда.

Под отдельным контролем, по поручению губернатора Алексея Дюмина, находится вопрос занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста. С работодателями планируется провести разъяснительную работу. Параллельно пенсионерам предлагается повысить свою профессиональную квалификацию — в этом году предложением воспользовались 100 человек.

Серьезной проблемой для региона остается недостаток квалифицированных кадров — сказывается близость с Москвой.

«Многие наши граждане трудоспособного возраста выезжают на работу в столицу. И наша общая задача — создать условия и возможность для трудоустройства в регионе с достойной заработной платой», — считает губернатор Алексей Дюмин.

Chad Cooper Утечка

Проблему эту в регионе решают последовательно: в минтруде готовы оказывать полное содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений по полученным специальностям на территории Тульской области.

Кстати, в начале прошлой недели в регионе открылся слет старшеклассников и студентов в рамках реализации в Тульской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов», участниками которой стали 200 молодых жителей региона, прошедшие конкурсный отбор через федеральный портал «Одаренные дети».

Фестивали и ярмарки

Лето — традиционно пора фестивалей, ярмарок и прочих мероприятий на свежем воздухе. В Тульской области массовые мероприятия, привлекающие и туристов, и жителей региона, проходят каждые выходные: выбор, где отдохнуть, действительно широкий.

Эти выходные не стали исключением. Дни города отпраздновали жители Белева, которому исполнился 871 год, Венева (647 лет), Щекина (80 лет), Донского (79 лет), Кимовска (66 лет), Суворова (64 года) и Богородицка (241 год). В Белевском районе, например, прошел первый областной праздник казачьей культуры. Его программа включала казачьи песни и танцы, народные игры. Гостям было предложено поучаствовать в мастер-классе по розжигу самовара, а в фотозоне «Тульские бренды» можно было сделать интересные снимки.

Irishka1990 Казачество наших дней

В областном центре 25−26 августа состоялся II Благотворительный фестиваль помощи животным — подопечным тульских волонтеров и приюта «Любимец»: жители города не только могли пообщаться с животными, но взять их домой. На фестивале можно было получить консультацию ветврача, а также бесплатно привить своего питомца от бешенства и сделать ему тест на дирофиляриоз, воспользоваться услугами грумера.

25 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова проходила профилактическая акция «Я здоров!». Все желающие могли пройти обследование в передвижных медицинских комплексах и получить консультации врачей-специалистов. Тут же были развернуты и игровые площадки, проводились веселые старты, мастер-классы по скандинавской ходьбе, футболу. В рамках акции «Я здоров!» работала ярмарка «Полезные продукты», направленная на пропаганду здорового образа жизни и правильного питания. В широком ассортименте были представлены экопродукты, «правильные» сладости, натуральные сыры, выпечка из цельнозерновой муки, яблоки, выращенные на просторах Тульской земли, мед, собранный на местных пасеках, березовый квас и многое другое.

Приобрести продукцию тульских производителей можно было и на фермерском рынке «Привозъ», который торжественно открылся 25 августа: здесь подсобные и фермерские хозяйства представили свою продукцию — мясо, молоко и молочную продукцию, рыбу, овощи и фрукты.