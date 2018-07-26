По поводу строительства сухопутного перехода Сахалин — материк ведутся нешуточные споры. Экономисты сомневаются, финансисты хмурятся, население дальневосточных регионов ужасается огромным затратам на стройку и переживает, что переход «аннулирует» все остальные социальные и промышленные проекты. А инженеры … удивляются: «как можно не понимать, что проект необходим?». Почему грандиозный проект был не нужен «вчера» и почему он жизненно важен сегодня рассказал в интервью ИА REGNUM заместитель генерального директора Дальневосточного НИИ морского флота, кандидат технических наук Евгений Новосельцев.

Строительство моста через р.Зею в Алексеевске. Общий вид. 1913

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Заместитель генерального директора Дальневосточного НИИ морского флота, кандидат технических наук, доцент Евгений Новосельцев — один из тех, кто принимает самое непосредственное участие в проработке проекта строительства сухопутного перехода Сахалин — материк. Ученый — инженер убежден: мост на Сахалин был не нужен «вчера», но он необходим сегодня. Новосельцев также обратил внимание на то, что неправильно рассматривать вопрос применительно только к Сахалинской области: этот мост необходим всему Дальнему Востоку.

Сегодня много спорят, много публикуется интервью экономистов, финансистов. От них чаще всего можно услышать скептические замечания по поводу этой стройки — «и дорого, и народа на Сахалине мало живет», и тому подобное. Но для того, чтобы понять необходимость этого строительства, нужно быть инженером, транспортником. Наш НИИ и я лично занимаемся проработкой этого вопроса с 2000-х годов. Я вам больше скажу: изначально, причем не так уж и давно, мы были против этого строительства. И аргументы приводили те же, что многие приводят сегодня: дорого, есть много других проектов, которые дадут большую отдачу, чем этот, и так далее. Но сегодня ситуация в транспортной системе на Дальнем Востоке России полностью поменялась. Если «вчера» ДФО не хватало портов, то сегодня макрорегиону не хватает железной дороги. И мы, и железнодорожники пришли к выводу, подчеркну, к выводу, основанному на расчётах, что нам на Дальнем Востоке необходим ещё один выход в океан.

Железнодорожный мост

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Конечно! Грузам тесно. Посмотрите: у нас же сегодня уголь перекрыл дорогу всем прочим грузам — металлу, лесу, контейнерам, другим. А эти грузы дают очень мощный эффект для экономики: за металлом стоят заводы, за лесом, поскольку у нас сегодня на экспорт идет преимущественно уже не круглое бревно, а пиломатериалы, стоят перерабатывающие мощности. И для этих грузов необходимо жизненное пространство, которого сегодня нет. При этом мы понимаем, что угольщики тоже останавливаться в своём развитии не намерены. Параллельно с вышеперечисленным строительство сухопутного перехода Сахалин — материк решает еще очень много задач: это и транспортная доступность Сахалина, оборонные вопросы, политические задачи и многое, многое другое. Я хочу особо подчеркнуть: рассматривать строительство моста Сахалин — материк сегодня категорически нельзя как отдельный сахалинский проект! Это важнейший проект для выхода всей транспортной системы Дальнего Востока на качественно новый уровень».

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Специалисты-железнодорожники подсчитали, что строительство мостового (тоннельного) перехода Сахалин — материк по стоимости вполне сопоставимо с затратами на расшивку всего полотна Дальневосточной железной дороги. То есть по стоимости эти проекты вполне сопоставимы, но сахалинский переход удобнее. И он даст Дальнему Востоку жизненно необходимый дополнительный выход в океан. Это только сегодня приходит это понимание. Потому что, повторю, еще не так давно проект даже не хотели рассматривать. Когда мы впервые приехали на Сахалин для защиты своего проекта, с нами даже встречаться не захотели в правительстве области. Потом, конечно, и встретились, и выслушали. Потому, опять же повторю, что ситуация в транспортной системе ДФО в корне поменялась. Технически еще спорят — мост или тоннель, но о том, что переход нужен, разногласий у инженеров, у транспортников уже нет».

Порты нужны всегда. Наш институт изначально предлагает по данному проекту не просто строительство дороги (моста). Эта дорога должна закончится мощным современным морским портом. Без порта дорога просто не имеет смысла. Свою позицию мы изложили в Минтрансе России и в ОАО РЖД. И она была воспринята очень позитивно — в этих ведомствах работают специалисты, которые понимают необходимость создания именно такого комплекса. Таким образом, проект нужен и важен — сегодня.

dniimf.ru Железнодорожные пути примыкающие к морскому порту

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Мечты — не моя профессия. Говорить об этом пока очень рано. У японцев есть мощный флот. Им пока этот проект не интересен. Хотя нельзя сказать, что японцы безразличны к этому проекту. Они его тоже обсуждают, но в первоочередных задачах он, разумеется, не значится. Специалисты Дальневосточного НИИ морского флота убеждены, что в первую очередь на Сахалине необходим хороший, мощный порт в Корсакове. Это даст развитие туризма, даст возможность перевозить те самые металл, лес, прочие грузы, которые сегодня потеснил уголь. А уж пассажиров, желающих проехать из европейской части страны через Сахалин в Японию, а также в обратном направлении, будет немало, я в том уверен. Значит, нужен хороший специализированный морской пассажирский терминал, способный принимать круизные лайнеры. У японцев есть интересная идея — насыпать искусственный остров в проливе Лаперуза, а уж оттуда либо построить мост, либо создать там мощный порт, пустить паромы. Тоже интересно, но это пока, повторю, на уровне идеи. Но в том, что в Корсакове необходим мощный современный морской терминал, у нас сомнений нет.

Думаю, людям стоит обратить внимание на то, что такой масштабный проект придаст огромный импульс экономике островного региона. Ведь такая стройка привлекает колоссальное количество так называемых связанных производств, вплоть до производства продуктов питания, строительных материалов, металла и прочего. Это строительство даст много новых рабочих мест, что тоже очень важно для Сахалина.

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Справка:

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству РФ проработать вопрос о строительстве мостового перехода Сахалин — материк.

О строительстве сухопутного перехода на остров в России говорят более 100 лет. Впервые идея возникла в виде дамбы еще в царской России, но проект был оставлен без движения. Строительство железнодорожного тоннеля было начато при Иосифе Сталине. Но после смерти генералиссимуса работавшие на строительстве тысячи заключенных были амнистированы и отправились по домам, а стройку свернули как не отвечавшую задачам народного хозяйства. В постсоветский период к идее вернулись вновь. Лоббировал проект экс-полпред президента в ДФО Виктор Ишаев. Но проект был отложен как слишком дорогой. Сейчас, похоже, идея, возраст которой перевалил за столетие, имеет все шансы осуществиться.

Max Shestera Паром «Сахалин-8» стоит на причале порта

По предварительным расчетам, предстоит проложить 585 километров железнодорожного полотна от железнодорожной ветки Селихино в Хабаровском крае до станции Ныш на Сахалине через самое узкое место в проливе Невельского.

По предварительной оценке, стоимость работ составит 540 млрд рублей. Но эта цифра приводилась в 2013 году, сегодня, с учетом инфляции, она существенно выросла.

Длина самого моста составит около шести километров.

Сухопутный переход Сахалин — материк обойдется в 3,5 раза дороже Крымского моста. Речь пока идет только о строительстве железной дороги, хотя в перспективе говорят и об автомобильной. Но это существенно удорожит и без того очень дорогой проект.

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