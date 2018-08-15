Global Times: ЕС должен выбрать между критикой КНР и стабильностью Европы

Александр Белов, , 06:58 — REGNUM

Европейским СМИ и экспертам в области прав человека, занятым критикой внутренней политики Китая, возможно, стоит взять паузу и обратить свое внимание на религиозную радикализацию своих стран, пишет Ай Цзюнь в статье для китайского издания The Global Times.

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Согласно сообщениям СМИ, около одной пятой бойцов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являются жителями или гражданами стран Западной Европы. В среднем на один миллион граждан Бельгии или Швеции приходится более 30 джихадистов. Теракт против сотрудников журнала «Шарли Абдо» в Париже в январе 2015 года потряс весь мир. Лишь некоторое время спустя люди узнали, что двое из нападавших родились во Франции.

Чтобы побороть внутреннюю радикализацию, европейские государства не жалели никаких средств. В Соединенном Королевстве внедряют систему распознавания лиц. Франция уже на протяжении нескольких лет шпионит за собственными гражданами в рамках контртеррористической борьбы. В Брюсселе создали центр по предотвращению насильственной радикализации, который помогает местным молодым мусульманам усилить чувство принадлежности к Бельгии.

Результаты, достигнутые в ходе борьбы с радикализацией, не идеальны. Например, рассмотрим опыт Франции. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Карлос Вальс Гальфетти пообещал в 2016 году открыть десятки центров по борьбе с радикализацией в каждом регионе страны, чтобы преградить потенциальным джихадистам путь к насилию. Однако первый и единственный центр по борьбе с радикализацией, известный как «Центр профилактики, интеграции и гражданства», был закрыт в июле 2017 года. Учитывая то, что программа по борьбе с радикализацией является добровольной, число желающих присоединиться быстро иссякло. Центр проводил работу всего с 10 участниками. В конечном итоге это закончилось ничем. Стоит ли ожидать, что потенциальный экстремист просто подымет руку и скажет, что ему нужен консультант, потому что он чувствует, что ступил на путь радикализации?

«Дерадикализация — это мутная, неустоявшаяся наука», согласно американскому журналу The Atlantic. Радикализация — это проблема, с которой в настоящий момент столкнулся мир, и каждая страна ищет собственные способы решения этой проблемы. Например, Германия сосредоточила свое внимание на том, как предотвратить интеграцию радикалов в собственное сообщество. Саудовская Аравия сделала акцент на организации образовательных программ для джихадистов, Эр-Рияд ищет для джихадистов не только работу, но и жен. Что касается Китая, то он задействует строгие превентивные меры в соответствии с законом, поощряя соответствующие курсы, психологическое сопровождение и профессиональную подготовку.

Западные государства используют двойные стандарты при рассмотрении собственных мер по борьбе с радикализацией и тех мер, которые используют другие страны. В конечном итоге Запад сам стал жертвой этих двойных стандартов. Влияние религиозного экстремизма нельзя недооценивать. Он является общим врагом для всего мира.

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Китай использует более строгие меры борьбы с радикализацией, чем европейские страны, и они работают. Оказалось, что методы, которые используют в ЕС, менее эффективны. Однако вопрос заключается не в том, что у Китая лучше получается бороться с радикализацией, это проблема, которую необходимо решать сообща. Настало время отбросить конфликты между государствами, вызванные различием в ценностях, чтобы предотвратить радикализацию в глобальном масштабе. В противном случае двойные стандарты Европейского союза в отношении радикализации поставят под угрозу стабильность в Европе.