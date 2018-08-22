В Забайкалье вновь растут цены на бензин

Чита, 22 августа 2018, 07:55 — REGNUM Вопреки заверениям о нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке, бензиновые цены на АЗС снова демонстрируют рост. К примеру, в Забайкальском крае эта тенденция продолжается уже третью неделю подряд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно данным Забайкалкрайстата, только за период с 13 по 20 августа 2018 года цены на бензин автомобильный всех марок и дизельное топливо на АЗС Читы увеличились на 0,2%.
Динамика потребительских цен на бензин автомобильныйи дизельное топливо (в рублях за литр)
30
июля
6
августа
13
августа
20
августа
|Бензин автомобильный марки АИ-92
|42,45
|42,57
|42,74
|42,83
|Бензин автомобильный марки АИ-95
|44, 31
|44, 28
|44,37
|44,46
|Бензин автомобильный марки АИ-98
|46,92
|46,92
|47, 03
|47, 14
|Дизельное топливо
|48,32
|48,53
|48,72
|48,82
Напомним, повышение цен на бензин коснулось и других регионов. А всё потому, что за прошедшую неделю оптовые цены на топливо подскочили на 7%. Рост произошел впервые с конца мая 2018 года. Именно тогда правительство приняло экстренные меры, чтобы сдержать рост цен.
Власти снизили акцизы на топливо, а нефтяников принудили сократить экспорт и заморозить цены на заправках.