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В Тульской области ввод жилья за полгода вырос на 63%

Экономика

До конца года в регионе обещают построить 700 тыс. кв. м жилья

Тула, 8 августа 2018, 12:51 — REGNUM  На 63,4% выросли объемы жилищного строительства в Тульской области в первом полугодии 2018 года по сравнению с показателем того же периода 2017 года. Об этом сообщило управление пресс-службы правительства региона по итогам совещания, которое провел губернатор Алексей Дюмин 7 августа.

Как доложила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко, всего за шесть месяцев текущего года в регионе в строй введено 295,5 тыс. кв. м жилья.

Всего до конца года по плану должно быть сдано 700 тыс. кв. м жилья. Для сравнения — в 2013 году было введено в строй 300 тыс. кв.м.

Добавим, что по данным Росстата, по итогам первого полугодия Тульская область вошла в десятку регионов по объемам строительства.

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Строительство жилья
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