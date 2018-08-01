«Хочу в сад»: матери Улан-Удэ пообещали чиновникам не рожать детей

Улан-Удэ, , 12:07 — REGNUM В Улан-Удэ матери, чьи дети так и не получили путёвок в детские сады, пытаются всяческими способами привлечь внимание властей к своей проблеме. 11 июля они устроили флешмоб «Хочу в сад 03», а сегодня, 1 августа, стало известно, что жительницы столицы Бурятии «поклялись» комитету по образованию не рожать детей, чтобы не доставлять чиновникам неудобств.

«Мы, родители детей, не получивших путёвок по достижении трёх лет, торжественно клянёмся не рожать ребёнка с января по май, чтобы не создавать занятому комитету образования дополнительных хлопот», — говорится в видеоролике, выложенном в YouTube.

Также они «поклялись» ходить на работу с ребёнком до школы, чтобы «исправно пополнять» городскую казну, не требовать строительства детсадов, чтобы было место для новых торговых центров и многоэтажек, быть благодарными за группы кратковременного пребывания («За четыре часа в день ребёнок многому может научиться»), водить детей в частные детские сады, сесть на безбелковую диету и так далее.

Местные массмедиа предположили, что таким образом родители Улан-Удэ могли отреагировать на высказывание замминистра образования и науки Бурятии Валерия Позднякова. Как сообщает «Байкал-Daily», 30 июля чиновник пообещал сложить полномочия, если в августе не заработает новая система учёта очереди в детские сады города.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии проблема трёхсменного обучения в школах и очередей в детсады вышла на федеральный уровень. 27 июля эти вопросы на встрече обсудили глава региона Алексей Цыденов и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Итогом стало поручение Медведева в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации третьей смены в школах Бурятии и очередей в детсады.

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По данным правительства Бурятии, чтобы снять проблему нехватки мест в детсадах, региону необходимо построить дополнительно несколько десятков дошкольных учреждений различной проектной мощности. Общая стоимость мероприятий по строительству оценена в 9,7 млрд рублей.

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По состоянию на июнь 2018 года в Бурятии, по информации республиканского правительства, в общей очереди на получение дошкольного образования состояли более 26 тыс. детей в возрасте от двух месяцев до семи лет. В актуальной очереди — более 12 тысяч детей (дети, у которых желаемая дата зачисления в детский сад — 1 сентября 2017 года).

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