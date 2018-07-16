Прошедшая неделя в Татарии была богата на скандальные события — банкротом признали бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина, а экс-главу банка-банкрота «Спурт» Евгению Даутову поместили под арест, правда, домашний. А вот в отношении бывшей главы федерации профсоюзов Татьяны Водопьяновой, наоборот, прекратили производство по уголовному делу в связи с ее деятельным раскаянием и полным возмещением ущерба.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

У компании-участника ювелирной выставки в Казани украли чемодан с бриллиантами на 100 млн рублей, а в соседних Набережных Челнах — громкое ЧП. Группа подростков избила мужчину, который сделал им замечание, чтобы те не мусорили на улице. Избитый умер, дело взято на контроль Следственным комитетом.

Отличился на прошедшей неделе и глава региона Рустам Минниханов. Во время визита в Калининград и общения с президентом РФ Владимиром Путиным он попросил разрешить продавать пиво на стадионах, объяснив это заботой о православных, добавив, что ему «стыдно говорить как мусульманину про пиво». Минниханов также поблагодарил президента за поддержку при проведении мундиаля и рассказал об использовании наследия Универсиады-2013 в регионе, добавив, что удалось за эти годы привлечь в эту инфраструктуру порядка 500 млн рублей частных инвестиций. Поговаривают, что ушедшего в отпуск с 23 июля Минниханова пригласил на рыбалку Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

В Москве глава Татарии провел заседание Общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда», предложив изучить опыт московского парка «Зарядье» и использовать его для создания общественных пространств в республике.

С главой региона на прошлой неделе связан и один скандал — бывший набережночелнинский депутат попросил генпрокурора России привлечь к ответственности Рустама Минниханова за непереименование должности.

Языковой вопрос снова был в информационной повестке региона, но в этот раз в связи с предстоящим вторым чтением Госдумой законопроекта о национальных языках. Но при этом обсуждение больше напоминает шептание отдельных групп по углам, чем чётко выверенную единую позицию региона. Некая группа экспертов из Татарии настаивает, чтобы ко второму чтению были учтены их поправки, среди которых исключение добровольной основы для государственных языков республик, а также формулировки, что изучение языков республик «не может осуществляться в ущерб преподаванию» русского. Последнее они обосновали тем, что в законе нет термина «ущерб преподаванию». Не согласны авторы документа и с тем, что родные языки должны преподаваться «в пределах возможностей, предоставляемых системой образования».

А на форуме религиозных деятелей Рустам Минниханов очень дипломатично обошёл тему изучения татарского языка. Он заявил имамам, что они «должны быть едины в языковом вопросе», а «проблемы сохранения языка, традиций сегодня решаем через религию». Он также добавил, что помимо языка его беспокоит то, что «сейчас половина семей распадается в течение пяти лет». Тут же он поправился, что «в семьях, живущих по канонам ислама, это очень редкое явление» и «надо опираться на каноны ислама».

А Всемирный конгресс татар, внеочередной съезд которого прошёл на прошедшей неделе, языковому вопросу внимания уделил по минимуму. Председатель «Милли шура» Василь Шайхразиев заявил, что «после того как закон будет принят, мы соберемся и составим большую программу с пояснением, как можно отныне преподавать татарский язык».

Несколько важных встреч состоялось у руководства республики на прошлой неделе. Гарантийный фонд РТ подписал с представителями ВТБ соглашение о расширении сотрудничества в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Это особенно актуально в свете развития сферы самозанятости, встреча с представителями которой у Рустама Минниханова прошла на днях. На ней он заявил, что для данной категории населения следует ввести налог 3%, попытался убедить самозанятых в том, что государству важно не заработать деньги на них, а «упорядочить систему», и предостерег, что не стоит «рисковать и какие-то неприятности иметь с властью».

Selfcreation.ru Налог

На правительственном совещании подвели итоги исполнения консолидированного бюджета Татарии за первое полугодие 2018 года, заявив, что регион в федеральный бюджет перечислил 233,7 млрд рублей против 172,6 млрд рублей за такой же период 2017 года. А вот районы республики получили порцию критики за снижение платежей по налогам — «недорабатываем просто».

В списке претендентов на мандат депутата Госсовета РТ первые потери — коммунисту, депутату думы Казани Алексею Серову отказали в регистрации как кандидату, что позволило казанским СМИ сделать выводы об устранении основного претендента. Теперь высокие шансы на победу дают самовыдвиженцу, главе благотворительного фонда «День добрых дел», который сотрудничает с мэрией Казани, Рустему Хасанову, и вроде бы его поддержат власти, так как единороссы на этих выборах не выставляют своего кандидата. А экоактивист, самовыдвиженец Юлия Файзрахманова не смогла собрать нужное количество подписей и также не сможет принять участие в выборной кампании.

Замминистра Минкомсвязи РФ Сергей Калугин обсудил с главой Татарии вопросы реализации программы «Цифровое здравоохранение», а на полях Moscow Urban Forum состоялась встреча с министром муниципалитета и окружающей среды Катара Мохаммедом бин Абдуллой аль Румаихи. Чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Нго Дык Ман предложил Татарии укреплять двустороннее сотрудничество с провинциями Вьетнама, выбрав наиболее перспективные направления для совместной работы — туризм и сельское хозяйство.

Минниханов попросил у Путина за пиво и собрался на рыбалку

Следом за Владимиром Путиным в Калининград для обсуждения итогов ЧМ-2018 прилетел и Рустам Минниханов. Выступление главы Татарии на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018» изначально было чинным и по делу. Он поблагодарил президента РФ за поддержку в проведении ЧМ-2018.

Хочу еще раз поблагодарить лично вас, уважаемый Владимир Владимирович, Правительство страны за оказанное доверие и поддержку при организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу в городе Казани», — обратился Минниханов к главе государства.

После этого он рассказал, что республику в ходе мундиаля посетили около 300 тыс. туристов, из которых 60% — иностранцы. Суммарный экономический эффект от ЧМ-2018 превысил 11 млрд рублей.

Уделил Минниханов внимание и наследию спортивной инфраструктуры после завершения крупных мероприятий. В частности после Универсиады-2013 в регионе остались 49 спортивных объектов. Он отметил, что все они «активно используются и имеют высокую востребованность у жителей Казани», как и главный объект наследия — стадион «Казань-Арена» на 45 тысяч мест.

Учитывая, что данный объект уникальный, мы подобрали команду молодых креативных менеджеров, поставили им задачу привлечь инвесторов и сделать объект доступным для всех. Сегодня стадион стал центром семейного отдыха. Футбольные матчи премьер-лиги занимают 15 дней в году. Задача для такого объекта — работать ежедневно. За четыре года объём привлечённых частных инвестиций составил порядка 500 млн рублей», — уточнил он.

Andsemar Стадион «Казань Арена»

После этого Рустам Минниханов почему-то Владимиру Путину предложил разрешить продажу пива на стадионах и во время регулярных матчей, уточнив, что Казань на продаже пива во время матчей заработала 89 млн рублей.

Никаких эксцессов, никаких проблем. Просил бы посмотреть… Во-первых, все-таки мужчина любит пиво, а во-вторых, все-таки продукт…» — заявил он.

На это Владимир Путин отметил, что не все пьют пиво, «в Татарстане, может, больше любят».

Минниханов стушевался и добавил: «Мне, конечно, стыдно говорить как мусульманину про пиво, но я забочусь о наших братьях, православных…».

В свою очередь, глава государства сказал, что «раз мусульмане просят, посмотрим».

23 июля 2018 года глава Татарии ушёл в отпуск, где пробудет до 5 августа. Казанские СМИ пишут, что «на сей раз он, по некоторым данным, не планирует покидать Россию, а собирается отправиться на рыбалку».

Поговаривают даже, что, возможно, глава республики на этот раз составит компанию президенту РФ Владимиру Путину, который, как известно, любит поймать щуку в местах, где не ступала нога человека», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Пойманная щука

Не обошлось на прошлой неделе и без неприятностей для главы региона. Опальный экс-депутат из Набережных Челнов Сергей Яковлев снова вернулся к наименованию его должности, и потребовал у генпрокурора РФ привлечь Минниханова к ответу за то, что не переименовал её.

В ответ мною были получены два письма от заместителя прокурора РТ Долгова М. Ш. и прокурора РТ Нафикова И. С. В обоих ответах не приводится оснований для неисполнения закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным 4 февраля 2015 года. Закон давал срок на принятие Госсоветом РТ необходимых процедур для переименования должности президента РТ», — пишет Яковлев в своём обращении, которое цитирует издание Idel.Реалии.

Экс-депутат добавляет, что полномочия на переименование были не только у Госсовета, но и у самого главы, но «мы имеем злостное и прямое, а самое главное — публичное неисполнение закона». Привлечь к ответственности он просил не только Рустама Минниханова, но и спикера Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, председателя комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакира Ягудина.

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Встречи недели

16 июля Казань посетил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Калугин. На встрече с главой региона Рустамом Миннихановым они обсудили вопросы реализации программы «Цифровое здравоохранение». Эта встреча стала продолжением мартовского обсуждения Калугина с министром здравоохранения РТ Маратом Садыковым, на которой стороны оценивали перспективы участия республики как пилота в проекте «Цифровое здравоохранение». Подробности июльской встречи не сообщались.

Помимо Калугина на прошедшей неделе Казань посетил заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников. Темой встречи с руководством региона стало взаимодействие в части поддержки местных предприятий и финансирования значимых республиканских проектов. ВТБ даже подписал соответствующее соглашение с Гарантийным фондом РТ. В рамках этого документа в регионе будет реализован проект «Единый кредитный центр», который позволит повысить доступность ресурсов для предпринимателей и сократит срок предоставления кредитов.

Татарстан заслуженно считается одним из экономически развитых и устойчивых регионов нашей страны с мощным потенциалом развития. Доля только малого бизнеса в ВРП Татарстана составляет более 25%. ВТБ работает здесь с 2002 года и является одним из ключевых финансовых партнеров региона. Сегодня поддержкой банка пользуются более 12 тысяч предприятий республики», — отметил Денис Бортников.

Vtb.ru Денис Бортников

Столицу Татарии также в минувшие дни посетил чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в РФ Нго Дык Ман. Он предложил активно развивать межрегиональные связи между республикой и провинциями Вьетнама. В числе наиболее перспективных направлений для совместной работы высокий гость обозначил сферы туризма и сельского хозяйства.

А на полях Moscow Urban Forum Рустам Минниханов встретился с министром муниципалитета и окружающей среды Катара Мохаммедом бин Абдуллой Аль Румаихи. Известно, что стороны обсуждали развитие современных общественных пространств, обменялись мнениями по темам мировой урбанистики, масштабных городских трансформаций последних десятилетий. В рамках визита в Москву Минниханов посетил парк «Зарядье» и заявил, что необходимо изучить этот опыт «для дальнейшего использования в городах республики — в рамках создания общественных пространств, парков и площадок для отдыха».

В Москве глава Татарии как глава Общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда» провел очередное заседание.

Рустам Минниханов, открывая мероприятие, отметил, что проект «стал новой успешной формой взаимодействия граждан и власти по повышению общей безопасности и комфорта, в полной мере отвечает актуальным запросам общества».

Проект партии не только способствует реализации задачи благоустройства, но и решает важную общественно-политическую задачу по формированию активного гражданского общества», — заявил он.

Экономический ракурс недели

В сфере экономики произошло несколько важных событий. Самым главным из них можно, пожалуй, назвать встречу с самозанятыми жителями, которые должны стать участниками эксперимента, так как Татария выбрана пилотным регионом для внедрения налоговых сборов для них. Федеральная налоговая служба разработала проект мобильного приложения, позволяющего этой категории граждан дистанционно регистрироваться в ведомстве и осуществлять платежи без сдачи какой-либо отчетности.

19 июля Рустам Минниханов провел встречу с самозанятыми предпринимателями. Он заявил, что задача власти — упорядочить систему, а не заработать денег на них.

Нужно понимать, что все мы живем в рамках закона. Вы молодцы, содержите себя и свои семьи. Но есть и определенные обязательства. Время идет, настанет время задуматься о пенсии. Самое главное — вы законопослушные граждане. Зачем вам рисковать и какие-то неприятности иметь с властью?» — обратился он к участникам встречи.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

Минниханов предложил собравшимся выдвигать по проекту свои предложения и добавил, что статус пилотного региона «позволит руководству республики максимально учесть интересы самих граждан».

Мы хотим услышать ваши подходы. В рамках программы нам необходимо правильно сформулировать наши задачи и исключить те или иные риски, с которыми вы можете столкнуться», — резюмировал он и заявил, что с его точки зрения, налог для самозанятых не должен быть высоким и его следует начинать с 3%.

Следующим важным для сферы экономики мероприятием стало совещание, где подвели итоги исполнения консолидированного бюджета Татарии за первое полугодие 2018 года. Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин отметил, что в консолидированный бюджет республики поступило 114,5 млрд рублей, что выше чем за такой же период 2017 года, когда поступило 109 млрд рублей. В федеральный бюджет из региона ушло 233,7 млрд рублей против 172,6 млрд рублей в 2017 году.

Отметил он и рост поступлений налога на прибыль в бюджет республики — 49,1 млрд рублей против 44,9 млрд рублей, прирост составил 9,4%. Ещё одно положительное явление — сократилась бюджетная задолженность в консолидированный бюджет — с 8,5 млрд до 7,8 млрд рублей, или на 8,3%.

За отчетный период из них 562 организации обеспечили рост налога на 11,9 млрд рублей, 489 организаций снизили платежи на 9,8 млрд рублей. Поступления от крупных налогоплательщиков по сравнению с прошлым годом выросли на 4,9 млрд рублей и составили 32,5 млрд рублей. При этом 13 крупных предприятий и малые нефтяные компании дали положительный результат на сумму 8,2 млрд рублей, а 15 предприятий снизили платежи на 3,3 млрд рублей. Кроме того, информация крупных компаний свидетельствует о том, что по ряду из них продолжится снижение поступлений налога в третьем квартале к аналогичному периоду прошлого года», — заявил в своём выступлении министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Янович Черкасский. 1988. СССР Сундуки

В заключительном слове по итогам совещания глава Татарии напомнил о необходимости провести анализ причин снижения поступлений налога на прибыль по тем предприятиям, что в первом полугодии допустили это явление.

Здесь еще возникает и вопрос потенциальной убыточности. Эти предприятия могут оказаться потом банкротами, это также проблема для нас», — отметил он.

Перед главами районов между тем поставлена задача по собираемости налога на доходы физических лиц. Так Верхнеуслонский, Кукморский районы, Буинск, Агрыз, Сарманово и город Казань не достигли плановых показателей в первом полугодии. Также допущен спад платежей по земельному налогу.

Мы недорабатываем. Надо разобраться с этой ситуацией», — заявил он, добавив, что в сфере расходования средств надо избегать освоения средств к концу года. — Суматоха, срочное расходование денег в конце года — ничем хорошим это не кончается».

Напомним, после последних поправок общий объем бюджета Татарии на 2018 год имеет следующие параметры: доходы — 225 012,3 млн рублей, расходы — 243 662 млн рублей, дефицит — 18 649,7 млн рублей.

Конгресс татар и языковой вопрос

Достаточно оперативно прошёл внеочередной съезд Всемирного конгресса татар с 19 по 22 июля. При этом само заседание провели за час, всё остальное время заняла культурная программа.

Нынешний внеочередной съезд ВКТ стал во всех смыслах историческим — как по своему содержанию, так и по времени работы: начавшись в пять часов вечера, он продлился всего один час! Открывая пленарное заседание, председатель «Милли шура» Василь Шайхразиев поведал, что в работе съезда принимают участие 207 делегатов из 60 регионов РФ и 25 стран», — пишет издание «Бизнес-онлайн».

Отметим, Шайхразиев снова был избран председателем национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар, а также был принят новый устав.

Некоторое внимание выступающие уделили и языковому вопросу, а точнее законопроекту об изучении родных языков народов России и государственных языков национальных республик, прошедшему первое чтение в Госдуме. Так, Василь Шайхразиев напомнил, что ранее «конгресс принял обращение, сказал свое слово и донес его до депутатов», как и Госсовет РТ.

В президиуме должен был быть Ильдар Гильмутдинов (депутат Госдумы от Татарии — прим. ИА REGNUM), но он сейчас в Москве с более важной миссией — отстаивание позиций татарского языка. Буквально полчаса назад он передал мне проект закона о языках, он все время с нами на связи, доводит наши пожелания до руководства страны. Поэтому мы думаем, что после того как закон будет принят, мы соберемся и составим большую программу с пояснением, как можно отныне преподавать татарский язык. Потому что наша главная задача — сохранение татарского народа, а народ сохранится только тогда, когда сохранит свой язык и веру», — резюмировал Шайхразиев.

Надпись на двух государственных языках РТ в Казанском метрополитене

Своё слово по этому вопросу сказал и глава аппарата руководителя региона Асгат Сафаров, который уточнил, чтовнесенные от республики поправки в законопроект о родных языках были приняты.

На вчерашнем комитете все наши предложения были одобрены, и мы думаем, что будет по-нашему: и государственный язык, и родной язык должны остаться в обязательной части учебной программы. По крайней мере, так должно быть, мы на это надеемся», — добавил он.

Напомним, законопроект об изучении родных языков предполагает поправки в закон «Об образовании», которые уточняют, что преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка РФ, а право на изучение родного языка из числа языков народов РФ реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).

Ко второму чтению в частности предлагались поправки о создании Фонда поддержки родных языков, добровольный характер выбора родного языка родителями или официальными представителями ребенка.

Группа экспертов и ученых из Татарии на конференции «Принципы преподавания родных языков и государственных языков республик РФ», прошедшей в Институте истории Академии наук РТ, выработала ряд предложений.

Ученые предложили исключить из проекта «добровольную основу» изучения государственных языков республик. Они указали, что «возможность устанавливать свои государственные языки» республикам представлена Конституцией РФ, преподавание их в обязательном порядке подтверждено решением Конституционного суда в 2004 году. Ученые также против формулировки, что изучение языков республик «не может осуществляться в ущерб преподаванию» русского, поскольку «понятие «ущерб преподаванию» законом не определено». Также эксперты не согласны с тем, что родные языки должны преподаваться «в пределах возможностей, предоставляемых системой образования». Они считают, что «система образования должна обеспечивать образовательные потребности не только одного богоизбранного народа, а всех народов РФ». Не согласны эксперты и с тем, что выбор языка изучения и изучаемого родного языка должен осуществляться по заявлению родителей. По их мнению, «выбор языка обучения осуществляется», когда родители выбирают школу для ребенка», — рассказывает «Коммерсантъ» о предлагаемых поправках.

Предложения были направлены депутатам Госдумы и председателям профильных комитетов, но ответа от них пока не было.

Депутат Госдумы от региона Александр Сидякин в комментариях изданию между тем уточнил, что главная задача — это «добиться компромисса того, в какой части родной язык будет, поскольку были опасения, что он уйдет из обязательной части». Он также уточнил, что «родной язык остается в обязательной части учебного плана», но в это же время был сделан уход «от термина «добровольный» к термину «свободное изучение языков»». И выбирать родной язык за школьника будет его законный представитель.

Съезд мусульман

На прошлой неделе мусульманские религиозные деятели собрались в Болгаре на ежегодный традиционный съезд «Изге Болгар жыены», посвященный годовщине добровольного принятия ислама Волжской Булгарией. На пленарной сессии мероприятия выступил и Рустам Минниханов, который заявил, что «татарские религиозные деятели вносят большой вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия в стране».

Сегодня религия способствует сохранению родного языка, наших национальных традиций и культуры. Но если в Татарстане эта работа проводится более масштабно, то в других регионах данная задача стоит перед мечетями. Поэтому мы опираемся на вас в этих вопросах и в дальнейшем будем тесно взаимодействовать», — отметил он, обращаясь к делегатам, и добавил, что «сохранить религию помогают три вещи — это родной язык, национальная одежда и национальные обычаи» и «мы должны быть едины в языковом вопросе!»

Мусульмане. Намаз

Глава республики также добавил, что его тревожит растущее количество разводов и предложил духовным деятелям вести просветительскую работу среди молодых семей.

Еще одно беспокоит — сейчас половина семей распадается в течение пяти лет. Но в семьях, живущих по канонам ислама, это очень редкое явление. Надо опираться на каноны ислама», — сказал Минниханов.

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Игра на выбывание: выборы в Госсовет

18 июля 2018 года истёк срок, когда кандидаты-самовыдвиженцы на довыборы в Госсовет Татарии, могут предоставить в Центризбирком РТ подписные листы.

Напомним, мандат, который перераспределят на выборах 2 сентября 2018 года, стал вакантен после того, как Марат Садыков был назначен министром здравоохранения Татаии.

Заявления на участие подали семеро, но одному из претендентов — коммунисту Алексею Серову, который является депутатом думы Казани, в регистрации уже отказано. Это решение КПРФ планирует обжаловать. Серова называли одним из потенциальных победителей этой гонки, а отказ комиссия обосновала несоблюдением требований к выдвижению кандидата, а точнее отсутствием уведомления со стороны партии в адрес территориальной избирательной комиссии о проведении мероприятия по выдвижению своего кандидата.

Эксперты считают, что выборы без коммуниста станут «неинтересными»: «дорога открыта» самовыдвиженцу Рустему Хасанову, которого, как предполагается, поддержат власти ввиду отсутствия кандидата «Единой России», — пишет «Коммерсантъ».

В списке подавших документы помимо Хасанова и Серова, — экоактивист Юлия Файзрахманова (самовыдвиженец), бизнесмен из Чистополя Василий Новиков (выдвинут партией «Коммунисты России»), депутат одного из сельских поселений Татарии Ильнар Сираев (от партии «Справедливая Россия») и кандидат от ЛДПР — помощник депутата Госдумы РФ Михаила Дегтярева, работник Минюста РТ Марсель Габдрахманов. Последнего также называют среди возможных реальных претендентов на мандат Садыкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Единая Россия» своих кандидатов на этих выборах не выставляла, а в комментариях казанским СМИ представители партии объясняли это желанием «расширить субъекты политического процесса» в парламенте.

По данным экспертов, опрошенных «Коммерсантом», самовыдвиженец Хасанов, который возглавляет благотворительный фонд «День добрых дел», сотрудничающий с мэрией Казани, одна из возможных кандидатур для поддержки единороссами. Другие же источники считают, что поддержку окажут Габдрахманову, который работал «на руководящих должностях в аппарате МВД РТ с 1992 по 1997 год».

К слову, Хасанов подписи сдал вовремя, чего не скажешь о Юлии Файзрахмановой. Официально в регистрации ей пока не отказали, но ходят слухи, что собрать нужные чуть более 1,5 тыс. подписей она не смогла и в выборах, соответственно, участвовать не будет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы депутата Государственного совета РТ пройдут по Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8. Он включает в себя часть Ново-Савиновского района Казани, численность избирателей — 52 357 человек.

Экс-банкиры: Мусин и Даутова

Изменения произошли и в судьбе бывших председателей правления сразу двух банков — Роберта Мусина («Татфондбанк») и Евгении Даутовой («Спурт»).

Мусин, который является фигурантом уголовных дел на более чем 20 эпизодов, где ущерб давно превысил 50 млрд рублей, помимо этого является ответчиком по делу о личном банкротстве. Сумма заявленных требований по нему превысила 1,5 млрд рублей, но в реестр включены лишь 0,5 млрд рублей. Основной кредитор — сам ТФБ, чей конкурсный управляющий и инициировал иск, заявив изначально претензии на сумму чуть более 16 млн рублей. У самого ТФБ на сегодня в реестре более 18 тыс. кредиторов, которым он задолжал свыше 156 млрд рублей, поэтому конкурсный управляющий ведёт активную работу по взысканию долгов. Мусин помимо того, что был руководителем банка, является его же должником.

По ходатайству кредиторов бывшего банкира от процедуры реструктуризации задолженности решено перейти к реализации принадлежащего ему имущества и объявить Роберта Мусина банкротом. Процедура продлится до 25 декабря 2018 года.

Теперь даже собственными банковскими картами Мусин не сможет распоряжаться, минуя финансового управляющего, которым назначена Елена Рогожкина. В ближайшее время начнётся установление полного списка имущества, счетов экс-главы ТФБ. А ранее в рамках банкротного дела были наложены ограничения на отчуждение автопарка, который принадлежит фирмам, где Роберт Мусин — единственный участник. В списке автомобилей — Porsche Cayenne GTS, BMW и Mercedes-Benz.

Михаил Нестеров. Домашний арест, 1883

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Дела Евгении Даутовой — бывшего председателя правления банка «Спурт», который лишился лицензии в июле 2017 года, а обанкрочен осенью того же года, обстоят ещё хуже. 20 июля Приволжский районный суд Казани по ходатайству следователя, в рамках возбуждённых в отношении неё уголовных дел, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Он продлится до 6 октября 2018 года.

Напомним, ей вменяется фальсификация отчётности банка, а также злоупотребление полномочиями при выдаче кредитов на сумму 119 млн и 120 млн рублей и присвоение (растрата) средств в особо крупном размере. Ущерб по этим делам оценивается в несколько миллиардов рублей.

Речь о кредитовании предприятий, подконтрольных руководству «Спурта», — ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) и АО «КЗСК-Силикон», а также ряда «технических» компаний, связанных с «неформальной группой КЗСК». В 2015—2016 годах эти организации «прямо или косвенно» получили на финансирование «силиконовых» инвестпроектов ссуды на 2,8 млрд рублей. А проблемы КЗСК с этими проектами по цепочке ударили по всем экономически связанным компаниям и банку», — пишет «Реальное время».

На сегодня КЗСК находится под наблюдением, но его планируется спасать как стратегическое предприятие России, а вот АО «КЗСК-Силикон» попал под конкурсное производство, а его долги только по кредитам ВЭБа — уже более 7 млрд рублей.

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Дело экс-лидера профсоюзов

В уголовном деле по коммерческому подкупу, где главный фигурант — бывший председатель Федерации профсоюзов Татарии 63-летняя Татьяна Водопьянова, произошли неожиданные изменения. Само дело до суда, похоже, так и не дойдет. Производство по нему было прекращено, так как Водопьянова деятельно раскаялась и возместила весь ущерб.

Напомним, в конце марта 2018 года в отношении тогда еще действующего руководителя федерации Водопьяновой возбудили уголовное дело по п. «б», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере»). Ей вменялось, что она принудила руководство санатория федерации страховать её жизнь, а по договору страховая премия выплачивалась ей. За весь период, начиная с 2009 года, по данным следствия, «накопилось» почти 3 млн рублей.

janeb13 Взятка

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20 июля истек срок домашнего ареста Водопьяновой, но следователи не стали подавать ходатайство о продлении, а было вынесено постановление о прекращении дела в связи с ее деятельным раскаянием и возмещением ущерба, который составил более 4,25 млн рублей. Официально о прекращении дела не сообщается, казанские СМИ ссылаются на собственные источники в правоохранительных органах.

Ранее Водопьянова возместила ущерб трем профсоюзным санаториям на общую сумму 4 млн 250 тысяч 800 рублей, а ее итоговое обвинение по 12 эпизодам переквалифицировали с 204-й на 201-ю статью Уголовного кодекса РФ, посчитав совершенные действия не получением незаконных вознаграждений, а злоупотреблением полномочиями», — пишет издание «Реальное время».

Летом 2018 года Водопьянова ушла в досрочную отставку с поста, объяснив её выходом на пенсию.

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Кража бриллиантов

Участие в ювелирной выставке для одной из компаний России закончилось неприятностями. У якутских ювелиров был украден чемодан с бриллиантами на сумму 100 млн рублей.

Когда выставка завершилась, менеджер попросил сотрудников частной охранной фирмы помочь разложить драгоценные камни по мешкам. Им помогли неизвестные лица, а уже в аэропорту обнаружилось, что ценного груза нет.

Официально о краже правоохранительные органы не сообщают, подробности происшествия СМИ стали известны от неофициальных источников.

Пропажу обнаружили спустя некоторое время в казанском аэропорту. Представитель компании Seven Diamonds перед отправкой груза в Сочи решил убедится в целости бриллиантов, но, как оказалось, одного чемодана не хватает. Telegram-канал Mash сообщил сегодня, что полиция установила подозреваемых в краже. Ими оказались колумбийцы и уроженец Гватемалы. В Казани на этот момент их уже не было: один из них улетел в Сеул, двое других отправились в Москву», — пишет Inkazan.

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Подростковая жестокость

В Набережных Челнах на прошлой неделе случилось ЧП. Группа молодых людей до смерти забила мужчину, который сделал им замечание и попросил не сорить, но позднее в сети появилось видео, в котором видно, как мужчина «попытался провести удушающий прием подростку». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить это дело на контроль в центральном аппарате.

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Происшествие произошло вечером 17 июля. 49-летний мужчина, проходя во дворе мимо группы подростков, сделал им замечание, потому что они мусорили семечками на детской площадке. В результате конфликта мужчину избили, но умер он, по данным следствия, вероятнее всего, от сердечной недостаточности.

Вечером 17 июля 2018 года у одного из домов города Набережные Челны обнаружено тело местного жителя со следами кровоподтеков в области лица и груди», — отмечалось в сообщении следственных органов 18 июля.

По делу уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» в отношении неопределённого круга лиц. Подростки установлены, несколько из них были доставлены для дачи объяснений.

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