Рубль пытается протолкнуть доллар под отметку 68

Москва, , 09:30 — REGNUM После всех внутридневных колебаний рубль практически вернулся на сходные позиции на торгах 23 августа. Доллар, который в моменте подходил к отметке 69 руб., в итоге обосновался немногим выше 68 руб. Евро/рубль, которая достигала 79,66 руб., откатилась вниз на 100 пунктов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Поняв, что с дополнительной нагрузкой в виде покупок валюты рубль не справляется, ЦБ принял решение прекратить интервенции до конца сентября. Это тут же принесло большое облегчение на рынок, а регулятор пояснил, что этот шаг должен снизить волатильность финансовых рынков, но не назвал дату, когда возобновится закупка валюты, что, по сути, логично, поскольку такое решение должно приниматься в зависимости от обстановки на рынках», — пояснил эксперт.

Причем еще до объявления решения регулятора рубль стремительно падал, несмотря на дорогую нефть налоговый период, тогда как масла в огонь подлило восстановление доллара после пяти дней распродаж.

«Сегодня, 24 августа, с утра Brent снова торгуется с восходящим уклоном, а вот доллар немного отступает в парах с основными валютами. Если в ближайшее время эта тенденция сохранится и даже получит развитие, рубль может попытаться протолкнуть «американца» под отметку 68 руб. Однако поскольку главный фактор давления — бегство спекулянтов из-за санкций, особого интереса к покупкам российской валюты игроки пока проявлять не станут», — полагает Ковалев.

Читайте также: Негативные новости вновь убили надежду на повышение рубля