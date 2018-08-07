Главные события Бурятии за неделю с 30 июля по 5 августа в специальном обзоре ИА REGNUM

Владимр Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

«Прости нас, Байкал»

Не секрет, что жемчужина Сибири — озеро Байкал — страдает от сильного антропогенного воздействия. Особенно это очевидно во время летнего туристического сезона, когда берега Байкала буквально утопают в мусоре. По данным МЧС, ежегодно на Байкале отдыхают около 2 миллионов туристов, огромное количество людей предпочитает «дикий» отдых. Нетрудно догадаться, что мусор за собой убирают далеко не все отдыхающие.

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Защитники Байкала пытаются помочь озеру разными способами. Например, в столице Бурятии — городе Улан-Удэ — на минувшей неделе впервые прошёл экологический аукцион по продаже бытовых отходов с берегов озера Байкал. По данным организаторов мероприятия, состоявшегося 1 августа, с молотка ушёл мусор в Заречье и Энхалуке.

Минимальная цена — 50 рублей за килограмм мусора.

«Суть простая — покупаешь мусор. Только он приезжает не к тебе домой, а мы его уже вывозим на конкретную территорию. То есть на законный полигон и обеспечиваем, как говорится, то, что мусор будет не перекладываться с места на место — как это бывает на разных экоакциях. Мы обязательно его судьбу отслеживаем до самого полигона», — цитирует «Ариг Ус» одного из организаторов акции — лидера КВН-движения Бурятии Чингиса Болотова.

(сс) ALTEREGOINTELIGENCIA Пакеты с мусором

Участник аукциона Алексей Пинтаев рассказал, что часто отдыхает на Байкале и каждый раз увозит мусор с собой. На аукционе он приобрёл сразу 200 килограммов мусора.

В общей сложности удалось собрать более 50 тысяч рублей. По словам организаторов, эти деньги пойдут на покупку мусорных мешков, перчаток, оплату вывоза мусора до полигона.

«Кто-то скажет, что на свадьбах продают кусочек торта гораздо дороже. Скажу так: большое начинается с малого! И мы благодарны всем тем, кто отправил деньги и откликнулся на наше предложение поучаствовать в аукционе. Вне зависимости от того, получилось прийти или не получилось!» — написал Чингис Болотов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Добавим, ситуация с замусориванием берегов Байкала возмущает не только защитников озера, но и ответственных жителей Бурятии. Например, вот что пишет на своей странице в Facebook житель Бурятии Андрей Ринчино, приехавший отдохнуть в Горячинск:

«Все наверняка ходили по тропе от центра Горячинска до песчаного пляжа. Это где-то 700−800 метров. Решил навести порядок. Итог: час работы и два огромных 120-литровых мешка, полных мусора… Не знаю, радоваться этому или плакать, потому что осталось лежать на берегу, наверное, сотня таких мешков. Прости нас, Байкал…»

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Добавим, проблемой замусоривания берегов Байкала озаботились сотрудники МЧС, МВД, активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и других общественных организаций.

Как сообщили ИА REGNUM в Сибирском региональном центре МЧС России, с 6 по 10 августа состоится масштабная профилактическая акция «Безопасный Байкал», в которой примут участие более 600 человек.

«Многоцелевая многодневная акция позволит не только очистить от мусора береговую линию уникального водоёма, но и привлечёт внимание общественности к вопросам безопасного отдыха в условиях природной среды», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что охват акции — 49 мест массового отдыха людей в Бурятии и Иркутской области. Участники не только возьмут на контроль излюбленные места отдыха на берегу Байкала и на популярных туристических маршрутах и будут следить за обеспечением безопасности, но и проведут генеральную уборку прибрежной зоны и дна Байкала от мусора.

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«Порядка 650 человек вовлечены в акцию. Основные силы — это подразделения МЧС и активисты Народного фронта. Совместно с районными администрациями тщательно продумали участки работ, маршруты и где будут базироваться профилактические группы, чтобы максимально охватить наиболее популярные места отдыха и туризма граждан», — прокомментировал начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

Намерения общественных активистов и других по очистке берегов Байкала — весьма похвальны. Однако, к сожалению, для исправления ситуации этого недостаточно.

Bpso.ru Уборка мусоров на берегах Байкала

Для понимания масштабов проблемы: по итогам акции экологической экспедиции «Хрустальная глубина», проведенной сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в сентябре 2017 года, было собрано и вывезено более 600 мешков с бытовым мусором. Со дна озера в районе пирсов и стоянок судов достали разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и бытовой мусор.

«За 15 лет существования Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России были зарегистрированы происшествия с провалами 163 автомобилей, 30 плавсредств, 14 снехогоходов, пяти мотоциклов, трактора, вертолёта и самолета. Из них силами наших спасателей было поднято со дна 92 автомобиля, 18 лодок и катеров, шесть снегоходов, два мотоцикла, оба легкомоторных воздушных судна и трактор», — рассказал тогда представитель Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Вот такая круговая безответственность»

Матери Бурятии продолжают борьбу за места в детских садах.

5 августа в столице Бурятии в парке Юбилейный прошёл митинг «Недоступность детских садов в Улан-Удэ».

Как сообщил ИА REGNUM правозащитник, председатель ОО «Родком» Виталий Хонихоев, митинг организовали матери детей, которым по достижении трёх лет не досталось путёвок в детский сад.

«Цель митинга, в котором приняли участие порядка 100 человек, — привлечь внимание властей к данной проблеме», — сказал он.

По словам собеседника ИА REGNUM, пока от внимания федеральных властей к проблеме недоступности детсадов в Бурятии толку нет:

«У нас как были тысячи детей в очереди, так и остаются. Межу тем в соседних регионах таких проблем с очередями нет, хотя деньги выделяются такие же. Так что это специфика региона. Ответственность за сложившуюся ситуацию несут мэрия во главе с мэром (мэр Улан-Удэ — Александр Голков, прим. ИА REGNUM ), сити-менеджер (руководитель администрации города Улан-Удэ — Александр Аюшеев, прим. ИА REGNUM ) и комитет по образованию Улан-Удэ».

Местные СМИ сообщили, что организаторы приглашали на митинг чиновников, однако никто из них не явился.

«Вы сами видите, какое отношение властей к проблемам улан-удэнцев. Никто из приглашённых нами чиновников сегодня сюда не пришёл. Вот такая круговая безответственность. За сбой в очередях винят компьютерные сбои, нехватка садов якобы из-за всплеска рождаемости — то есть чиновники снимают ответственность с себя за свое бездействие и халатность. Тем временем тысячи детей не попадают в сады из-за такой «работы». А главное, кого решили обмануть? Наших детей! За все эти вопиющие нарушения должны понести ответственность те люди и те должностные лица, которые виноваты в этом!» — цитирует участников митинга газета «Номер один».

"В детский сад не попасть, виновата в этом власть», — написано на одном из плакатов, принесённых на митинг.

(сс) Katrina_S Детский сад

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по информации республиканских властей, в Бурятии в актуальной очереди на получение дошкольного образования по состоянию на июнь 2018 года состоят более 12 тысяч детей.

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О проблеме нехватки мест в детсадах в Бурятии в курсе федеральные власти. В конце июня состоялась беседа главы республики Алексея Цыденова с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. По итогам встречи премьер-министр поручил в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации третьей смены в школах Бурятии и очередей в детсады в регионе.

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Лесная катастрофа не за горами

С каждым годом в Бурятии всё больше потери леса. За 16 лет регион потерял более 2 млн га леса, это площадь 65 городов размером с Улан-Удэ. Такие данные на минувшей неделе, 2 августа, привёл «Информ Полис online».

Причина потери леса — вырубки и пожары. По данным МВД, в 2017 году выявлено 1157 незаконных рубок, за шесть месяцев 2018 года — 746. В прошлом году «чёрные лесорубы» нанесли бюджету Бурятии ущерб в размере почти 200 млн рублей.

Однако незаконная рубка влияет не только на экономическое положение Бурятии. Страдает и экология, в частности — озеро Байкал. Исчезновение зелёных насаждений по берегам рек, впадающих в Байкал, — одна из основных причин его обмеления.

«Байкал — великий и уязвимый»

Инженер-лесопатолог 1-й категории Центра защиты леса Виктор Антропов подчеркнул, что более 50% леса в Бурятии — это лиственница. А заготовка охватывает сосны по долинам рек.

«Массовые вырубки влияют на полноводность рек и, естественно, приводят к обмелению Байкала», — подтверждает Антропов.

Как сообщили ИА REGNUM в июле в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), с начала текущего года сотрудники лесной охраны выявили более 1500 нарушений, в том числе более 500 случаев незаконной рубки. С начала года возбуждено более 325 уголовных дел за незаконную заготовку древесины, и уже более 50 человек привлечены к реальной уголовной ответственности.

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Беспощадно уничтожают лес не только «чёрные» лесорубы, но и пожары.

Василий Поленов. Горелый лес. 1881

По данным РАЛХ, с начала пожароопасного сезона по состоянию на 31 июля 2018 года в Бурятии зарегистрировано 325 лесных пожаров на общей площади 24,2 тыс. га.

В регионе существует версия, что возгорания в лесах происходят не только из-за людской беспечности и гроз. Тайгу могут жечь нечистые на руку заготовители, чтобы затем продать лес, так как, по словам экспертов, по качеству горелая древесина ничем не отличается от обычной. Главное вовремя спилить и переработать дерево, чтобы от горелой коры не пострадало самое ценное — деловая часть ствола.

Аналогичные проблемы — в Иркутской области.

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«От варварских вырубок леса мелеет и умирает великое озеро Байкал. На протяжении шести лет масштабно горит сибирская тайга. Только в одной Иркутской области за 2015 год сгорело 522 тысячи га леса, вырубили 33 млн кубометров леса, и за 2016 год цифры не уменьшились. Реки в Сибири высыхают, уровень воды в озере Байкал понизился. На берегу озера вырубаются деревья и ведётся строительство. Озеро из-за этого заболачивается, и огромный источник пресной воды превращается в болото. Спасите наш лес и великое озеро Байкал», — говорится в петиции в защиту озера Байкал.