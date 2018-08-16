Foreign Policy: США совершают военные преступления, даже не понимая зачем

Сергей Белов, , 06:55 — REGNUM

Все указывает на то, что правительство США должно было прекратить прямую военную поддержку воздушной кампании Саудовской Аравии в Йемене на следующий день после ее начала. Вашингтон начал оказывать поддержку Эр-Рияду 26 марта 2015 года, после того как представитель Белого дома заявил, что «президент Обама санкционировал предоставление материально-технической и разведывательной поддержки военных операций» под руководством Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, пишет Микан Зенко в статье для издания The Foreign Policy.

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В ходе слушаний, состоявшихся в комитете Сената США по вооружённым силам 26 марта 2015 года, сенатор Кирстен Джиллибранд попросила тогдашнего главу Центрального командования вооруженных сил США Ллойда Джеймса Остина III объяснить, в чем заключается конечная цель воздушной кампании в Йемене и какова вероятность успеха. Генерал ответил, что в настоящий момент он не осведомлен о целях и задачах саудовской воздушной кампании, но ему следовало бы это знать, чтобы оценить вероятность успеха. Иными словами, военный командир, ответственный за поддержку новой воздушной войны на Ближнем Востоке, ничего не знал о ее целях и вероятности успеха. США ввязались в войну, не имея четких целей.

Всё это привело к двум неизбежным результатам. Во-первых, в прошлые выходные были совершены многочисленные военные преступления, ответственность за которые лежит на самолетах ВВС Саудовской Аравии, вооруженных американскими боеприпасами. ВВС Саудовской Аравии разбомбили школьный автобус, убив десятки йеменских школьников. Во-вторых, правительство США отреагировало на эти преступления молчанием. Военные США заявили, что даже не отслеживают результаты военных миссий в Йемене, к которым причастен Пентагон. Ни президент США Дональд Трамп, ни государственный секретарь США Майк Помпео не посчитали нужным сделать публичное заявление о резне в Йемене. Представитель Пентагона всего лишь попросил Саудовскую Аравию оперативно провести «тщательное расследование трагического инцидента».

За последние три года гуманитарная ситуация в Йемене еще более усугубилась, превратившись в гуманитарный кошмар. Конгресс и американский народ так и не получили четкого ответа на вопрос Джиллибранд о том, имела ли вообще эта военная кампанию какую-нибудь стратегию. Вместо того, чтобы разъяснять политику США или признавать виновность США, американские официальные лица успешно переложили эту проблему на плечи ООН.

Причина того, что чиновники из администрации экс-президента США Барака Обамы и нынешнего главы Белого дома не предприняли никаких усилий по оправданию материальной поддержки саудовской воздушной кампании, очень проста. Участие в этой воздушной кампании просто невозможно оправдать. Менее чем через месяц после присоединения США к саудовской воздушной кампании анонимный представитель Пентагона дал, пожалуй, самый искренний ответ: «Если вы спросите, почему мы поддерживаем их… большинство вам ответило бы… что мы не смогли бы это остановить». Это пример грубой стратегической халатности: необдуманные решения монархии Персидского залива определяют военную политику США.

Теперь некоторые официальные лица администрации Трампа оправдывают поддержку воздушной кампании необходимостью сдерживания злонамеренного влияния Ирана в регионе. Можно было принять это объяснение за чистую монету, если бы каждый раз, как США вмешиваются в ближневосточные дела, это не приводило бы к хаосу и усилению позиций Ирана. К тому же не понятно, как саудовская воздушная кампания, направленная против йеменских хуситов, может повлиять на поведение Ирана за пределами Йемена?

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И Демократическая партия, и Республиканская несут одинаковую ответственность за гибель гражданского населения Йемена от американских боеприпасов. Здесь нельзя не вспомнить возмутительное заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса: «Мы не участвуем в гражданской войне. Мы поможем предотвратить убийство невинных людей». Соединенные Штаты участвуют в гражданской войне в Йемене с марта 2015 года. Поддержка Вашингтона не предотвратила убийство невинных людей. Настало время поэтапно прекратить поддержку воздушной кампании Саудовской Аравии. Однако самое важное заключается в том, чтобы США больше не вмешивались в чужие войны, не осознавая, каких именно целей они собираются достигнуть.