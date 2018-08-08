9 сентября, в единый день голосования, жителям Воронежской области предстоит выбрать губернатора. Какая в регионе обстановка за месяц до выборов и стоит ли ждать сюрпризов — в обзоре ИА REGNUM.

Николай Дубовской. Притихло. 1890

Прощание с министром

В декабре 2017 года в Воронежской области случилось то, чего давно ждали и чего опасались. Алексей Гордеев, пришедший на пост губернатора в 2009 году с должности федерального министра и почти два полных срока проработавший в должности губернатора Воронежской области, вновь получил назначение в Москву. Перевод Гордеева на пост полпреда президента в ЦФО (в мае 2018 года он займет пост заместителя председателя правительства) в регионе был воспринят однозначно и чиновниками, и самими жителями — с большим сожалением.

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За более чем восемь лет работы в регионе Гордееву удалось решить ряд серьезных экономических проблем, если не полностью уладить, то по крайней мере снизить градус внутриэлитных конфликтов, наконец, завершить объекты, которые десятилетиями находились в состоянии консервации. Безусловно, большую роль в преображении региона играли личные связи главы региона на федеральном уровне.

Archive.kremlin.ru Алексей Гордеев

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Горизонтальная вертикаль губернатора Гордеева

И хотя Алексей Гордеев и на прощании в областной думе, и на традиционной предновогодней (а по сути прощальной) встрече с журналистами обещал не забывать регион, опасения, что теперь для области многое будет по-другому, остались.

Первый в тренде

На той же встрече Гордеев заявил, что во главе региона «никаких варягов не нужно. Нужны свои, чтобы был опыт, соответствующая квалификация». Собственно, так и случилось: за несколько дней до этого президент РФ назначил на пост врио губернатора Александра Гусева — до этого работавшего на посту мэра Воронежа.

Тут нужно сделать оговорку. Дело в том, что Александр Гусев имеет серьезный опыт работы на руководящих постах — перед тем, как стать мэром, он занимал пост вице-губернатора в правительстве Гордеева, а до этого руководил одним из крупнейших предприятий города. На посту главы города он отработал почти полный срок и стал последним избранным мэром Воронежа: в 2016 году гордума с подачи депутатов от «Единой России» приняла поправки в устав и отменила прямые выборы. Сам же Гусев в том же 2016 году был включен в состав президентского кадрового резерва.

При этом Александр Гусев оказался, как позже стало ясно, первым в тренде: спустя несколько месяцев после его назначения на федеральном уровне обозначилась тенденция назначения мэров крупных городов исполняющими обязанности губернатора. Так, врио губернатора Магаданской области был назначен мэр Нижнего Тагила, на должность врио губернатора Тюменской области — глава Тюмени, Якутию возглавил бывший мэр Якутска.

Kremlin.ru Александр Гусев

Иногда эксперты ошибаются

Назначение на пост врио губернатора, после восьми лет работы в регионе Алексея Гордеева, местного чиновника, да к тому же не слишком популярного у населения (впрочем, сложно назвать хоть одного мэра, которого воронежцы бы любили), тогда, в декабре, вызвало недоумение у экспертов: после работы в регионе бывшего министра сельского хозяйства здесь, вероятно, ожидали чиновника такого же уровня.

Политологи, опрошенные после отставки Алексея Гордеева ИА REGNUM, практически в один голос утверждали: Гусев — только исполняющий обязанности, промежуточная фигура, до назначения кого-то более «крупного». В числе таких потенциальных претендентов на пост губернатора звучала, например, фамилия Дмитрия Рогозина, на тот момент занимавшего пост вице-премьера правительства РФ и в свое время избранного в Госдуму от Воронежской области. Интригующей выглядела и позиция Гордеева, который, отвечая на вопрос журналистов о том, кто должен занять пост, не назвал конкретных фамилий.

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Джорджо де Кирико. Предсказатель. 1916

Однако пророчества экспертов не сбылись: Александр Гусев на посту врио губернатора работает довольно успешно и уже близок к тому, чтобы избавиться от приставки «врио».

Обещания исполняются

Обещание «не бросать» Воронежскую область, которое дал перед уходом на повышение, Алексей Гордеев выполнил. Регион по-прежнему активно участвует в федеральных программах, получает субсидии из федерального бюджета. Сам Алексей Гордеев регулярно посещает регион — сначала в статусе полпреда, а теперь уже в должности заместителя председателя правительства РФ.

В июле Александр Гусев встречался с премьер-министром: он рассказал Дмитрию Медведеву о видах на урожай и о планах по строительству новых школ.

А 7 августа состоялась встреча главы региона с президентом Владимиром Путиным. Первый вопрос, который задал глава государства Гусеву, — какие вопросы и проблемы есть у врио губернатора. Главной темой встречи оказалась просьба поддержать проект создания в Воронеже особой экономической зоны — его региональные власти вынашивают уже несколько лет.

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Теперь же проект, похоже, получит реальное воплощение: Владимир Путин высказался в его поддержку, несмотря на то, что в целом по РФ создание ОЭЗ приостановлено. Однако для Воронежа решили сделать исключение.

Kimjun Предвыборная гонка

Без скандалов

Удивительно, особенно на фоне других регионов, где 9 сентября также готовятся выбрать губернаторов, но в Воронежской области за последние месяцы никаких крупных скандалов не произошло. Исключением не стал и июль, когда в регионе должна была активизироваться предвыборная кампания.

Всего на выборы было выдвинуто восемь кандидатов: врио губернатора Александр Гусев («Единая Россия»), депутат гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной библиотеки Воронежского госуниверситета, доктор исторических наук Аркадий Минаков («Родина»), гендиректор ООО «Центр «Карьера» Сергей Муштенко («Яблоко»), директор ООО «Научно-производственное предприятие «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев («Партия Роста»), адвокат Юрий Слепченко («Казачья партия России»).

Регистрацию в итоге прошли шесть кандидатов — об этом было объявлено 2 августа. Собственно, статус зарегистрированных кандидатов смогли получить все, кто представил вовремя необходимые документы. Сергей Муштенко («Яблоко») и Юрий Слепченко (Казачья партия) пакет документов для прохождения регистрации не принесли. При этом последний, еще до истечения срока подачи документов, написал в соцсетях, что потянуть кампанию финансово не в состоянии.

Йоханнес Гётц. Бегун на старте

Однако о том, что в регионе скоро выборы, напоминают лишь новости о выдвижении-регистрации кандидатов, да буквально лишь в начале августа появившиеся очень пока немногочисленные баннеры с агитацией. Впрочем, сам Гусев в июне на встрече с представителями СМИ сетовал — выборы, судя по всему, будут низкоконкурентными, и дело не в количестве кандидатов.

Как в 2014 году

В последний раз выборы в Воронежской области проходили в сентябре 2014 года. Тогда на пост, уже на второй срок, баллотировался Алексей Гордеев. Главное отличие тех выборов от предстоящих в том, что тогда главному кандидату на кресло губернатора уже не надо было ничего никому доказывать: позиции Гордеева в регионе были высокими, симпатии населения, преимущественно — на его стороне, серьезных проблем в экономике уже наблюдалось, да и внешнеполитическая ситуация говорила, скорее, в пользу консолидации вокруг самого сильного кандидата.

На пост были зарегистрированы пять кандидатов — Алексей Гордеев («Единая Россия»), Константин Ашифин (КПРФ), Сергей Гончаров («Патриоты России»), Игорь Филатов (ЛДПР) и Михаил Чубирко («Казачья партия РФ»). В итоге Гордеев набрал почти 89% голосов избирателей при явке в 56,2%. Вторым по симпатиям населения стал кандидат от КПРФ Константин Ашифин, получивший тогда менее 8% голосов.

Дело не в рейтингах, но всё же

Стабильная ситуация в регионе отражается и в рейтингах. Впрочем, Гусев уже с самого начала взял неплохой старт: так, в рейтинге влияния глав регионов, составленном АПЭК по итогам января 2018 года, Александр Гусев оказался сразу в числе губернаторов с сильным влиянием, на 37 месте.

Спустя полгода, по итогам июля 2018 года, Гусев уже вошел в число губернаторов с очень сильным влиянием. Он занял 18-ю строчку, поднявшись, таким образом, на 19 пунктов.

Большинство его коллег по ЦФО, в том числе — и те, кому предстоят выборы 9 сентября, такими успехами похвастаться не могут: так, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, которая баллотируется на второй срок, в январе находилась на 52-м месте рейтинга АПЭК. К предвыборному августу ей удалось улучшить свой результат — до 36 места — однако до первой двадцатки ей еще очень и очень далеко. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков 2018 год начал на 66-й строчке рейтинга, а к последнему перед выборами месяцу подходит на 70-й позиции. На 41-й позиции закончил июль врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Впрочем, в июне он располагался лишь на 58-й строке рейтинга.