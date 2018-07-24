Правительству РФ поручено проработать вопрос строительства моста на Сахалин

Москва, , 14:58 — REGNUM Вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком, который обсуждается на протяжении десятилетий, возможно, будет решён. Проработать эту тему президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ. Об этом глава российского государства заявил в ходе сегодняшней рабочей встречи в Кремле с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

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«Понимаю этот вопрос и с точки зрения справедливости для сахалинцев, имея в виду, что часть средств изымается в Фонд развития Дальнего Востока. Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим, — сказал российский лидер. — Хочется очень помочь, надо посмотреть экономику. Хорошо?»

Ранее с просьбой о поддержке этого проекта к главе государства обращались депутаты регионального законодательного собрания. Сегодня, 24 июля, этот вопрос на встрече с президентом РФ вновь поднял глава Сахалинской области.

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«Считаем, что это хорошее дело, и мы его поддержим (проект по строительству мостового перехода на материк — прим. ИА REGNUM ). Конечно, хотелось бы по этому поводу знать Ваше мнение и [получить] Вашу поддержку», — сказал Кожемяко, обращаясь к Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости строительства сухопутного перехода Сахалин — материк спорят более ста лет. Впервые предложение поступило ещё в царской России, но было оставлено без движения. Пытался построить тоннель Сахалин — материк Иосиф Сталин, но после его смерти строительство свернули. В постсоветской России к вопросу строительства моста возвращались дважды. Сегодня об этом говорят опять.

Власти Сахалина убеждены в необходимости реализации проекта. По предварительным подсчётам, объект будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского.

Отметим, что строительство моста на Сахалин является частью путепровода на японский остров Хоккайдо.

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