В Бурятии «чёрного лесоруба» посадили в тюрьму на два года

Улан-Удэ, , 08:24 — REGNUM В Бурятии «чёрному лесорубу» из села Гурульба присудили реальное уголовное наказание. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 августа, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Уточняется, что в феврале 2018 года местные жители сообщили о рубке деревьев в Иволгинском лесничестве. В сотне метров от места рубки застрял автомобиль с груженой древесиной. Были задержаны четверо мужчин. Двое рубили деревья, остальные помогали вывозить древесину. Ущерб лесному фонду составил более 60 тысяч рублей.

Иволгинский районный суд признал «чёрных лесорубов» виновными. Одному из них суд назначил два года лишения свободы в колонии общего режима, учитывая уже имеющуюся непогашенную условную судимость за незаконную рубку. Второй участник являлся несовершеннолетним, ранее был не судим. Ему назначено наказание в виде 10 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год. Также они должны возместить ущерб, причинённый лесному фонду.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, лесные инспекторы в Бурятии выявляют случаи незаконной рубки практически ежедневно. По данным республиканского правительства, за шесть месяцев 2018 года в регионе выявили более 600 случаев незаконных рубок.

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В июле в лесах Бурятии начали устанавливать фотоловушки, с помощью которых специалисты будут ловить «чёрных лесорубов».

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