Мост на Сахалин: чиновники «за», сахалинцы «против», якутяне возмущены

Южно-Сахалинск, , 06:50 — REGNUM Жители Сахалина очень неоднозначно восприняли возможное начало строительства моста Сахалин — материк, которое глава региона Олег Кожемяко обсудил с президентом России Владимиром Путиным. В социальных сетях островного региона подавляющее число пользователей не просто не согласны с возможным строительством сухопутного перехода, но и выражают возмущение по поводу того, что грандиозная стройка навсегда оставит их регион в плачевном и полуразрушенном состоянии. Но у главы Сахалинской области есть свои аргументы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Соцсети Сахалина отреагировали на новость о том, что президент поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста. Напомним, депутаты областной думы Сахалина от имени своих избирателей, жителей Сахалина, обратились к главе государства с просьбой построить сухопутный переход. С этой же просьбой к Владимиру Путину обратился и глава региона Олег Кожемяко. И, казалось бы, если после массовых просьб населения высшая власть государства пошла навстречу, в социальных сетях острова должно царить ликование. Но Сахалин после важной новости демонстрирует сегодня прямо противоположные настроения:

«Люди, опомнитесь! Какой, к чёрту, мост?! Где он будет находиться? В самом узком месте между Сахалином и материком. Вам до него полдня ехать — по пылище и бездорожью! На его строительство будут потрачены колоссальные деньги из бюджета! А чем этот бюджет потом наполнят? Очередным повышением пенсионного возраста, НДС, всех мыслимых налогов, прочего?! Пусть лучше на намного меньшие деньги приобретут нормальные самолеты, построят достойные паромы да снизят тарифы на перевозку людей и грузов!».

«Просто очередное зарабатывание денег. Не нужен этот мост никому. Как только этот мост построят, сахалинцы сразу будут лишены льготных билетов на самолет. И в отпуск придется пилить до Москвы больше недели. А небольшая кучка чиновников заработает огромную кучу денег».

«Нам на Сахалине НПЗ нужен (нефтеперабатывающий завод, прим. ред) — острова без бензина месяцами сидят! А мост этот — только гибель природы и огромные затраты на содержание. А НПЗ — это развитие целых отраслей, смежных в том числе. Вот куда деньги надо вкладывать. А не в мост».

«Мост построят, и все местные уедут. И с кем тогда наши депутаты и чиновники останутся? С гражданами Центральной Азии?».

«Кто-нибудь донесет до Кожемяко, что так называемые «вековые мечты сахалинцев» о мосте — не более чем плод воспаленного воображения некоторых депутатов? Почему они выдают свои бредовые идеи за мнение всех жителей Сахалина?! С того момента, как остров Сахалин стал советским и до настоящего времени не построена дорога до Охи — места добычи нефти и газа! Регион не газифицирован! Если власти задумали этот, пока еще не просчитанный проект, то следует открыто признать, что в условиях падающей экономики они просто хотят поддержать хозяйственный оборот — строителей, производителей. Поскольку всем понятно, что этот мост — абсолютно неактуальный проект при наличии множества менее затратных, но куда более актуальных проблем Сахалинской области. Некоторые «управленцы» из числа местных «вождей» так и норовят вляпаться в историю, чтобы был повод сказать: «Это моя заслуга!». А зачем это нужно людям — никого не спросили», — пишут островитяне.

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Сахалинцы оставляют в социальных сетях сотни комментариев. Из них практически все выражают несогласие со строительством моста.

«Я против! Какой мост, когда всё, абсолютно всё убито?! Стоит выехать за пределы Южно-Сахалинска, начинается разруха. Ничего не работает! Сделайте нормальные порты, а не лгите в Москве, что причина неработающей экономики — в капризной погоде! Убили все порты — теперь им мост подавай! Порты дадут работу тысячам, а мост от силы паре десятков человек!».

Попытки найти положительные отзывы в другой социальной сети Сахалина также не увенчались успехом:

«Лучше бы губернатор рассказал президенту про бешеные цены на продукты, про реальные, а не дутые зарплаты, про вырубленный лес, про то, что сахалинцам уже давно не по карману морепродукты и рыба, про разруху. Эх…» — написали жители островного региона.

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Однако у губернатора Сахалина Олега Кожемяко — свои аргументы в пользу строительства моста. Напомним, глава региона убежден, что мост даст Сахалину совершенно иные возможности, в том числе возможность путешествовать не только самолетом, но и поездом и по автодорогам, особенно если говорить о бюджетниках, которые раз в два года имеют возможность ездить в отпуск за счет субъекта или предприятия. Убежден Олег Кожемяко и в том, что мост Сахалин — материк нужен вообще всем жителям России:

«Для нас это возможность более дешево завозить товары на остров, это вопросы развития строительной отрасли, сельского хозяйства. Это и вопросы погодных условий, когда у нас скапливается по 300−400 вагонов из-за шторма. Этот вопрос имеет и огромное значение с точки зрения удешевления товаров, работ и услуг, стоимости жилья. А это уже новый уровень качества жизни», — сказал Олег Кожемяко.

Еще один важнейший, по мнению главы региона, момент — дать сахалинцам возможность перестать чувствовать себя оторванными от России. К тому же строительство моста позволит снизить нагрузку на порты, многие из которых (если не все, прим. ред) нуждаются в реконструкции. Островной глава также убежден, что мост материк — Сахалин откроет для России, в частности для Дальнего Востока, выход в АТР, даст возможность грузовых транзитов как в сторону АТР, так и со стороны АТР в Европейскую часть России и Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году господин Кожемяко придерживался диаметрально противоположного мнения по поводу строительства моста:

«Стоимость проекта превышает годовой бюджет Сахалинской области (речь тогда шла о бюджете Сахалине до перераспределения нефтегазовых доходов в пользу федерального центра, бездефицитном, прим. ред.). Готовы ли мы отказаться от нового жилья, дорог, новых больниц, школ, стадионов, то есть от того, чем люди пользуются ежедневно?» — говорил в 2015 году губернатор Сахалина.

Сейчас его мнение поменялось.

Среди простых жителей островного региона единого мнения тоже нет. Но в последнее время, если судить по социальным сетям, мнение островитян склоняется в сторону, противоположную от строительства моста. Причина может быть в том, что люди стали жить хуже и беднее, Сахалин всё так же нуждается в новых дорогах, нормальных больницах, особенно если речь идет о провинции. Поэтому, наверное, сахалинцы так опасаются того, что грандиозная стройка лишит их последней надежды на просто человеческую жизнь.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ проработать вопрос строительства моста Сахалин — материк. Также обсуждается вопрос строительства моста Сахалин — японский остров Хоккайдо. У обоих проектов очень много как сторонников, так и противников.

В числе противников строительства моста материк — Сахалин — жители Якутии. Строительство жизненно важного моста через реку Лена откладывалось уже несколько раз. Теперь якутяне считают, что их мост никогда не будет построен: строительство моста на Сахалине, только по предварительным оценкам, обойдется в 3,5 раза дороже, чем Крымского.

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