Выборы на грядке: «Мобильный избиратель» активнее в Тульской области

Тула, , 21:03 — REGNUM На выборах мэра Москвы будет опробована новая технология, когда московские избиратели смогут проголосовать прямо на своих дачных участках, не отвлекаясь на городские пробки и суету. Мосгоризбирком определил 209 избирательных участков, которые открылись в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях. Сегодня более 60 тыс. москвичей решили воспользоваться системой «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на выборах 9 сентября по месту пребывания.

Электоральные новшества

Помимо новой технологии, на грядущих выборах мэра Москвы будет применено еще несколько изменений. Расширятся временные рамки голосования — время работы участков продлено до 22:00, чтобы проголосовать в воскресенье смогли те, кто находится за городом. Также расширится наблюдение за выборами — на избирательные участки своих наблюдателей направит Общественная палата Москвы. По мнению экспертов, эти нововведения призваны, с одной стороны, обеспечить права различных категорий избирателей, а с другой — повысить прозрачность выборов, предупредив слухи о массовых нарушениях в удаленных участках.

«Свыше 3 млн москвичей на выходные выезжают за город, многие живут там до поздней осени, пока позволяют погодные условия, поэтому ставить их в неудобное положение и зависимость от места регистрации — это неправильно и несовременно, — говорит эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Илья Турманидзе. — Много избирательных циклов подряд дачники оказывались в худшем правовом положении, не имея возможности проголосовать в разгар сбора урожая. Подобная технология уже была применена на мартовских выборах президента, когда ею воспользовались более 300 тысяч москвичей. Чтобы избежать обвинений в возможных нарушениях на экстерриториальных участках московские власти расширили общественное наблюдение, которое в столице всегда организовано на высоком уровне».

Эксперты сходятся во мнении, что нововведения в московском избирательном законодательстве обеспечивают максимальное участие москвичей в выборах, что напрямую сказывается на итоговой явке и легитимности избранного мэра. К тому же, избиратели, которые целенаправленно и заблаговременно подали заявления о голосовании по месту нахождения, оказываются самыми дисциплинированными и организованными.

«Высока вероятность, что на дачные участки придет больше обычно политически неактивных граждан, — комментирует руководитель информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый. — Всем известно, что за городом любое событие, концерт или даже выборы воспринимается иначе, нежели в городе. Поэтому, думаю, многие придут просто даже из любопытства — чтобы посмотреть на то, как это все будет организовано в окружении привычной обстановки».

Прямо на даче

Избирательные участки в рамках технологии «Мобильный избиратель» открылись в Московской (183), Калужской (16), Тульской (5) и Владимирской (5) областях. Полный их список — на портале md.mos.ru. Они размещены на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ), в ближайших поселках. «Дачный» избирательный участок обустроен по стандарту, разработанному Мосгоризбиркомом, — модульного типа сборный домик площадью 25 кв. метров с урнами, столами для комиссии и наблюдателями, видеонаблюдением. Конструкция соответствует требованиям для размещения наблюдателей. И самое главное — находится в шаговой доступности для избирателей.

В данный момент там размещены офисы многофункциональных центров «Мои документы». В них не только примут заявление о прикреплении к «дачному» участку, но и окажут другие государственные услуги. По сообщению директора ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» Елены Громовой, при необходимом уровне связи людям будет доступно более 170 сервисов МФЦ. От членов рабочей группы Мосгоризбиркома уже поступило предложение оставить офисы под ответственное хранение СНТ и после выборов.

«Организация выездного голосования ЦИКом Москвы на территориях сопредельных регионов расширяет возможности гражданского участия москвичей. Выездное голосование на этих выборах — это, скорее, тестовый режим, который, впрочем, имеет свои перспективы. С точки зрения прозрачности самой процедуры очень важно избежать различных манипуляций по поводу подвозов, каруселей и т. д. Сама же электоральная база при всей многочисленности москвичей в Московской, Тульской, Калужской и Тверской областях не такая большая. Для того чтобы проголосовать, дачникам нужно подавать соответствующие заявления заранее, однако многие из них не знают, где именно они будут находиться в день голосования», — отмечает политолог Дмитрий Михайличенко. .

Сами дачники с воодушевлением восприняли новшество, отметив его достоинства — возможность спланировать день, удобство расположения участка.

«Инициатива московских властей — просто высший пилотаж. Она очень комфортна для нас тем, что не надо ехать в Москву и менять планы. Я провожу на даче полгода и всегда езжу голосовать, но часто бывает, что опаздываю на участок из-за московских пробок, — говорит житель СНТ «Ростур» в Тульской области Татьяна Ростова, отметив прекрасную организацию процедуры прикрепления к ближайшему избирательному участку в деревне Каменка, куда приехал мобильный офис.

Начиная с 25 июля в Московской и Калужской областях в стационарных офисах «Мои документы» от москвичей принимаются заявления на голосование по месту нахождения. В Тульской и Владимирской областях мобильные офисы приезжают прямо к дачникам, где местные председатели СНТ и коттеджных поселков предлагают их членам организованно воспользоваться уникальной возможностью проголосовать, что называется, «не отходя от кассы».

В Тульской области выстроена целая система взаимодействия и информирования, при которой ведущая роль принадлежит председателям СНТ, расположенных в Заокском районе. Они добровольно берутся распространять информационные материалы о предстоящих выборах среди дачников. Каждую неделю в оговоренное время к ним приезжает микроавтобус мобильного офиса, в котором специалисты центра госуслуг не только принимают заявления, но и консультируют по другим правовым вопросам. В Тульской области собрано таким образом уже более 3,7 тыс. заявлений.

В Московской области через МФЦ более 20 тыс. человек изъявили желание голосовать на месте. В Калужской области подано более 5,2 тыс. заявлений, во Владимирской области — свыше 1,7 тыс.

Эксперты подсчитали, что наиболее эффективно сработали в Тульской области — в перерасчете на один избирательный участок там собрали 740 заявлений. На второй позиции — Владимирская область (340), следом идет Калужская область (325). Московская область с 110 заявлениями на один участок замыкает список.

Прозрачность выбора

Весной, когда еще обсуждалась идея создания экстерриториальных участков, критики мэрии опасались, что из-за их удаленности прозрачность процедуры голосования и подсчета голосов не будет обеспечена. Однако за счет расширения корпуса наблюдателей в нынешних выборах смогут принять участие почти 5 тыс. человек на 3,8 тыс. участков. По словам замруководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве Алексея Шапошникова, 59% из них — молодежь и студенты, средний возраст — 29 лет. В данный момент они проходят обучение, в ходе которого наблюдатели не только постигают теоретические знания, но и разбирают конкретные примеры возможных нарушений.

По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, можно технически добиться небывалых высот, но если у людей не будет интереса и мотивации участвовать в выборах и контролировать их, то не будет смысла в этом прогрессе:

«Поэтому мы будем инициировать необходимые предложения, чтобы устранять все ненужные барьеры и расширять общественное наблюдение на выборах. Важно, чтобы интерес к ним был высокий. Выборы — не простая формальность».