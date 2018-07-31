Дворкович назвал причину резкого роста цен на бензин

Москва, , 07:36 — REGNUM Бензин в России весной 2018 года подорожал из-за смены правительства после выборов президента РФ в марте. Такое мнение высказал бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Читайте также: Правительство занялось ценами на бензин, но насколько эффективно?

Цена бензина может взлететь ещё выше

Он пояснил резкий рост цен на топливо «пересменкой в правительстве» и «отсутствием должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки».

"Если бы была чёткая работа (во время смены правительства в мае), чёткое управление ожиданиями, можно было бы просто распределить в гораздо более длительный промежуток времени этот накопленный потенциал, сгладить динамику цен», — приводит РБК комментарий бывшего вице-премьера.

При этом Дворкович уверен, что в настоящее время нет никаких поводов для резкого увеличения цен на бензин в России. Он допустил небольшие их колебания, заверив, что ситуация мониторится.

Ранее по теме: «Караул, грабят!»: в России растёт недовольство ценами на бензин

Почему Россию включили в список стран с самым дешёвым бензином

Как сообщало ИА REGNUM, цены на бензин в России резко взлетели в апреле — мае 2018 года. Это произошло на фоне ослабевшего рубля и возросшей мировой цены нефти. Тогда на многих АЗС был преодолён психологический рубеж — 40 рублей за литр бензина. При этом эксперты ещё с 2017 года предрекали дальнейший рост на бензин, в случае, если государство не осуществит комплекс мер по устранению диспаритета на рынке и не предпримет шагов для сокращения экспорта российских нефтепродуктов. Но поскольку регуляторы — Минтопэнерго и ФАС — не приняли никаких превентивных мер для стабилизации ситуации, цены взлетели.

Уже к концу мая цена на топливо вплотную приблизилась к отметке 50 рублей за литр. Только после этого российское правительство провело серию совещаний с руководителями крупнейших нефтяных компаний, по итогам которых и было принято решение о временном сдерживании розничных цен на бензин в обмен на некоторое снижение топливных акцизов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Когда закончится футбол»: цена бензина в России может вырасти до 50 рублей