В Петербурге снижается стоимость бензина, заявляет УФАС

Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Оптовые цены на бензин в среднем по рынку в Петербурге снижаются по сравнению с июнем 2018 года. Об этом заявил 2 августа заместитель главы регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Вячеслав Тукаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тукаев пояснил, что в середине июня за тонну 95-го и 92-го бензина нужно было отдать 58−59 тыс. рублей, за тонну дизельного топлива — 53 тыс. рублей.

«В настоящее время видим небольшое снижение. У нас дизельное топливо за тонну стоит 50 тыс. рублей, 92-й бензин — 52,1 тыс. рублей, 95-й бензин — 54,1 тыс. рублей. Так что мы за этой ситуацией тоже очень плотно и тесно следим», — сказал Тукаев.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод и о том, что и в рознице цены тоже стабилизировались, замечает начальник отдела экономической концентрации, финансовых рынков и торговли УФАС Кристина Иващенко.

«Мы все-таки добились того, что, по крайней мере, они уже не растут», — добавила Иващенко.

Антимонопольщики пояснили, что в УФАС есть отдел, который ежедневно проводит мониторинг цен на бензин. Все компании, включая «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть» и прочие, каждый день предоставляют данные о своей ценовой политике в управление, информацию анализируют и направляют в Москву. Раньше результаты мониторинга посылали в столицу ежемесячно или еженедельно, теперь же приходится делать это в каждодневном режиме.

«Это связано с тем, что произошло в мае — резкое повышение цен на нефтепродукты. Мы видим, почему это так происходит: перевес идет в пользу заграницы, проще продавать за рубеж», — сказал Вячеслав Тукаев.

В результате, внутренний российский рынок угасает, так как компании, которые не занимаются нефтедобычей и нефтепереработкой, несут убытки. «Мы это уже прекрасно заметили в нашем городе, некоторые заправки просто закрыты», — заметил Тукаев.

Так, в мае 2018 года в УФАС обратилась компания «Фаэтон — топливная сеть №1», она указала на признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны «Газпромнефть — Центр» и «Газпромнефть — Корпоративные продажи». В результате работы антимонопольщиков ценовую политику структур «Газпромнефти» удалось привести к экономически обоснованной в оптовом и розничном сегменте.

«Мы посылали запросы в «Газпромнефть», они нам в итоге ответили, что выровняли цены. «Фаэтон» отозвал свою жалобу, выровнялась ситуация», — заметил Тукаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня 2018 года бензин АИ-92 подорожал в Петербурге на 9,3%, АИ-95 — на 8,9%, дизельное топливо — на 10,6%.

«На автозаправочных станциях, где ведется наблюдение за изменением потребительских цен, стоимость одного литра бензина находилась в пределах: марки АИ-92 — от 40,20 до 42,49, марки АИ-95 — от 43,00 до 45,84 рублей, марки АИ-98 (100) — от 50,40 до 52,74 рублей», — подсчитали в Петростате, имея в виду показатели июня 2018 года.

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