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Росстат: Бензин в России за неделю подешевел на две копейки

Экономика

Снижение цен на бензин наблюдалось в 20 региональных центрах

Росстат: Бензин в России за неделю подешевел на две копейки
Mikhail Talisov
Одна копейка

Москва, 2 августа 2018, 17:06 — REGNUM  Средние потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 23 по 29 июля снизились на две копейки. Такие данные приводит 2 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В том числе бензин марки АИ-92 подешевел на две копейки, до 41,51 рубля за литр, бензин АИ-95 — на одну копейку, до 44,58 рубля за литр, бензин АИ-98 — на две копейки, до 49,82 рубля за литр.

Дизельное топливо за неделю подешевело на одну копейку — до 44,46 рубля за литр.

По данным Росстата, снижение цен на бензин наблюдалось в 20 центрах субъектов Российской Федерации. Наибольшие снижение зафиксировано в Назрани — на 1,9%, Севастополе — на 0,7%, Оренбурге и Симферополе — на 0,5%

В пяти региональных центрах цены на бензин выросли. Наибольшее подорожание зафиксировано в Ленинградской области и Магадане — на 0,4%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.

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