Спрингфилд, США, 7 ноября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Кандидат от Демпартии, экс-министр торговли США Пенни Прицкер победила на выборах губернатора штата Иллинойс. За нее проголосовали 54,5% избирателей. Действующего губернатора, представителя республиканцев Брюса Раунера поддержали 38,6% голосов.

К избирательным урнам пришли 4072 тысяч жителей штата, явка составила 32%. По итогам выборов, в конгрессе Иллинойс будут представлять пятеро республиканцев и 13 демократов. Таким образом, демократы «отвоевали» два места в конгрессе по сравнению с прошлыми выборами.

На текущее время в сенат избраны 11 представителей Республиканской партии США и 13 демократов, в конгресс прошли 162 республиканца и 131 демократ.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатором от штата Западная Вирджиния избран кандидат от Демократической партии США Джо Манчин. За него отдали свои голоса 49,5% избирателей.

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