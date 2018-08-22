В Забайкалье вновь растут цены на бензин

Чита, , 07:55 — REGNUM Вопреки заверениям о нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке, бензиновые цены на АЗС снова демонстрируют рост. К примеру, в Забайкальском крае эта тенденция продолжается уже третью неделю подряд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным Забайкалкрайстата, только за период с 13 по 20 августа 2018 года цены на бензин автомобильный всех марок и дизельное топливо на АЗС Читы увеличились на 0,2%.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильныйи дизельное топливо (в рублях за литр) 30 июля 6 августа 13 августа 20 августа Бензин автомобильный марки АИ-92 42,45 42,57 42,74 42,83 Бензин автомобильный марки АИ-95 4 4 , 3 1 4 4 , 28 4 4 , 37 4 4 , 46 Бензин автомобильный марки АИ-98 4 6, 92 4 6, 92 47 , 03 47 , 14 Дизельное топливо 4 8, 32 4 8, 53 4 8,72 4 8,82

Напомним, повышение цен на бензин коснулось и других регионов. А всё потому, что за прошедшую неделю оптовые цены на топливо подскочили на 7%. Рост произошел впервые с конца мая 2018 года. Именно тогда правительство приняло экстренные меры, чтобы сдержать рост цен.

Власти снизили акцизы на топливо, а нефтяников принудили сократить экспорт и заморозить цены на заправках.