Почему нефтяники попросили удвоить бюджетную субсидию на бензин

Москва, , 15:33 — REGNUM Возможное увеличение бюджетной субсидии на бензин для российских нефтяных компаний свидетельствует о том, что риски нового взлёта цен на моторное топливо в России сохраняются. Только за прошедшую неделю оптовые цены на топливо подскочили на 7% (тонна 92-го стоит 46 тыс. руб., а 95-й — 49,5 тыс. руб). Но, по оценке вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, вовсе не обязательно вводить какие-то субсидии, всё можно регулировать акцизами.

«Есть чёткое понимание — плавающий акциз. Цена на мировых рынках высокая — вводят заградительную пошлину, соответственно, нефтяники думают, где им торговать: либо внутри страны по такой цене, либо на экспорт. Но тогда опять же бюджет выигрывает за счёт высоких акцизов. Понятно, при этом должен быть баланс спроса и предложения на экспортном и внутреннем топливном рынке», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Напомним, по предварительным данным, которые цитирует РБК со ссылкой на неназванных федеральных чиновников, в 2019 году нефтяники могут получить из бюджета компенсацию примерно в 120 млрд руб (60% экспортной премии). При этом сами нефтяные компании хотят компенсировать за счёт бюджета 100% экспортной премии (примерно 200 млрд рублей в 2019 году).

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«Экспортная премия — это возможно составляющая налогового манёвра, при котором правительство намеревалось полностью отказаться от экспортной пошлины. Но, вероятно, она всё же останется, но будет обратной — после её оплаты нефтяники будут получать из бюджета компенсацию за топливо», — пояснил Юрий Матвейко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о возможном увеличении субсидий для нефтяных компаний (так называемой демпфирующей надбавки, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке) сообщило РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

Между тем некоторые эксперты нефтяного рынка признают, что мер, принятых правительством для лечения бензиновой лихорадки в России, возникшей на фоне падения рубля и увеличения мировых нефтяных цен, крайне мало. К тому же предложения звучат крайне противоречивые и взаимоисключающие. Очевидно, что рост бензиновых цен на АЗС не сдержать одними лишь обещаниями руководителей крупнейших нефтяных компаний в обмен на некоторое снижение акцизов.