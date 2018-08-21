Лунная гонка уже началась, однако мало кто это заметил. Теме не менее в руках победителя может оказаться будущее. Китай является одним из участников этой гонки, о чём нам напомнил недавний запуск китайского спутника Queqiao для связи с будущей лунной миссией. К концу 2018 года Пекин осуществит приземление на лунную поверхность автоматической межпланетной станции «Чанъэ-4», пишет Марк Р. Уитингтон в статье для американского издания The Hill.

Луна

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Плановая посадка межпланетной станции на Луне — это часть китайской исследовательской программы, которую Пекин запустил, стремясь занять позиции доминирующей космической державы XXI века. Китайцы планируют серию всё более сложных миссий на Луну, ведущих к высадке космонавтов, которую США осуществили в рамках космической программы «Аполлон».

Китай рассматривает исследование Луны не только как политический подвиг, сопоставимый с посадкой американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11» в 1969 году, но и как достижение, которое принесет практические выгоды благодаря доступу к ресурсам Луны. Пекин надеется вытеснить Вашингтон с позиции доминирующей космической державы.

NASA Снимок с борта «Аполлона« — 11. 1969

Однако ряд политических решений, принятых Соединенными Штатами, скорее всего, обеспечат проигрыш КНР во второй лунной гонке. Причина, по которой Пекин всегда будет отставать от США, заключается в том, что он руководствуется старыми советскими учебниками по проведению космических исследований. Космическая программа всецело опирается на государство и способна принести лишь ограниченную пользу экономике КНР.

Между тем президент США Дональд Трамп подписал несколько исполнительных распоряжений, которые коренным образом изменили подход США к исследованию космоса. В первом распоряжении говорится, что НАСА для начала должно вернуть американских космонавтов на Луну, а уже после этого отправлять их на Марс и другие планеты Солнечной системы. Данное распоряжение отменило директиву эпохи экс-президента США Барака Обамы, который приказал отказаться от космических программ, связанных с Луной.

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Второе исполнительное распоряжение обязывает все департаменты и ведомства исполнительной власти упорядочить правила для коммерческих космических полетов. Приказ должен упростить все бюрократические процедуры для коммерческих космических компаний, поэтому для них будет проще привести свою деятельность в соответствие с государственными стандартами. Эти компании помогут направить космическую деятельность на экономическое развитие страны.

НАСА возобновит исследования на Луне совместно с коммерческими и международными партнерами. Космическое агентство США планирует покупать рейсы на Луну у коммерческих компаний, постоянно увеличивая масштаб и сложность космических миссий. План состоит в том, что американцы должны вернуться на Луну на космическом корабле, разработанном и управляемым частной компанией.

Новый подход очень отличается от того, который использовали во время космической программы «Аполлон». Это дает конкурентное преимущество США перед Китаем. Помимо нескольких небольших стартапов, «коммерческий» космический сектор в Китае состоит в основном из государственных предприятий, почти неотличимых от правительственных ведомств. Некоторые реальные частные космические компании в Китае всё же были сформированы, но они занимают небольшой сегмент рынка.

У Китая нет аналогов SpaceX или Blue Origin, не говоря уже о Moon Express или Astrobotic — это компании, которые хотят присоединиться к лунной исследовательской программе НАСА. Преобладание государственного контроля в Китае, как правило, препятствует инициативе предпринимательских компаний. Китай получает инновации в основном за счет кражи интеллектуальной собственности других стран.

NASA Место посадки китайской межпланетной автоматичекой станции. 2013

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НАСА, наоборот, объединит свой опыт с гибкостью частного сектора и его готовностью идти на риск, чтобы создать мощную космическую программу по возвращению на Луну. Отчасти этот подход используют из-за сложившейся ситуации: США хотят вернуться на Луну, но не хотят платить за повторение программы «Аполлон». США взяли на вооружение новый метод ведения космической гонки, который одновременно способен обеспечить как экономическое развитие, так развитие науки и политический престиж.

Соединенные Штаты сделали ставку на силы свободного рыночного капитализма для того, чтобы вернуться на Луну. Таким образом, НАСА и его партнеры, вероятно, заткнут за пояс космическую программу КНР. Когда китайцы в конце концов приземлятся на Луну, они могут встретить там американцев и их союзников.