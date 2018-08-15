The Hill: Новая версия НАФТА поставит США под удар?

Максим Исаев, , 06:59 — REGNUM

На этой неделе исполнится год с момента начала переговоров между США, Канадой и Мексикой по пересмотру Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), пишет Марио Лопез в статье для американского издания The Hill.

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После 12 месяцев утомительных переговоров и постепенного прогресса в вопросе по НАФТА всё еще не утихают спекуляции о том, что ключевые положения существующего соглашения могут не войти в новую версию НАФТА, включая, например, высокоэффективный механизм урегулирования споров между инвесторами (ISDS).

Учитывая то, что сотни тысяч американских компаний зависят от открытой торговли с Канадой и Мексикой, для администрации президента США Дональда Трампа пришло время осознать важность НАФТА и необходимость сохранения основных положений данного соглашения, которые помогают защитить американские инвестиции и рабочие места.

Нет никаких сомнений в том, что Североамериканское соглашение о свободной торговле принесло пользу американским компаниям за прошедшие 24 года. Через четыре года после подписания НАФТА в США появилось 800 тыс. новых рабочих мест. В настоящий момент 14 млн американских рабочих мест зависят от НАФТА. Ежегодно Канада и Мексика импортируют американские товары на сумму $500 млрд. Североамериканское соглашение о свободной торговле открыло двери для многочисленных американских предприятий, начиная с сельскохозяйственного и автомобильного сектора и заканчивая аэрокосмической промышленностью. Фактически 98% из 300 тыс. американских компаний, занимающихся экспортом, принадлежат к малому и среднему бизнесу.

В настоящий момент 125 тыс. малых и средних американских предприятий ведут бизнес в рамках НАФТА. Спрос на американскую продукцию предоставил новые возможности для латиноамериканских фирм. Например, штат Флорида экспортирует в Канаду товары на сумму в $4 млрд, а в Мексику — более $2 млрд. Ясно, что НАФТА имеет жизненно важное значение для испаноязычного сообщества во Флориде и в других штатах.

Однако НАФТА — это не только торговля, это также важные механизмы защиты американских компаний в рамках разрешения споров в сфере иностранных инвестиций. При этом претензии ни одной иностранной компании против США так и не были удовлетворены в рамках ISDS.

Если в новой версии НАФТА механизмы ISDS будут ослаблены или исключены, все американские предприятия, включая предприятия, находящиеся в собственности латиноамериканцев, потеряют жизненно важную защиту своих зарубежных инвестиций. Любой, кто сомневается в важности ISDS, должен вспомнить о попытках социалистической Венесуэлы захватить американские энергетические проекты. Данные попытки в конечном итоге не увенчались успехом, поскольку механизм урегулирования споров между инвесторами исправно работал. Если Трамп действительно хочет реализовать свою торговую политику «Америка прежде всего», он должен позаботиться о включении механизма ISDS в новую версию НАФТА.

В настоящий момент перспективы для латиноамериканских предприятий и рабочих остаются положительными. По данным Бюро статистики труда, уровень безработицы среди испаноязычных рабочих достиг рекордного минимума в июле 2018 года, сократившись до 4,5%. В этом заслуга республиканских налоговых льгот и других стратегий роста, выдвигаемых как администрацией, так и Конгрессом. Многие из подобных предприятий и рабочих находятся в секторах, занимающихся торговлей в политически важных штатах, таких как Флорида, Пенсильвания и Огайо.

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Если администрация Трампа заинтересована в сохранении этого позитивного экономического импульса и если она действительно хочет реализовать политику «Америка прежде всего», то при пересмотре условий Североамериканского соглашения о свободной торговле крайне важно сохранить механизмы защиты американских предприятий, такие как ISDS и другие ключевые пункты. Это станет настоящей победой для миллионов американских рабочих, чья судьба зависит от американского экспорта, и многочисленных предприятий, для которых НАФТА является важной платформой для будущего роста.