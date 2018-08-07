Прошедшая неделя принесла Нижегородской области два новых назначения: бывший городской прокурор ушел на пост заместителя областного прокурора, а администрацию скандально известного Балахнинского района возглавил Алексей Левкович, активный участник Общероссийского народного фронта. Эксперты уже назвали второе назначение показательной «чистой заменой власти», чья репутация была подпорчена оскандалившимся экс-главой Александром Глушковым — фигурантом уголовного дела.

Нижний Новгород

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин со второй попытки вошёл в совет директоров ПАО «ГАЗ», обойдя по числу голосов даже президента группы. В этот раз бывшего губернатора Валерия Шанцева, обошедшего Никитина на переизбрании совета директоров в июне, на старте не было.

Выборы губернатора области, намеченные на 9 сентября 2018 года, предлагают совместить с голосованием по проекту стратегии развития региона. Заодно и явку избирателей повысят, ведь стратегия касается всех сфер жизни региона вплоть до 2035 года. К слову, Глеб Никитин пообещал, что «предложения предпринимателей обязательно найдут отражение» в документе.

Судьбу очередной группы долгостроев, куда вложили средства дольщики, рассмотрели на заседании рабочей группы и решили, что нужно «контролировать действия застройщика и на тех долгостроях, которые не признаны проблемными объектами».

Нижегородский минфин подсчитал, сколько региону потребуется денег на реализацию национальных проектов. Сумма впечатляет. Предварительные расходы только на 2019 год — 88 млрд рублей.

Совместно с Российским экспортным центром регион запустит пилотную программу по выводу областных предприятий на экспортные рынки. Для участия в проекте отберут 30 компаний.

В Нижнем Новгороде начали инвентаризацию заброшенных социальных объектов. В итоге оказалось, что «в них селятся асоциальные личности, залезают дети, которые могут получить травмы», а один из детсадов «находится совсем в удручающем состоянии».

Подозреваемый в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова, чей труп с травмами нашли утром 24 июля на улице Нижнего Новгорода, задержан. Им оказался знакомый погибшего — 28-летний блогер. Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью.

Птичий грипп разгулялся по Нижегородской области. Новый очаг заболевания был обнаружен в том же Павлове. Ещё в середине июля министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов на совещании заявил, что болезнь «завозится» из Чувашии, откуда еженедельно привозят птицу на продажу в Краснооктябрьский район.

Со второй попытки

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, назначенный на эту должность Владимиром Путиным в конце сентября 2017 года, наконец-то попал в совет директоров крупнейшего автомобилестроительного холдинга — ПАО «ГАЗ». Правда, со второй попытки, но она оказалась настолько удачной, что по числу голосов он опередил даже президента компании Вадима Сорокина.

Government-nnov.ru Глеб Никитин

Напомним, собрание акционеров компании, на нижегородском заводе которой в декабре 2017 года сделал заявление о своём предстоящем участии в выборах президента РФ Владимир Путин, прошло в конце июня. Тогда в списке кандидатов были и бывший губернатор, отправленный в отставку Валерий Шанцев, и действующий — Глеб Никитин. Но последний не просто не прошел в состав совета, а существенно проиграл Шанцеву.

В свете предстоящих выборов губернатора, в которых участвует как кандидат от единороссов и Глеб Никитин, подобный расклад был шокирующим. Удивились тогда многие, а его конкурент по предстоящей губернаторской гонке Александр Курдюмов даже публично поинтересовался, «за какие заслуги он получил такой пост на ГАЗе?», имея в виду Валерия Шанцева. А спустя меньше месяца появилось сообщение, что ПАО «ГАЗ» 8 августа проводит внеочередное собрание, где переизберут совет директоров. И в списке кандидатов не было не только Шанцева, но и ещё двух прошедших в совет представителей компании. В целом список претендентов сократили с 15 до 12, выбрать нужно было девятерых. Шансы Никитина повысили, и 8 августа он не просто прошёл в совет директоров, но и увеличил относительно июньских итогов число голосов, отданных за него, во много раз — с 269 774 до 18 101 529 голосов. И при том, что за президента компании Вадима Сорокина отдали 14 612 734 голоса.

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Это не все события в преддверии выборов. Вероятно, чтобы повысить явку 9 сентября, Глеб Никитин на отраслевой стратсессии на тему «Инвестиции и предпринимательство» предложил провести голосование по проекту стратегии социально-экономического развития региона именно в единый день выборов.

«Следующий этап — необходимо выяснить отношение максимального числа жителей Нижегородской области к этому документу. Голосование в поддержку стратегии будет проходить одновременно с выборами губернатора Нижегородской области 9 сентября 2018 года», — отметил Глеб Никитин, также пообещав, что «предложения предпринимателей обязательно найдут отражение в Стратегии».

Напомним, прошлый раз в Нижегородской области губернатора выбирали 14 сентября 2014 года. Явка составила 54,49%. Победу одержал действующий губернатор Валерий Шанцев, набрав 86,93%. Второе место по числу голосов получил лидер отделения партии «Справедливая Россия», депутат Заксобрания Александр Бочкарев, который на сегодня проходит фигурантом уголовного дела, — 5,65%.

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Скандальной Балахне — нового главу

В Балахнинском районе, получившем свою скандальную известность уголовным делом, возбуждённым в отношении братьев Глушковых, сменился глава.

Новым руководителем администрации, пусть и в статусе и. о, стал Алексей Левкович. Он занял место Павла Коженкова, ушедшего в отставку, которую 8 августа на внеочередном заседании Земского собрания приняли 19 присутствовавших депутатов единогласно.

«Моё решение продиктовано исключительно интересами района, поэтому прошу это решение поддержать. Всем депутатам, которые со мной работали, — большое спасибо, и извините, что до конца не смог быть с вами. К сожалению, обстоятельства так складывались. Желаю и вам, и исполнительной власти успехов в работе. Самое главное — в первую очередь руководствуйтесь интересами жителей Балахнинского района», — заявил Коженков.

Коженков возглавил администрацию в феврале 2017 года после сложившего полномочия главы района Александра Глушкова, избранного тогда депутатом Заксобрания региона. Депутатский мандат Глушков сдал досрочно летом 2018 года, уже после возбуждения уголовного дела.

Balakhna.nn.ru Стелла Балахна

Левкович с 9 августа был утверждён временно исполняющим полномочия главы. До этого, 23 июля он был назначен Павлом Коженковым и.о. первого заместителя главы администрации района, а в администрации работал с мая 2013 года.

Обращаясь к депутатам, Левкович отметил, что надеется на сотрудничество и «пришёл сюда, чтобы выстроить финансово-хозяйственную политику» и работать совместно.

«Член штаба нижегородского ОНФ Алексей Левкович сегодня официально избран главой МСУ Балахнинского района. И в данном случае важна именно его принадлежность к ОНФ — организации, которая изначально позиционировалась как некая общественно контролирующая и антикоррупционная. В Балахне, пропитанной преступным духом Глушковых, нужна была не просто замена власти, а показательно чистая замена власти. И в данном случае ОНФ стал своеобразным знаком качества этой чистоты», — писали в соцсетях в день назначения Левковича.

Напомним, один из братьев Глушковых — Александр был ранее главой района, и именно в этот период, по мнению следствия, и произошло событие, лёгшее в основу уголовного дела. Второй брат — депутат Балахнинского совета Владимир также стал фигурантом этого дела. Следствие подозревает их в мошенничестве при проведении реконструкции автостанции в Балахне. Вместо автостанции на участке появился торговый центр. В отношении братьев, причинивших, по разным данным, ущерб бюджету от 27 до 100 млн рублей, было возбуждено уголовное дело. Суд в качестве меры пресечения выбрал арест, но ещё до этого братья скрылись. Их позднее объявили в розыск, и в начале августа оба брата были задержаны в Грузии.

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Кадровая чехарда

В Нижегородской области продолжается формирование руководящего состава региональной прокуратуры.

Напомним, в начале июля 2018 года указом главы государства Владимира Путина на должность нижегородского областного прокурора назначили бывшего главу ведомства Пермского края Вадима Антипова. Место прокурора области пустовало с августа 2017 года. После того как ушел Олег Понасенко. Всё это время должность занимали временно исполняющие обязанности.

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В конце июля 2018 года первый заместитель областного прокурора Евгений Денисов был назначен на аналогичную должность в Тверской области. Из последней на его место пришёл Александр Семенов, занимавший в Твери аналогичный пост.

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Proc-nn.ru Сотрудники прокуратуры Нижегородской области

На прошедшей неделе формирование верхушки нижегородской прокуратуры продолжилось. Прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, работавший на своем посту с августа 2013 года, был назначен на должность заместителя прокурора Нижегородской области. Назначение было оформлено приказом генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Исполнять обязанности городского прокурора будет Татьяна Воронина — замруководителя прокуратуры.

На официальном сайте областного ведомства уточняется, что Гальченко родился в 1976 году в Иваново и там же начал свой трудовой путь в органах прокуратуры. Он отработал следователем, старшим следователем, зампрокурора и прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, а с августа 2013 года был направлен руководить прокуратурой Нижнего Новгорода.

Бюджет и пилотный проект

В сфере экономики на прошлой неделе было два важных события — минфин региона подсчитал, сколько средств нужно области для реализации национальных проектов, и был анонсирован запуск пилотной программы по выводу региональных предприятий на экспортные рынки.

Пилотная программа будет реализована совместно с Российским экспортным центром. По словам и.о. вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, объём экспорта область за первое полугодие 2018 года увеличила почти в 1,5 раза, что является хорошей тенденцией.

«Для Нижегородской области очень важно увеличение объемов экспорта, потому что это позволит нашим предприятиям получить дополнительные доходы, что даст возможность повышать зарплаты сотрудникам, увеличивать поступления в бюджет, развивать производство. Мы договорились с РЭЦ о расширении сотрудничества. Нижегородская область станет пилотным, первым в России регионом, который вместе с РЭЦ запустит программу поддержки региональных экспортеров, в том числе за счет поддержки модернизации производственных мощностей для выпуска экспортоориентированной продукции», — заявил Люлин и добавил, что речь идёт как о расширении поставок за пределы страны, так и о выводе на внешний рынок новых продуктов.

На сегодня основной объём экспорта региону обеспечивает сфера металлургии, автомобилестроительной, электронной и нефтехимической отраслей. Проектом планируется расширить ассортимент, привлекая не только крупный, но и малый, средний бизнес. За 1−2 месяца будет отобрано около 30 региональных предприятий, имеющих потенциал и желание работать на экспорт.

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Одновременно с этим в регионе подсчитывают предстоящие расходы, в частности на реализацию национальных проектов.

По словам министра финансов региона Ольги Сулимы, на 2019 год общая стоимость реализации национальных проектов региону предварительно обойдётся в 88 млрд рублей. При этом доля софинансирования из федерального бюджета для области будет 96%, а бюджет области добавит 4%.

«Конечно, есть субъекты РФ, чья доля софинансирования равна 99%. Но наш уровень — один из самых высоких в ПФО, больше только в Республике Чувашия — 98%», — отметила министр.

Напомним, ранее Глеб Никитин заявил, что область по нацпроекту «Экология» будет претендовать на 14, 5 млрд рублей поддержки.

Застройщиков — под надзор

В Нижегородской области продолжает работу спецгруппа межведомственной комиссии по защите прав дольщиков. В этот раз на повестке заседания были не только те долгострои, где есть пострадавшие, но и стройки, где компании по разным причинам надолго задерживают сроки сдачи. На контроле группы сегодня — ЖК «Земляника» в Кстово, застройщиком которой выступает ООО «Алаком», и ЖК «Созвездие» в том же городе (застройщик — ООО «Вектор»), а также долгострой в Арзамасе на улице 50 лет ВЛКСМ, 1/1 (застройщик — ЖСПК «Базис»).

Например, ЖК «Земляника» должны были сдать в конце декабря 2016 года, но позже срок сдвинули на конец декабря 2018 года. При этом готовность объекта, по данным областных властей, всего 40%. Проблема здесь в финансировании, так как в отношении участка, где ведётся стройка, судебным приставом наложены ограничения на регистрацию. Средства в объект вложили 114 дольщиков. На совещании представитель инициативной группы рассказала, что часть дольщиков уже пытается через суды вернуть вложенные средства.

«Необходимо контролировать действия застройщика и на тех долгостроях, которые не признаны проблемными объектами. Первоочередная задача, поставленная перед нами главой региона Глебом Никитиным, — помогать пострадавшим дольщикам решить их проблему. Долгое время у дольщиков не было площадки для диалога с властью. Сегодня мы предоставляем ее в рамках рабочей группы, стараемся учесть мнение и ситуацию каждого человека. Стандартного решения здесь нет. Но если финансовая модель позволяет достроить объект и восстановить законные права участников долевого строительства на их квартиры, правительство Нижегородской области использует для этого все имеющиеся рычаги», — заявил советник главы Нижегородской области Сергей Морозов.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Он также уточнил, что в комиссию поступает много жалоб по нецелевому использованию средств дольщиков, и в таких случаях будут привлекать правоохранительные органы.

Напомним, по официальным данным, в реестре обманутых дольщиков около 500 человек, но сами долевые участники считают, что эту цифру нужно умножать минимум на шесть.

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Заросшие детсады, брошенные здания

В Нижнем Новгороде областные власти начали инвентаризацию заброшенных социальных объектов. Соответствующее поручение дал глава региона. Данный вопрос стал актуален в связи с тем, что в ряде районов есть нехватка мест в детских садах. Первое заседание рабочей группы прошло 7 августа.

Обследовать будут детсады, школы и училища, задача группы — выявить виновных в ненадлежащем содержании и решить дальнейшую судьбу объектов. Первыми были обследованы три объекта — бывшее здание школы на улице Невзоровых, 29, бывший детсад на улице Звездинка и еще одна бывшая школа на улице Шаляпина, 25а.

«Главу региона очень беспокоит проблема ветхих заброшенных строений: в них селятся асоциальные личности, залезают дети, которые могут получить травмы. Собственник здания по ул. Невзоровых с 2015 года не предпринимает попыток получить финансирование на проектирование, реконструкцию дома. Мы обяжем его активизировать работу по реконструкции и снести пристрой. Детсад на ул. Звездинка находится в совсем удручающем состоянии. Собственник, вероятно, забыл, что обязан содержать здание в надлежащем состоянии: оно заброшенное, заросшее. Либо он приводит дом в порядок, либо мы меняем собственника», — заявил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Александр Комаров ИА REGNUM Бывшее здание школы

Бывшая школа на Шаляпина между тем безвозмездно отойдёт в пользование Нижегородской епархии. Уже разработана проектно-сметная документация.

Жителям города предложили передавать в министерство сведения о брошенных зданиях.

Убийцу журналиста нашли?

Подозреваемого в убийстве журналиста ГТРК «Нижний Новгород» Дениса Суворова, чьё тело было обнаружено 23 июля 2018 года в районе Казанской набережной в Нижнем Новгороде, задержали. 28-летний знакомый Дениса был задержан 9 августа 2018 года.

«По версии следствия, 22 июля 2018 года в утреннее время подозреваемый беспричинно нанес удар кирпичом по голове своему знакомому, после чего скрылся с места преступления. В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи полагают, что смерть журналиста не связана с его профессиональной деятельностью», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, который, по данным СМИ, является блогером и был знаком с убитым.

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Птичий грипп: из Чувашии в Нижний

Следом за рядом других регионов Приволжского федерального округа в Нижегородской области начал распространяться птичий грипп. 9 августа 2018 года управление Россельхознадора по региону сообщило о том, что 8 августа «на территории г. Павлово Павловского муниципального района Нижегородской области в личном подсобном хозяйстве обнаружен новый очаг гриппа птиц». В ведомстве уточнили, что птица в очаге и в границах неблагополучного пункта уничтожена.

В регионе на 8 августа под нож были пущены и кремированы 249 голов птицы, на местности проведена вынужденная дезинфекция. В конце недели был совершён повторный обход подворий, чтобы выявить сокрытую птицу.

«В случае падежа домашней птицы жителям Нижегородской области необходимо обращаться по телефонам горячей линии Управления: (831) 269−21−64 (круглосуточно), т/ф (831) 435−51−59 (рабочие дни)», — отметили в ведомстве.

Франциско Гойя. Мертвые птицы. 1810-1812

Напомним, ранее птичий грипп был обнаружен в другом личном подворье города Павлово, в нём содержалось порядка 40 голов птиц.

«По основной версии заболевание возникло вследствие незаконного ввоза домашней птицы со стихийного рынка, расположенного в Республике Чувашия», — отмечает пресс-служба ведомства.

В середине июля карантин по птичьему гриппу был введен в Уразовском сельском поселении Краснооктябрьского района. В селах Уразовка и Овечий Овраг на частном подворье были обнаружены очаги вируса.

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Тогда же, в середине июля, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Алексей Морозов на заседании комитета по агропромышленному комплексу заявил, что «АЧС и птичий грипп зашли в область и не уходят», и «это касается только личных подсобных хозяйств, на предприятиях пока все хорошо».

По словам министра, болезнь «завозится» из Чувашии, откуда еженедельно привозят птицу на продажу в Краснооктябрьский район.