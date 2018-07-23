Химпредприятию дали срок на распродажу: «КЗСК-Силикон» продлили банкротство

Казань, , 05:59 — REGNUM Амбициозный проект, потянувший за собой ко дну банк «Спурт» и завод в Казани, на базе которого он был создан, ещё на четыре месяца останется под конкурсным производством. Арбитражный суд Татарии продлил данный этап банкротства АО «КЗСК-Силикон», где доля правительства РФ превышает 48%, до 18 ноября 2018 года. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий настаивал на шести месяцах продления.

«На дату судебного заседания не осуществлены не все мероприятия, необходимые для завершения в отношении АО «КЗСК-Силикон» конкурсного производства в соответствии со ст. 20.3, 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: не проведена оценка имущества АО «КЗСК-Силикон»; конкурсным управляющим не проведены мероприятия по реализации имущества АО «КЗСК-Силикон». Так же конкурсный управляющий отмечает, что не все требования кредиторов АО «КЗСК-Силикон», рассмотрены», — уточняетсяв материалах суда с пояснением, что «отказывая в удовлетворении ходатайства о продлении срока на шесть месяцев, суд исходит из необходимости осуществления всестороннего контроля за расходами на проведение процедуры и деятельностью конкурсного управляющего в ходе конкурсного производства».

Тем временем, бывшего председателя правления банка «Спурт» Евгению Даутову, которая имеет долю в АО «Казанский завод силиконового каучука» (на его базе создано АО «КЗСК-Силикон»), в рамках расследования уголовного дела отправили под домашний арест до 6 октября 2018 года.

Напомним, юридическое лицо на базе завода в Казани было учрежденодля создания производства по выпуску метилхлорсиланов и продуктов их переработки. На момент создания, десять лет назад, этот проект был уникален не только для России, но и в целом для СНГ. В него в качестве акционера вошло и государство, доля правительства России составила более 48%, но на сегодня она включена в план приватизации. Под проект, созданный на базе АО «Казанский завод синтетического каучука», где долю свыше 30% имела Даутова, была заключена серия госконтрактови взяты кредиты. «Спурт» также выступил в числе кредиторов, что частично и стало причиной финансовых проблем, отзыва лицензии и банкротства. Основную долю средств выделил Внешэкономбанк — почти 8 млрд рублей, но стройка в итоге подорожала, новые кредиты компании не дали и дело дошло до банкротства. АО «КЗСК-Силикон» находится под конкурсным производством, долги продолжают расти, ВЭБ остаётся основным кредитором с долей более 80%. Сам завод, на базе которого создали АО, попал под наблюдение, но его решено было спасать силами госкорпорации Ростех и профильных министерств РФ и Татарии. Предприятие включили в список стратегических для России.

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