Воровали у воров: в иркутских лесах творится страшное

Иркутск, , 07:54 — REGNUM Пока в России, и в частности Барнауле, проводятся мероприятия Национального лесного форума, лидирующая среди регионов-лесорубов Иркутская область вновь отличилась громким скандалом. Наглядные доказательства того, как выкашивается лес Эхирит-Булагатского участкового лесничества, опубликовала на своей странице Facebook активист ОНФ Любовь Аликина.

«В лесу беспредел, черные лесорубы рубят повсюду. Вынуждены были вызвать полицию, пока ждали правоохранителей, стали очевидцами преступления местных жителей, которые воровали у воров. Черные лесорубы вырубили лес, складировали в штабеля, успели много вывезти, но в лесу еще остались бревна деловой древесины. Вот именно её и пилил местный житель из близлежащей деревни Кукунуты, затем, при помощи двух работников, загружал в свой грузовик», — пояснила Любовь Аликина.

По оценке общественников, только в 197-м квартале Эхирит-Булагатской дачи (район деревни Гаханы и Зурцагана) находятся сейчас несколько древесных штабелей высотой 15 метров (более 20 000 м3). Завидев людей, снимающих лесной выкос, рубщики не просто ретировались, но и стали вывозить дорогую технику — харвестеры, которые за сутки вырубают до 500 м3 леса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам многолетних наблюдений учёный-орнитолог Виталий Рябцев пришёл к выводу, что лесостепные территории Иркутской области из-за массовых вырубок и непотушенных пожаров превращаются в пустыню.

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В 2017 году на долю региона пришлось 16% от всей российской учтенной заготовки древесины. Лесозаготовители (как правило, граждане Китая) нанимают на работу местных жителей. Ценной считается только нижняя часть ствола. За кубометр такого первосортного пиловочника лесорубы получают около 40 долларов, а в Поднебесной его продают уже по цене не ниже пятисот долларов за кубометр.

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