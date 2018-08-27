«Армия-2018» — что нового мы узнали о развитии Вооружённых сил России?

Леонид Нерсисян, Дарья Антонова, , 12:11 — REGNUM

Завершился 4-й Международный военно-технический форум «Армия-2018». За шесть дней мероприятие посетили более миллиона человек. На «Армии-2017» посетителей было почти вдвое меньше — 517 тысяч человек. Но, помимо шоу, это мероприятие всегда приковывает внимание своей деловой программой, а также контрактами, которые Министерство обороны России старается подписывать во время форума. Оценим именно эту часть «Армии».

Экспортные контракты и закупки Министерства обороны России

На «Армии-2018» «Рособоронэкспорт» подписал контрактов на сумму около 20,3 млрд рублей (около $298 млн). На прошлом форуме цифра была практически такой же — $300 млн. Интересно, что оба раза деталей по сделкам не раскрывается. Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что речь идёт о сухопутной военной технике, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, оружии ближнего боя и другом вооружении, а покупателями стали страны Африки, Азии и СНГ. Из известных же контрактов пока можно отметить только один — о создании в Армении предприятия по производству автоматов Ак-12 и Ак-15.

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Вполне очевидно, что «Армия-2018», несмотря на обилие иностранных делегаций, пока не является основной площадкой для подписания российских экспортных контрактов (вышеуказанная сумма составляет достаточно малую долю от годового портфеля заказов). Возможно, она ей и не станет — всё-таки подписанию любого соглашения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) предшествует большой объём предварительной работы, а подобные мероприятия используются как некая символическая площадка.

Что касается внутреннего рынка, то Министерство обороны России подписало 32 контракта на сумму чуть больше 130 млрд рублей, на «Армии-2017» цифра была больше — 170 млрд рублей.

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Были подписаны контракты на поставку первых двух истребителей пятого поколения Су-57 (до 2020 года) и шести истребителей МиГ-35 (до 2023 года). Если количество машин Су-57 не очень удивляет — истребитель ещё достаточно «сырой» и спешить с его крупносерийным производством нельзя (пока планируется поставка установочной партии из 12−15 истребителей), то с МиГ-35 вопросов куда больше — самолёт очень близок к МиГ-29К, производство которого достаточно давно налажено. Тем не менее вместо запланированных 30 машин законтрактовали пока только шесть. С другой стороны, серьёзным вопросом является целесообразность закупки этих машин вообще.

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Крупный заказ получило тульское Конструкторским бюро приборостроения (КБП) им. академика А. Г. Шипунова — до 2020 года компания должна будет поставить 132 боевые машины десанта БМД-4М и 58 десантируемых бронетранспортёров БТР-МДМ. Кроме того, будут отремонтированы 67 боевых машины пехоты БМП-3.

Увеличился на шесть единиц заказ на малые ракетные корабли (МРК) проекта 22 800 «Каракурт». Эти небольшие по водоизмещению корабли (800 тонн) несут 8 вертикальных универсальных пусковых установок под крылатые ракеты «Калибр». Четыре корабля заложат на Амурском судостроительном заводе (постройка до 2026 года) и два на «Восточной верфи» (постройка до 2023 года). Суммарно серия МРК этого класса достигла 18 единиц.

Есть контракт и в области гиперзвукового оружия — «Московский институт теплотехники» (МИТ) получил средства на опытно-конструкторские работы (ОКР) «Исследования в обеспечение создания гиперзвукового летательного аппарата большой дальности действия» под шифром «Анчар-РВ». Детали о предназначении аппарата не раскрываются, однако можно предположить, что речь идёт об ещё одном гиперзвуковом планирующем крылатом блоке, как у комплекса «Авангард».

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К таким выводам позволяет прийти тот факт, что МИТ разработал такие твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты, как «Тополь-М», «Ярс» и «Булава» (для стратегических подводных лодок проекта «Борей»). Конечно, это предположение может оказаться и неверным.

58 бронеавтомобилей «Тайфун-К» предстоит произвести компании «Ремдизель» — возможно, после некоторой модернизации с учётом военной кампании в Сирии. Кроме того, было подтверждено, что «Уралвагонзавод» выполняет контракт на 132 единицы танков нового поколения Т-14 и тяжёлых БМП Т-15 на платформе «Армата» (срок поставок до 2021 года).

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В целом деловая программа форума «Армия-2018» была достаточно насыщенной, как и в прошлые годы. Этому способствует повышенное внимание Министерства обороны России к мероприятию, что зачастую связано с некоторым подавлением более традиционных отраслевых выставок, таких как Международный авиационно-космический салон (МАКС), Международный военно-морской салон (МВМС), Russia Arms Expo (эта нижнетагильская выставка и вовсе ликвидирована и включена в состав «Армии») и др. Слишком выраженное укрупнение и объединение всех отраслей ВПК несколько «размывает» повестку «Армии».

Новые вооружения

На форуме «Армия-2018» впервые был продемонстрирован ряд новых вооружений. Из наиболее интересных стоит отметить тяжёлую боевую машину пехоты Т-15 на базе платформы «Армата» с новым вооружением — 57-мм автоматической пушкой и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Атака». Похожая машина, получившая название «Деривация-ПВО», была представлена также на базе более старого БМП-3. Использование автоматической 57-мм пушки позволяет бороться как с воздушными целями, так и эффективно поддерживать войска огнём с большой дистанции, при этом более крупный калибр (ранее применялись 30-мм автоматические пушки) позволяет бороться даже с достаточно сильно бронированными целями. Помимо этого, разрабатываются снаряды с программируемым временем подрыва, что позволит заметно повысить эффективность зенитного огня.

Интерес представлял и показанный публике впервые зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», получивший в экспортном исполнении название «Викинг». В отличие от предыдущих модификаций «Бука», более компактные зенитные ракеты 9М317М установлены в транспортно-пусковые контейнеры. Число целевых каналов у дивизиона ЗРК «Бук-М3» составляет 36, а максимальная дальность поражения целей — 70 км (30 км вдогон по высокоскоростным целям).

Ещё одним новым ЗРК, показанным на «Армии-2018», стала «Сосна». Это войсковая система противовоздушной обороны малой дальности, способная сбивать воздушные цели на дальности до 10 км и высоте до 5 км. Эта система, вероятно, должна заменить сильно устаревшие ЗРК «Стрела-10».

Интересным было и заявление холдинга «Высокоточные комплексы» о разработке нового поколения ПТРК. Известно, что тульское КБП имени А. Г. Шипунова (на «Армии-2018» представило новый гражданский карабин на базе боевой винтовки ВСС «Винторез») разработало наиболее современный российский ПТРК «Корнет», однако работы по ПТРК третьего поколения «Гермес», работающему по принципу «выстрелил и забыл» (ракета оснащается головкой самонаведения), пока не завершены. Именно этот ПТРК очень важен для дальнейшего развития многих российских систем вооружения, таких как штурмовые вертолёты, ударные беспилотники и др., поэтому эта программа должна быть одной из самых приоритетных.

Из важных и почти незамеченных экспонатов стоит отметить малогабаритный турбореактивный двигатель ТД-30М, который разрабатывается СКБ «Турбина». Эта «крошечная» силовая установка создаётся для беспилотных летательных аппаратов — в этой категории в России серийных двигателей практически нет.

Отдельного внимания заслуживает беспилотник большой продолжительности полёта (MALEкласса) «Орион-3», разработки группы «Кронштадт». Наиболее интересным здесь стал тот факт, что разработчики говорят об аппарате исключительно как о разведывательном, однако рядом с ним лежал макет авиационной ракеты «воздух — поверхность».

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Что касается борьбы с БПЛА, то интересную систему представил НПО «Лианозовский электромеханический завод» (ЛЭМЗ). Она имеет название «РЛК-МЦ-А». За счёт одновременного использования радиолокационной станции, радиопеленгации и оптико-электронной станции система способна обнаруживать даже самые маленькие квадро‑ и мультикоптеры на дальности до 20 км. После этого цель подавляется с помощью помех, либо, если это не удаётся, на перехват высылается БПЛА-перехватчик с сетью. Также возможно использование многоразовой электроракеты. Конечно, такая концепция подходит только для борьбы с коммерческими дронами, однако это на сегодняшний день также очень активно растущий рынок.

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