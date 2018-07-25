В Нижнем Новгороде проблемы дольщиков будут решать с их участием

Нижний Новгород, , 21:28 — REGNUM В Нижнем Новгороде состоялось первое заседание рабочей группы межведомственной комиссии по проблемам дольщиков, которая создана по поручению врио главы региона Глеба Никитина. На заседании с участием представителей минстроя, министерства энергетики и ЖКХ, ресурсоснабжающих организаций, строительных компаний и инициативных групп дольщиков рассмотрели план реализации мероприятий по четырем объектам, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

В частности, для ЖК «Новинки Smart City» было предложено несколько вариантов схем подведения инженерных коммуникаций, как для первой очереди строительства, так и с учетом комплексного развития территории.

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В связи с банкротством компании ООО «Квартстрой-НН», представители ООО ПСК «Уралдомстрой» выразили предварительную готовность завершить строительство ЖК «Квартал Европейский».

С учетом банкротства застройщика разработали дорожную карту по завершению строительства ЖК «Университетский». Ведется работа по формированию пула земельных участков и поиску нового застройщика.

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Дом по улице Мельникова на Автозаводе — почти готов. Принято решение инициировать процедуру банкротства строительной компании — ООО «АСК». Способ погашения задолженности участников долевого строительства будет определен в рамках процедуры банкротства.

Советник главы Нижегородской области Сергей Морозов отметил, что Никитин в качестве одной из главных задач поручил прежде всего защищать интересы жителей, реально решая их проблемы, привлекая к обсуждению участников долевого строительства.

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Дольщики выразили надежду, что и в дальнейшем взаимодействие с правительством Нижегородской области будет проходить в конструктивном ключе.

Напомним, официально в реестр обманутых дольщиков Нижегородской области включено около 500 человек, но сами пострадавшие называют цифру более 3 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам главы Минстроя РФ Владимира Якушева, в настоящее время в России проблемы дольщиков в полном объеме решили только 17 регионов.

«В каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли», — отметил министр и добавил, что успешный опыт решения проблем будет тиражироваться в других регионах.

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По состоянию на 1 апреля, в 69 субъектах РФ насчитывалось 842 проблемных объекта, в реестр пострадавших участников долевого строительства включены более 30,6 тыс. человек.