Глава Сахалинской области назвал выгоды от строительства моста на остров

Южно-Сахалинск, , 02:40 — REGNUM Постройка моста на Сахалин принесет региону массу выгод, заявил глава региона Олег Кожемяко в интервью Russia Today.

Комментируя поручение российского президента Владимира Путина о строительстве моста, губернатор Сахалинской области пояснил, что без такого сообщения с материком у жителей региона много проблем: например, вынужденная наценка на ввозимые товары.

О новом мосте он сказал:

«Это возможность сахалинцам помимо авиасообщения иметь автомобильное, железнодорожное. Это другой уровень путешествий, другие возможности, с учётом того, что жители Сахалина, особенно работники бюджетной сферы, имеют возможность раз в два года выезжать на материк за счёт средств субъекта или предприятия, у нас в летние месяцы напряжённая ситуация с билетами».

Глава региона отметил, что новые возможности это даст и транспортникам. Неминуем также прогресс в развитии Хабаровского края, по которому пройдёт железная и автомобильная дороги. Удастся расширить Байкало-Амурскую магистраль.

«Это мега-проект, который нужен нашему региону, Дальнему Востоку, стране», — сказал Кожемяко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля Путин встретился с Кожемяко в Кремле и заявил, что поручил правительству проработать вопрос возведения моста между Сахалином и материком.

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