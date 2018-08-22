Среда, 22 Августа 2018 года
08:32:40 МСК

В Забайкалье вновь растут цены на бензин

Экономика

Цена моторного топлива в регионе растёт третью неделю подряд

В Забайкалье вновь растут цены на бензин
MichaelGaida
Нефть

Чита, 22 августа 2018, 07:55 — REGNUM  Вопреки заверениям о нормализации ситуации на внутреннем топливном рынке, бензиновые цены на АЗС снова демонстрируют рост. К примеру, в Забайкальском крае эта тенденция продолжается уже третью неделю подряд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным Забайкалкрайстата, только за период с 13 по 20 августа 2018 года цены на бензин автомобильный всех марок и дизельное топливо на АЗС Читы увеличились на 0,2%.

Динамика потребительских цен на бензин автомобильныйи дизельное топливо (в рублях за литр)

30

июля

6

августа

13

августа

20

августа

Бензин автомобильный марки АИ-9242,4542,5742,7442,83
Бензин автомобильный марки АИ-9544, 3144, 2844,3744,46
Бензин автомобильный марки АИ-9846,9246,9247, 0347, 14
Дизельное топливо48,3248,5348,7248,82

Напомним, повышение цен на бензин коснулось и других регионов. А всё потому, что за прошедшую неделю оптовые цены на топливо подскочили на 7%. Рост произошел впервые с конца мая 2018 года. Именно тогда правительство приняло экстренные меры, чтобы сдержать рост цен.

Власти снизили акцизы на топливо, а нефтяников принудили сократить экспорт и заморозить цены на заправках.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бензиновый ажиотаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить