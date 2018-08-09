Нижегородскому главе дали место в «ГАЗ»: совет директоров переизбран

Нижний Новгород, , 02:44 — REGNUM Со второй попытки врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, назначенный руководить регионом вместо отправленного в отставку в конце сентября 2017 года Валерия Шанцева, попал в совет директоров ПАО «ГАЗ». 8 августа 2018 года совет директоров, просуществовав в последнем составе чуть более месяца, был переизбран. В этот раз среди кандидатов бывшего губернатора Шанцева, обошедшего в конце июня 2018 года Никитина и в отличие от него прошедшего в совет директоров, не было, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, скандальная ситуация возникла после июньского общего собрания акционеров. При формировании совета директоров российского автогиганта, в который входит и завод, где в декабре 2017 года заявил о своём участии в выборах президента Владимир Путин, за бортом остался ставленник президента Глеб Никитин. Последний не набрал нужной поддержки, получив лишь 269 774 голоса, и это накануне губернаторских выборов, которые пройдут в регионе 9 сентября 218 года. А вот Валерий Шанцев, наоборот, в состав совета директоров попал, набрав 27 980 415 голосов. Такой расклад вызвал удивление общественности, но ещё большим оно стало, когда в середине июля ПАО объявило о досрочных «перевыборах» совета директоров. В новый список кандидатов Шанцев не попал, плюс не было в нём и ещё ряда лиц, в июне прошедших в руководящий орган, например, руководителя финансового блока «Группы ГАЗ» Марины Басовой и руководителя по правовым вопросам компании Александра Горлова. Шансы Никитина на «проходной балл» повысились. Выбирали в этот раз не из 15 претендентов, а из девяти.

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8 августа 2018 года собрание акционеров состоялось, совет директоров переизбрали. Больше всех голосов получил Зигфрид Вольф — 19 705 145 голосов и Клаус Петер Пауль Кооб — 19 705 071 голос. Также в совет попали Манфред Айбек, Илья Важенин, Вадим Гераскин, Анна Козлова, Ирина Пустограева, Вадим Сорокин и Глеб Никитин. Последний набрал 18 101 529 голосов, опередив президента компании Вадима Сорокина, которому отдали 14 612 734 голоса.