Из приведённой выше таблицы следует, что самый «великий» размер удешевления бензина (на 1,3%) зарегистрирован в Кызыле, тогда как в семи других российских столицах бензиновые цены выросли на 2,3% и 1,9% соответственно (Салехард и Калуга). Читайте также: В Забайкалье вновь растут цены на бензин В Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,89 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля (снижение на 0,1%). В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,65 до 42,59 рубля, марки АИ-95 — от 43,70 до 45,84 рубля за литр (цены не изменились). «Отрегулировали» Между тем аналитики вновь заговорили о том, что при текущей стоимости нефтепродуктов на мировом рынке и существующем курсе рубля предложенные меры по сдерживанию топливных цен, возможно, будут совершенно неэффективными и рост цен неизбежен. А что же регуляторы? Напомним, в ходе майской «прямой линии» президент Владимир Путин так прямо и сказал: кризисная ситуация на АЗС — «результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики». Читайте также: Программа «Разговор с Владимиром Путиным»: полный текст Больше всего на этой неделе порадовали антимонопольщики, порекомендовавшие нефтяным компаниям на период ремонтов заводов полностью прекратить экспорт бензина. Но рекомендация — не директива. Не факт, что все нефтяники ей последуют. К тому же настораживают слова начальника управления регулирования ТЭК ведомства Дмитрия Махонина, заявившего, что объективных причин для роста цен на бензин в России нет, а полное перенаправление на внутренний рынок экспортных поставок топлива и использование накопленных компаниями запасов позволит покрыть снижение поставок из-за ремонта НПЗ. Прогнозы под запрет Параллельно с этим антимонопольщики взялись за тех, кто высказывает публично иную точку зрения. В частности, за прогнозы о возможном дальнейшем росте бензиновых цен на внутреннем рынке предостережением или внушительным штрафом (до 300 тыс. рублей) может быть наказано руководство Российского топливного союза (РТС). Читайте также: Осенью топливо в РФ подорожает на 7 рублей — прогноз (сс) yoshiffles Молчать! Началось всё с того, что президент РТС Евгений Аркуша попросил администрацию президента принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина в 2019 году. В частности, он заявил, что только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 руб. за литр, акцизы на бензин после снижения в июне 2018 года на 2−3 руб. за литр вырастут с 1 января 2019 года с 8213 руб. до 12 314 руб за 1 тонну (бензин 5-го класса), НДС вырастет с 18 до 20%. Но, как пояснил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, в ближайшее время ведомство обсудит выдачу предостережения по этому поводу, поскольку действия главы РТС незаконны. Между тем президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале сделал ещё более мрачный прогноз, он утверждает, что в стране создаются все основания для того, чтобы осенью 2018 года выросли цены на бензин, и что на сегодняшний день в РФ на 20% выгоднее продавать горючее за границу, чем внутри страны. По его словам, если не менять структуру налогообложения, рост топлива может составить до 7 рублей. Читайте также: Сговоры имеют место — эксперт о росте цен на бензин Что произошло? Довольно подробно о происходящих на топливном рынке катаклизмах в интервью trans.ru пояснил исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. Он, в частности, напомнил, что рост цен на топливо подхлестнуло проведение задуманного российским правительством так называемого «налогового маневра», который предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть и одновременное увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Но если вначале вместе со снижением экспортных пошлин и повышением НДПИ планировалось снижать акцизы на бензин и дизельное топливо, то потом правительство, не найдя других, столь же стабильных источников пополнения региональных бюджетов, переиграло: вместо снижения с 1 января 2018 года произошло повышение акцизов. Примечательно, эксперты ещё с 2017 года предупреждали, что стоимость бензина может перешагнуть отметку в 50 рублей за литр, но от этого прогноза регуляторы отмахивались вплоть до самого момента, пока упавшие до того цены на нефть вновь не устремились вверх: экспорт нефти, особенно на фоне сниженной экспортной пошлины, стал намного выгоднее её переработки до бензина и дизеля и их продажи на внутренний рынок. Читайте также: «Когда закончится футбол»: цена бензина в России может вырасти до 50 рублей К тому же государство ещё и в курс рубля вмешалось, в надежде на стабилизацию «отвязав» его от нефти. «Правительство не учло, что курс рубля не отреагирует в таком случае не только на падение цен на нефть, но и на их рост. В итоге в то время как стоимость барреля нефти устремилась вверх, курс рубля остался прежним — и растущая рублевая доходность за поставку нефтепродуктов на экспорт сделала внешний рынок еще более привлекательным», — пояснил Григорий Сергиенко. Напомним, недавно российское правительство приняло решение о продолжении «налогового маневра» до 2024 года, когда экспортные пошлины должны вообще обнулиться. Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин Кризис не за горами? В этих условиях многие участники топливного рынка возлагают надежды на заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-экономического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности при президенте России, запланированное на 27 августа в Кемерове. Специально к этому мероприятию аналитический центр Независимого топливного союза провел расчеты, заявив, что российский топливный рынок находится накануне очередного кризиса, аналогичного майскому росту цен на топливо. Читайте также: Почему нефтяники попросили удвоить бюджетную субсидию на бензин В частности, такой вывод сделан, исходя из наблюдаемого сокращения валового объема сделок на бирже при единовременном повышении биржевых цен и росте доходности экспорта. «На это накладывается корректировка рубля относительно доллара: сегодня рублевая выручка за реализацию 1 барреля сырой нефти выше, чем в мае 2018 года. Учитывая возрастающую доходность экспорта и отсутствие отлаженной системы поставок на внутренний рынок, все говорит за дальнейшее сокращение валового объема реализации на бирже. При сохраняющейся динамике указанных выше показателей оптовая цена неминуемо перешагнет рубеж в 50 000 рублей/тонна, что в условиях «заморозки» розничных цен приведет к очередному топливному кризису в стране. В розницу цена на бензин может пробить 50 рублей за литр уже осенью, если не предпринять решительных мер», — говорится в заявлении президента Независимого топливного союза Павла Баженова. Очевидно, что за возможные новые ценовые рекорды топливного рынка будут расплачиваться российские потребители. Государевы же люди, вместо того, чтобы устранять очевидные и признанные президентом последствия утраты рычагов влияния на внутренний топливный рынок, продолжают искать виноватых и отрицать мрачные прогнозы.